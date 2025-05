La nouvelle génération de VAE urbain

Le vélo à assistance électrique (VAE) transforme nos déplacements. Il les rend plus doux, moins éprouvants, et terriblement efficaces. Et depuis quelques années, le marché explose littéralement, avec de nouvelles références chaque jour et des prix toujours plus accessibles. Chaque constructeur innove et Engwe s'est taillé une belle réputation en peu de temps et avec raison comme l'ont prouvés nos tests des récents Engwe Mapfour N1 Air ou Engwe Engine Pro 2.0. La marque propose des vélos électriques robustes, accessibles, souvent typés "fat bike". Aujourd'hui, un modèle phare évolue : voici l'Engwe L20 3.0 Boost.

Il s'agit de la dernière évolution de la gamme L20 connue pour son orientation vers le format compact et pliable. La fonctionnalité Boost revient ainsi sur un vélo toujours mieux équipé et au design retravaillé à la fois plus séduisant et bien plus moderne. En guise de cerise sur le gâteau : le L20 3.0 Boost est également tout suspendu, une première pour la gamme qui ne cesse d'étonner par son équipement et ses finitions.





La fiche technique est alléchante, le prix se veut compétitif (1399 € sur le site officiel), de quoi viser très large : navetteurs quotidiens et aventuriers du week-end. Tiendrait-on là l'un des VAE les plus accessibles et polyvalents du marché ?

Engwe L20 3.0 Boost : déballage et montage, un jeu d'enfant (ou presque)

Recevoir son nouveau vélo est toujours un petit événement. L'Engwe L20 3.0 Boost arrive partiellement assemblé. Partiellement, il faudra donc mettre les gants et procéder aux dernières phases de montage. Heureusement, les outils sont tous fournis, et la notice détaillée n'oublie rien.

Dans le désordre, on trouvera dans les cartons :

Un jeu de clés

Un tournevis double embouts

Une pompe à pied

La béquille

L'axe de la roue avant

Les pédales

Un protecteur de dérailleur (qu'il faudra faire installer chez un spécialiste du cycle)

Un chargeur secteur

Un jeu de deux clés pour déverrouiller la batterie

Une notice illustrée en plusieurs langues.



Concernant le montage, il conviendra d'installer la roue avant en prenant soin de ne pas voiler le disque de frein, les pédales, la béquille, la protection de dérailleur, le garde-boue avant, le spot lumineux avant, et la roue avant ainsi que son axe. Il faudra également fixer la potence et le guidon. S'en suit un réglage des freins au besoin (notre modèle ne présentait aucun voilage des disques et un bon réglage des étriers), de la hauteur de selle ainsi que du guidon. La pression des pneumatiques sera également à faire : s'ils sont assez larges, ils sont orientés route et donc nécessitent plus de pression que les pneus fatbike traditionnels.





Le montage ne pose pas de problématique particulière, si ce n'est la manipulation des 33 kg de l'engin pas forcément évident à une seule personne. Le tout ne nécessite que 30 minutes avec un peu d'expérience, après quoi le L20 3.0 Boost est prêt à avaler les kilomètres !





Taillé pour l'aventure urbaine (et plus si affinités)

L'Engwe L20 3.0 Boost ne lésine pas sur l'équipement. Son look "fat bike" saute aux yeux. Ses larges pneus (20 pouces de diamètre, 3 pouces de section) lui donnent un air de baroudeur tout en assurant confort et stabilité.



Si vous êtes habitués aux VAE d'Engwe, une chose ne vous aura pas échappé : le L20 3.0 adopte un tout nouveau design. Changement majeur : la batterie n'est plus installée à l'arrière sous la selle, comme si l'on avait électrifié un vélo simple, mais elle s'intègre cette fois parfaitement au cadre.



Le cadre d'ailleurs, se veut bien plus robuste avec de plus grosses sections et un cadre bien plus anguleux. On retrouve un mélange de soudures aluminium apparentes et de soudures invisibles derrière une peinture et de l'anodisation soignées.

Le concept initial du L20 reste cependant le même : un VAE de 20 pouces à la configuration pliable. Cette fois le cadre se replie en deux, tout comme la potence qui se rabat vers le bas. Petit bémol toutefois : les pédales ne sont plus escamotables.

Le VAE propose toujours un cadre en aluminium 6061 de type "Low Step" qui peut ainsi facilement être enjambé. Déplié, le vélo mesure 168 cm de long, et le mécanisme de pliage est sécurisé et se montre robuste, on trouve également une patte de soutien pour éviter que le pédalier ne repose au sol une fois le vélo replié.



