Test Redmi Note 11 : AMOLED et capteur photo 50 megapixels pour moins de 200 € !

L'offre standard de Xiaomi

Avec la série Redmi Note, Xiaomi dispose d'une force de frappe sur le segment de milieu de gamme qui ne s'est pas démentie au fil des années. Elle permet au fabricant de couvrir un spectre large grâce à de multiples variantes allant de 200 à 450 € environ.

La gamme Redmi Note contribue significativement aux solides volumes générés par Xiaomi chaque année grâce à son bon rapport qualité / prix. Toutefois, le renforcement de la concurrence sur ce segment a obligé à relever de plus en plus les caractéristiques.

Après avoir découvert le Redmi Note 11 Pro 5G qui représente le modèle de référence de la nouvelle série, intéressons-nous au Redmi Note 11 qui en est la proposition standard.

À ce titre, la fiche technique est un peu plus légère, mais veut offrir un profil suffisamment diversifié pour un usage polyvalent et adapté au quotidien. En proposant un affichage AMOLED et une charge rapide 33W ainsi qu'un module photo principal de 50 megapixels, la proposition est plutôt attractive et n'est contre-balancée que par un SoC Snapdragon 680 qui ne supporte pas la 5G tout en permettant de maintenir un tarif très bas.

Le Redmi Note 11 ne fait pas non plus de compromis sur l'interface avec l'intégration de MIUI 13 sur une base Android 11, comme ses grands frères.

Caractéristique du Redmi Note 11 :

8,1 mm d'épaisseur pour 179 g

Affichage 6,43 pouces FHD+ AMOLED 90 Hz fixe

SoC Snapdragon 680 4G octocore gravé en 6 nm avec GPU Adreno 610

4 Go de RAM (+2 Go virtuels) / 128 Go de stockage (extensible par carte mémoire)

WiFi 5 / Bluetooth 5.0 / NFC / Infrarouge

Lecteur d'empreintes sur la tranche

Capteur photo avant 13 megapixels

Quadruple capteur photo arrière :

- capteur principal 50 megapixels f/1,8

- ultra grand angle 8 megapixels

- capteur macro 2 megapixels

- capteur profondeur 2 megapixels

Batterie 5000 mAh avec charge rapide 33W

Connectique USB-C / prise jack 3,5 mm

Compatible 2G à 4G

Prix officiels :

- version 4+64 Go : 199,90 €

- version 4+128 Go : 249,90 €



Vous pourrez trouver le Redmi Note 11 notamment chez Gooboo, partenaire officiel de Xiaomi en Espagne, à prix réduit avec le Redmi Note 11 4+64 Go à seulement 169 € et le Redmi Note 11 4+128 Go à 189 €. La livraison est gratuite depuis l'Espagne en quelques jours, avec 2 ans de garantie.

Un design aux tranches bien marquées

Le modèle standard de la série Redmi Note 11 reprend le design de ses congénères avec un format éprouvé : un écran plan et poinçonné, des tranches assez marquées et un grand bloc photo à l'arrière logeant pas moins de quatre capteurs photo.

L'affichage de 6,43 pouces offre une résolution FHD+ et profite d'une dalle AMOLED avec rafraîchissement d'écran fixe de 90 Hz. Les bordures sont nettes et visibles, notamment en partie basse et l'affichage est étiré avec son ratio 20:9.

Entre les 8,1 mm d'épaisseur et les tranches bien marquées, la prise en main est aisée et le téléphone se cale bien dans la paume, sans se montrer pesant grâce à ses 179 grammes.

L'affichage est de bonne facture et sa colorimétrie pourra être adaptée en fonction des besoins grâce aux différents réglages disponibles dans les paramètres, entre les schémas de couleur offrant plus ou moins de contraste et de saturation et la possibilité de modifier la température des couleurs manuellement.

Cela donne un affichage d'une belle luminosité, mais le smartphone a tendance à se caler en automatique sur les valeurs les plus basses qui rendent souvent l'écran très sombre et obligent à modifier soi-même le réglage. Rien de bien grave mais cela conduit à des manipulations supplémentaires.

Avis aux fabricants : disposer des qualités d'un affichage AMOLED sur un téléphone de 200 €, on apprécie !

Touches de volume et bouton d'alimentation sont présents sur la même tranche et ce dernier se double d'un lecteur d'empreintes plutôt réactif à défaut d'offrir une sécurité optimale.

