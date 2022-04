Test Redmi Note 11 Pro+ : tout pour être à l'aise en milieu de gamme

Le Redmi Note 11 Pro+ représente l'offre haut de gamme de la série et celle qui dispose du maximum de fonctionnalités. Entre son affichage AMOLED, son capteur photo principal de 108 megapixels et sa charge rapide 120 W, associés à un SoC Dimensity 920, il propose sur le papier un bel équilibre en milieu de gamme à un tarif restant attractif. Une formule gagnante pour Xiaomi ?

Le haut du panier

La série Redmi Note 11 est l'un des fers de lance de Xiaomi pour générer du volume grâce à des smartphones offrant régulièrement un très bon rapport qualité / prix. Pour cette nouvelle gamme, un écran AMOLED est proposé sur l'ensemble de la gamme, ce qui n'est déjà pas négligeable puisque cela donne belle allure au Redmi Note 11 pour moins de 250 € que nous avons déjà testé.

Le modèle Redmi Note 11 Pro, également testé, se distingue par un processeur plus performant, une partie photo plus élaborée et une charge plus rapide. La version Redmi Note 11 Pro+ qui nous intéresse aujourd'hui pousse encore un plus avant les caractéristiques tout en restant sur un tarif de base agressif.

Le modèle Pro+ propose ainsi un SoC encore plus relevé qui lui fait également gagner le support du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2. Il passe en outre à une charge rapide encore plus puissante de 120W...supérieure même à ce que propose le tut récent Xiaomi 12 positionné en haut de gamme !

On a donc affaire au modèle le plus ambitieux de la gamme Redmi Note destiné à offrir une expérience optimisée à la frontière avec le haut de gamme. Dans la boîte, on retrouve un imposant adaptateur 120W assez similaire à celui que l'on avait croisé avec le Black Shark 4 Pro, avec comme promesse d'assurer une charge complète en 15 minutes !

Caractéristiques du Redmi Note 11 Pro+

8,3 mm d'épaisseur pour un poids de 204 g

Affichage 6,67 pouces AMOLED FHD+ plan avec rafraîchissement 120 Hz

SoC Dimensity 920 MediaTek octocore 2,5 GHz

6 / 8 Go RAM, 128 / 256 Go stockage avec extension par carte mémoire

WiFi 6 / Bluetooth 5.2 / NFC

Lecteur d'empreintes sur la tranche

Capteur photo avant 16 megapixels f/2,5

Triple capteur photo à l'arrière :

- Principal 108 megapixels f/1,8 Super Pixel 9 en 1

- Ultra grand angle 8 megapixels f2,2 (angle de vue 120 degrés)

- Macro 2 megapixels f/2,4

Batterie 4500 mAh avec charge filaire rapide 120W (100% en 15 minutes)

Connectique USB-C / Dual SIM 5G / carte mémoire / prise jack 3,5 mm / module infrarouge

Compatible 2G à 5G (sub-6 GHz)

Prix de référence : 349 € (6+128 Go) / 399 € (8+256 Go)





Le modèle que nous avons testé vient de chez Goboo, revendeur officiel de Xiaomi en Espagne. Vous trouverez ainsi le Redmi Note 11 Pro+ 6+64Go à 329 € au lieu de 349 € avec un coupon à activer sur le site, ou la version 8+256 Go à 379 € au lieu de 399 € avec le même coupon. La livraison est gratuite depuis l'Espagne en 3 à 5 jours, avec 2 ans de garantie assurée par Xiaomi. A noter que jusqu'au 10 avril vous obtiendrez gratuitement un Mi Band 6.

Un design tout en angles

Le smartphone Redmi Note 11 Pro+ suit les codes de la série avec un style aux tranches franches et rectilignes et un dos en verre mat laissant relativement peu de traces de doigts.

La bête mesure 8,3 mm d'épaisseur et dépasse légèrement les 200 g, ce qui, avec son grand affichage, en fait un smartphone relativement imposant et plutôt adapté aux grandes mains.

