Vous pourrez bientôt jouer aux jeux Steam dans une Tesla

Les voitures électriques Tesla disposent d'une puissante console de bord et plus encore avec les nouvelles générations de ses véhicules. En intégrant une plate-forme AMD intégrant un GPU RDNA 2, elle dispose de la puissance graphique d'une console de jeu.

Jouer sur l'écran de bord n'est pas nouveau et permet de passer le temps lors de la charge du véhicule électrique mais le patron de Tesla Elon Musk veut voir plus loin et a envisagé la possibilité d'une intégration de la plate-forme Steam.

Le projet est en développement depuis plusieurs mois et le constructeur avait fait la démonstration du jeu Cyberpunk 2077 tournant sur l'ordinateur de bord d'une Tesla Model S Plaid lors de sa présentation officielle, augurant d'une plate-forme Tesla Arcade dédiée aux jeux.

Une vraie console de jeu à bord

Le système de bord est censé atteindre une capacité de traitement de 10 TFlops, soit autant qu'une PS5 de Sony, avec des contraintes supplémentaires de bande passante, et l'écran tactile peut être mis à profit pour les interactions, à moins de passer par une manette Bluetooth.

Si le hardware est prêt, il faut encore un catalogue de jeux conséquent. Et quoi de mieux que celui de Steam et ses milliers de titres dont des jeux AAA ? C'est donc l'objet de la négociation pour porter l'interface de Steam et son catalogue dans les Tesla tout en profitant de leur connectivité avancée sans fil et cellulaire.

Any updates on Steam integration? — Tesla Hype (@TeslaHype) September 13, 2022

Une première démonstration de Steam dans une Tesla aurait dû avoir lieu en août mais rien n'a encore été annoncé ou montré. Abandon de l'idée ? Pas vraiment puisque Elon Musk lui-même a confirmé que l'intégration était toujours en cours de développement.

Pas de date précise

Il a indiqué l'avoir testé ces derniers jours mais ne donne pas pour autant de fenêtre précise. Si le service de jeux Tesla Arcade prévoit des partenariats avec des éditeurs pour un portage adapté à l'ordinateur de bord de ses véhicules électriques, développer un catalogue sur cette base a l'avantage de l'indépendance mais l'inconvénient d'un temps prolongé pour y parvenir.

Accéder directement au portail Steam serait évidemment un gain de temps considérable avec une offre riche pour les utilisateurs, un portail aux mécanismes connus et un choix qui pourra se faire en fonction de critères ergonomiques, comme ce qui est déjà fait avec la console Steam Deck et ses jeux certifiés.

Mais tout ceci a un coût et doit être appréhendé au regard des attentes pour une fonction certes impressionnante mais qui déborde un peu du cadre de la conduite et des usages d'un véhicule...en attendant la conduite totalement autonome ?