Que cache le nouvel ordinateur de bord de la Tesla Model S Plaid ?

Tesla a récemment mis à jour l'ordinateur de bord de ses vehicules électriques Tesla Model S et X. A quels composants fait-il appel ?

Le constructeur Tesla a mis à jour l'ordinateur de bord des Tesla Model S et X et une plate-forme matérielle, toujours à base de technologies AMD, y prend le relais. Le boîtier a été démonté par Ingineerix, permettant d'en savoir un peu plus sur les entrailles de la bête.

Le Tesla Car Computer de la Model S Plaid est donc composé d'un processeur spécifique Ryzen Embedded dont il apparaît qu'il repose sur une architecture Zen 1+, et non Zen 2 comme pressenti initialement.

Il s'agirait d'un APU quadcore de 45W avec 4 Mo de cache L3 et l'identifiant utilisé semble confirmer une plate-forme Picasso. A côté, on trouve comme attendu un GPU Navi 23 dont le marquage peut faire penser qu'il s'agit d'une déclinaison d'une Radeon Pro W6600.

On se souvient qu'Elon Musk en avait vanté les mérites en indiquant que la plate-forme était assez puissante pour faire tourner des jeux récents (dont Cyberpunk 2077 en 60 fps) grâce à une puissance de traitement de 10 TFLOPS.

Le GPU compte 28 CU représentant 1792 Stream Processors avec une fréquence estimée à 2,8 GHz.