Le smartphone est construit autour d'un affichage 6,67 pouces FHD+ AMOLED avec rafraîchissement d'écran 120 Hz et poinçon centré pour un capteur photo de 16 megapixels. Le lecteur d'empreintes est logé dans le bouton d'alimentation situé sur la tranche droite. C'est aussi là que l'on retrouvera les boutons de volume.

Fidèle à ses traditions, le Redmi Note 11 Pro+ embarque sur la tranche supérieure une prise jack 3,5 mm et un module infrarouge transformant le smartphone en télécommande pour les équipements de la maison.

On trouvera deux grilles de haut-parleurs sur les tranches supérieure et inférieure avec un son optimisé par JBL. La tranche inférieure comprend également la connectique USB-C et le chariot pouvant accueillir deux cartes SIM ou une SIM et une carte mémoire.

Le dos est de nouveau marqué d'un grand bloc photo rectangulaire avec, bien détaché, le module principal de 108 megapixels et trois capteurs photo supplémentaires, avec un flash.

La mention Redmi 5G est visible à l'arrière, rappelant la compatibilité avec le réseau mobile grâce au modem 5G sub-6 GHz du SoC Dimensity 920.

Comme pour le Redmi Note 11 Pro auquel il ressemble beaucoup, la version Pro+ est imposante avec des tranches marquées, façon iPhone, assurant une bonne prise en main, même si l'on peut regretter le manque de rondeur au creux de la paume.

Le SoC Dimensity 920 5G et MIUI 12.5

Si le Redmi Note 11 Pro propose un SoC Snapdragon 695, le Redmi Note 11 Pro+ bascule sur un SoC Dimensity 920 de MediaTek. Dans notre version de test, le smartphone embarque 6 Go de RAM (+ 2 Go virtuels) et 128 Go de stockage en UFS 2.2.

C'est un SoC à l'aise en milieu de gamme et qui a l'avantage d'assurer une compatibilité 5G sub-6 GHz, mais aussi de fournir des connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.2 que l'on trouve plutôt habituellement en haut de gamme.

Redmi Note 11 Pro Plus : résultats sur AnTuTu et Geekbench

On ne s'étonnera donc pas d'obtenir un score d'environ 440 000 points sur AnTuTu et autour de 740 / 2200 points sur Geekbench, tandis qu'il atteint 9400 points sur PassMark.

Le Redmi Note 11 Pro+ se montre ainsi très à l'aise au quotidien pour faire tourner les applications et la plupart des jeux sans difficulté particulière tout en maintenant l'interface très fluide et réactive.

Notre version est livrée avec Android 11 et la surcouche MIUI 12.5, en attendant MIUI 13. Comme toujours, elle offrira de nombreux réglages pour personnaliser le fonctionnement du smartphone selon ses besoins, qu'il s'agisse de modifier l'aspect ou d'activer des fonctions particulières.

Tout est clairement présenté et facilement accessible, avec la possibilité de choisir entre tiroir d'application ou écran d'accueil simple, mode clair ou sombre, écran Always On en veille personnalisable...

On retrouve la proposition (insistante) pour activer un carrousel de fonds d'écran, mais aussi tout un ensemble d'applications et jeux pré-installés, soit une vingtaine, ce qui fait tout de même beaucoup.

Pour sa batterie de 4500 mAh, le Redmi Note 11 Pro+ propose une belle charge rapide filaire de 120W qui promet de regonfler complètement la batterie en 15 minutes seulement.

L'autonomie du Redmi Note 11 Pro+ est plutôt agréable, avec plus d'une journée et demie de fonctionnement sans se priver (consultation web, un peu de jeu, un peu de vidéo) et la charge très rapide est bien pratique pour partir l'esprit tranquille, même quelques minutes avant le départ.

Le fabricant affirme que la batterie supportera bien cette puissante charge 120W et conservera plus de 80% de sa capacité après 800 cycles de charge / décharge.

Trois capteurs photo, le module 108 megapixels en vedette

Le smartphone Redmi Note 11 Pro+ dispose d'un grand bloc photo équipé de trois capteurs, même si l'ensemble compte 5 ouvertures, flash compris. Le module principal est bien mis en avant et séparé des autres par un cerclage argenté avec la mention 108 megapixels.