Sur la tranche supérieure, le Redmi Note 11 présente une prise jack 3,5 mm et un module infrarouge pour transformer le smartphone en télécommande des équipements de la maison, toujours pratique.

On trouvera également deux grilles de haut-parleur, l'une sur la tranche supérieure et l'autre sur la tranche inférieure. Outre la connectique USB-C, le chariot SIM est de bonne taille en alignant deux emplacements pour carte SIM et un troisième pour une carte mémoire.

Le dos du Redmi Note 11 est mat, ce qui évitera les vilaines traces de doigts. Il embarque un gros bloc photo doté de quatre modules, dont le principal de 50 megapixels se détache des autres capteurs.

Cela donne au final une finition assez propre bien que sans fioriture, hormis le grand bloc qui cherche à en imposer. Les tranches très droites, à notre sens, n'offrent pas autant de confort de prise en main qu'un dos arrondi, mais ont l'avantage d'assurer un très bon grip, avec un téléphone très bien calé en main.

Le SoC Snapdragon 680 et MIUI 13

Si les autres modèles de la gamme Redmi Note 11 exploitent un SoC compatible 5G, ce n'est pas le cas du Redmi Note 11 standard qui opte pour un SoC Snapdragon 680 4G.

La puce est récente (annoncée en octobre 2021) et offre une gravure en 6 nm qui va permettre de réduire la consommation d'énergie, à défaut d'être très puissante. On est ici dans la logique d'un smartphone qui se veut à l'aise dans les tâches du quotidien et avec les petits jeux occasionnels, mais qui aura plus de mal avec les applications gourmandes en ressources et les derniers jeux du moment.

Cela se retrouve dans les résultats de benchmark avec un score de 250 000 points environ sur AnTuTu et des tests single core / multicore de 387 / 1739 points sur Geekbench.

On notera tout de même la différence de performances par rapport au Snapdragon 695 5G du Redmi Note 11 Pro (393 000 sur AnTuTu, 690 / 2000 sur Geekbench), pourtant pas si éloigné.

Et cela peut se ressentir au niveau du fonctionnement de l'interface. Sur la version avec 4 Go de RAM (+ 2 Go virtuels), les temps de lancement d'application sont assez longs, de l'ordre de la demi-seconde à la seconde, laissant un écran noir qui peut donner quelque angoisse au début.

Même chose pour le passage d'un capteur photo à un autre dans l'application photo, il y a un certain délai avant la bascule. Ce n'est pas forcément très gênant une fois qu'on en a pris l'habitude, mais c'est clairement plus long que pour d'autres smartphones positionnés légèrement plus haut en gamme.

Le Redmi Note 11 est proposé avec Android 11 à bord et la surcouche MIUI 13. On retrouve ainsi une bonne partie de la richesse de personnalisation de l'interface et des options comme le Game Turbo qui optimise le fonctionnement du smartphone pour le jeu (n'espérez tout de même pas le transformer en smartphone gaming).

Faute d'Android 12, les options de personnalisation ne sont pas aussi riches que chez certains concurrents, mais il y a de quoi adapter le smartphone à son usage. Et l'on retrouve les mêmes "défauts" déjà observés sur le Redmi Note 11 Pro : une bonne vingtaine d'applications tierces et de jeux pré-installés et une tendance un peu trop insistante pour être honnête voulant faire activer un carrousel d'écrans d'accueil qui affichera une sélection d'articles de divertissement issu d'un partenaire à chaque déverrouillage.

Hormis ces problèmes de légère latence à l'ouverture des applications et lors du fonctionnement de certaines d'entre elles, l'interface MIUI est suffisamment mature pour offrir une expérience agréable au quotidien.

Le smartphone propose un mode Always On (ou Toujours Affiché en français), mais qui ne persiste pas plus de quelques secondes une fois l'écran mis en veille. Et comme, selon les réglages, l'écran de verrouillage s'active lorsque l'on prend le téléphone en main ou qu'on tapote dessus, on en avait oublié jusqu'à son existence au bout de la période de test...

Concernant l'autonomie, le Redmi Note 11 se débrouille très bien. Entre sa généreuse batterie de 5000 mAh et un SoC plutôt économique, la durée de fonctionnement est de plus d'une journée et demie sans se restreindre sur les usages.

Le fabricant a la bonne idée d'intégrer une charge filaire de 33W qui permettra de regonfler le smartphone dans des délais honnêtes, en environ une heure pour obtenir une charge complète.