Il s'agit toujours du module Samsung Isocell HM2, comme pour le Redmi Note 11 Pro, avec les mêmes qualités et défauts. Le capteur est très bon en forte luminosité avec une belle couleur et une gestion correcte des contrastes.

Redmi Note 11 Pro+ grand angle

Redmi Note 11 Pro+ ultra grand angle

Redmi Note 11 Pro Plus grand angle

Redmi Note 11 Pro Plus ultra grand angle

S'il reste possible de prendre ponctuellement de volumineux clichés de 108 mepapixels, le pixel binning 9 en 1 permet de créer des clichés standards lumineux et restant bien détaillés.

Redmi Note 11 Pro Plus grand angle mode nuit

Redmi Note 11 Pro Plus ultra grand angle mode nuit

En basse lumière, c'est un peu plus compliqué et le capteur manque un peu de piqué et brouille les détails. Le mode Nuit atténue en partie ces défauts en rehaussant légèrement les teintes et en raffermissant le niveau de détail, avec parfois de belles surprises.

Le mode Portrait a du répondant en mettant bien en valeur les visages, mais peut être imprécis dans le détourage quand l'arrière-plan est compliqué (feuillage, par exemple), rendant le flou d'arrière-plan un peu aléatoire.

Redmi Note 11 Pro+ grand angle

Redmi Note 11 Pro+ ultra grand angle

L'ultra grand angle de 8 megapixels ouvre bien les perspectives avec son angle de vision de 119 degrés qui reste suffisamment resserré pour limiter les déformations aux marges de l'image.

Il montrera ses limites surtout et sans grande surprise en basse lumière et perdant en netteté ce qu'il gagnera en grain. Le mode nuit peut être appliqué à ce capteur, mais le rendu reste assez brouillon.

Redmi Note 11 Pro+ : exemples de photos avec capteur macro

De son côté, le capteur macro est dans la moyenne de ce qui est proposé actuellement sur ce segment, à savoir qu'il demandera beaucoup de lumière et une immobilité parfaite pour espérer obtenir un résultat valable, sachant que le zoom x2 du capteur principal permet déjà d'obtenir des clichés intéressants.

Le capteur photo avant permet de réaliser de bons selfies mettant bien en valeur le visage et un peu moins le fond, parfois brûlé en cas de fort contraste. Il est possible d'appliquer un bel effet de flou en mode portrait et d'appliquer des fonctions d'embellissement sur les visages.

Conclusion

Le smartphone Redmi Note 11 Pro+ a beaucoup d'atouts dans sa manche pour séduire : un grand écran AMOLED, un SoC consistant, la 5G, un grand capteur 108 megapixels et de la charge filaire 120W.

On peut ajouter la présence d'une extension pour carte mémoire, une prise jack 3,5 mm, un module infrarouge ou encore un double haut-parleur avec son optimisé par JBL.

Si l'on excepte un poids un peu conséquent et des tranches droites assurant un bon grip, mais peut-être un peu moins agréable que des bords arrondis, le Redmi Note 11 Pro+ constitue une belle proposition pour être à l'aise au quotidien et profiter d'un téléphone polyvalent.

La partie photo joue beaucoup du capteur 108 megapixels qui n'affichera quelques faiblesses qu'en basse lumière et d'un ultra grand angle honnête, tandis que le capteur photo avant saura mettre en avant les selfies, quitte à brûler un peu l'arrière-plan en cas de contre-jour.

Il faudra rester dans un premier temps sous Android 11 et MIUI 12.5 là où certains concurrents proposent déjà Android 12, mais les fondamentaux de l'interface sont là, avec le bémol du trop-plein d'applications pré-installées.

On ne regrettera guère que la certification limitée à IP53 qui ne le protégera que des éclaboussures. Pour le reste, le Redmi Note 11 Pro+ est un smartphone agréable à utiliser au quotidien, mais à réserver plutôt aux grandes mains qui sauront sans doute mieux l'apprivoiser.