Trois capteurs photo avec module principal 50 megapixels

Avec quatre capteurs regroupés dans un bloc photo imposant, le Redmi Note 11 propose une combinaison assez volumineuse. Le capteur principal grand angle de 50 megapixels avec ouverture f/1,8 se détache du lot et l'on retrouve en dessous un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro de 2 megapixels, auxquels s'ajoute un capteur de 2 megapixels pour la mesure de profondeur de champ.

Sans surprise, le capteur principal offre des résultats plutôt corrects avec une bonne lumière. Tout juste pourra-t-on regretter l'angle de vision un peu court par rapport à d'autres capteurs équivalents qui peut donner une photo un peu plus étriquée. Encore faut-il avoir un point de comparaison pour le percevoir.

Redmi Note 11 - grang angle

Redmi Note 11 - ultra grand angle

En basse lumière, c'est en revanche plus compliqué. La photo perd en couleurs et en détail, donnant une teinte assez uniforme à l'image. Plutôt que du grain, le lissage vient gommer une partie des détails, ce qui a tout de même l'avantage de fournir un résultat exploitable, à défaut d'être réellement esthétique.

Redmi Note 11 - mode automatique

Redmi Note 11 - mode nuit

Le passage en mode nuit permettra toutefois, par une pose plus longue, de reprendre un peu de détails et de conforter les couleurs.

De son côté, le mode portrait pourra avoir du mal à assurer une bonne découpe des sujets par rapport à l'arrière-plan, le rendu pouvant être aléatoire. Il n'est toutefois pas complètement inintéressant.

L'ultra grand-angle de 8 megapixels se comporte correctement avec une bonne luminosité, mais affiche des couleurs très différentes par rapport au capteur principal (voir la couleur du ciel en grand-angle et ultra grand-angle), ce qui peut être un peu destabilisant.

Redmi Note 11 - grand angle

Redmi Note 11 - ultra grand angle

En basse lumière, il ne faudra pas attendre de miracle, même pour des photos dans une église...Ceci dit, le résultat n'est pas désagréable pour un téléphone à ce prix.

Redmi Note 11 - mode macro

Le capteur macro de 2 megapixels ne fera pas illusion longtemps et peinera à fournir des clichés convaincants, entre besoin d'une forte lumière et difficulté pour atteindre la bonne mise au point.

Pour la vidéo, le Redmi Note 11 se limite à de l'enregistrement en 1080p 30 fps, ce qui sera suffisant au quotidien.

Le capteur photo avant de 13 megapixels est de qualité moyenne pour les selfies, notamment en intérieur où il se montre un peu à la peine. Les visages sont très lissés et la gestion du contre-jour est assez chaotique.

Le mode portrait améliore la qualité de l'image, mais le découpage pour créer l'effet bokeh n'est pas toujours parfait et peut oublier des zones.

Conclusion

Le Redmi Note 11 sait se faire aimer par certains aspects. L'affichage AMOLED 90 Hz apporte ses couleurs et ses noirs profonds dans un format qui privilégie des tranches droites assurant une prise en main ferme.

Il présente 4 capteurs photo avec un module principal de 50 megapixels qui permettra de réaliser de bons clichés tant que l'on ne cherche pas à sortir des sentiers battus et avec une bonne luminosité.

Le reste de la partie photo peut être inégale, entre différences de colorimétrie selon les capteurs et mode macro toujours bien compliqué à mettre en valeur, mais cela reste correct pour un smartphone à 200 €.

Le SoC Snapdragon 680 remplira son rôle pour un usage au quotidien et du jeu surtout occasionnel, même si l'on trouve le mode Game Turbo pour optimiser les fonctions du téléphone.

L'autonomie enfin est très appréciable grâce à l'économie du SoC et à une batterie de 5000 mAh avec charge 33W. Citons également la présence d'une prise jack 3,5 mm et d'un port d'extension pour carte mémoire.

Du côté des concessions, il faudra faire l'impasse sur la compatibilité 5G et se limiter au WiFi 5 et au Bluetooth 5.0. Le smartphone n'offre pas non plus d'étanchéité au-delà de la certification IP5x.

Surtout, il faudra faire avec quelques ralentissements ponctuels dans l'interface, notamment au niveau de l'ouverture des applications. Avec l'habitude, on finit par les oublier un peu, mais la différence de réactivité avec des modèles postés légèrement plus haut en gamme est tout de même significative. Et il y a toujours trop d'applications pré-installées !