Le L20 3.0 Boost se veut toujours mieux équipé : il se dote ainsi d'un système de freins hydrauliques avec étriers à doubles piston et disques de 180 mm, d'un dérailleur 7 vitesses Shimano Tourney, de pneumatiques 20x4 pouces Chao Yang anticrevaison taillés pour la route, d'un système d'éclairage avant et arrière directement relié à la batterie, d'un porte-bagages capable de supporter 25 kg, d'une selle à amortisseur, d'un amortisseur arrière, et enfin d'une fourche avant avec un débattement de 6 cm.

Le guidon est également rabattable pour gagner de l'espace en cas de stockage.

Il embarque également un écran de 3,5 pouces couleur, de commandes au guidon et la majorité du câblage passe directement à travers le cadre en aluminium.

La batterie installée affiche une capacité de 13,5 Ah en 48 V, elle est compatible avec la charge rapide et supporte le chargeur livré qui se veut particulièrement puissant avec une puissance de 8 A, permettant une charge complète en 1h30 à peine. On note que pour des questions de sécurité, l'embout de charge a été modifié, il présente désormais trois pins avec un détrompeur contrairement à l'embout traditionnellement utilisé sur les précédents modèles. Cela implique de bien s'orienter pour le brancher. Chose qui n'a pas changé toutefois : la charge est disponible sans retirer la batterie, et des caoutchoucs protègent les connecteurs de la boue, de la poussière et de l'eau.

Le moteur pour sa part affiche 250 W avec 75 Nm de couple et pour cause, le L20 3.0 Boost est, si l'on peut dire, le premier "vrai" VAE homologué d'Engwe. Il répond dans ce sens à toutes les cases de la législation en vigueur, avec les 3 points principaux : moteur de 250 W max, vitesse max de 25 km/h (non débridable) et pas d'assistance sans pédalage (pas de poignée d'accélérateur).

Le VAE propose un capteur de couple nouvelle génération, qui impose ainsi à l'utilisateur de pédaler pour déclencher l'assistance moteur. Ce fonctionnement propose les sensations les plus proches du vélo traditionnel, la souplesse et le confort en plus. Elle permet également plus de modulation dans l'assistance et la vitesse. C'est aussi un système qui permet de garantir la plus grande autonomie pour ce type de véhicule : Engwe annonce entre 120 et 135 km d'autonomie avec une charge, un chiffre dont on s'approche dans la réalité.

La fonction Boost porte bien son nom : elle propose une aide maximale ponctuelle. Lorsque l'on effectue un démarrage en pente, ou dans des conditions de stress ou difficiles, il suffit d'appuyer sur le bouton tout en amorçant une pression sur le pédalier. Le vélo délivre alors toute la puissance d'assistance disponible immédiatement, permettant de propulser plus rapidement le vélo à grande vitesse. Cette fonctionnalité peut se révéler salvatrice dans certaines conditions de circulation à risque, ou lorsque trop d'efforts sont nécessaires lors du trajet. Cela vaut pour le démarrage, mais aussi lors du pédalage : juste avant une montée, on pourra se donner un peu plus d'élan ou forcer le moteur à délivrer toute sa puissance... Pour accélérer également, l'option se veut bien pratique. On a pu noter que, dans certaines circonstances, il était possible de forcer l'assistance boost jusqu'à 30 km/h de façon très ponctuelle.





Globalement, le contenu proposé par Engwe se veut à la hauteur de ce que proposent les plus grandes marques. Même si une partie de l'assemblage est à réaliser soi-même, il n'y a rien de très compliqué et tout est livré et expliqué. On se retrouve avec un VAE au format compact très séduisant, aux finitions irréprochables et au look particulièrement moderne et joli, qui se veut également robuste sans en faire trop.

D'avis personnel, l'utilisation du capteur de couple sur ce type de format est appréciable. Plus léger que les formats 26 pouces, le VAE se veut plus réactif et agile, et le capteur de couple est particulièrement adapté. Le choix des pneumatiques orientés route est également un plus : le L20 se prédestine au milieu urbain en priorité et pour un usage régulier, par tous temps. Le choix des pneumatiques route se veut ainsi plus pertinent pour cet usage, y compris par temps pluvieux, il se veut à la fois plus sécuritaire par l'adhérence qu'il propose, mais également plus agréable à l'usage, notamment en émettant bien moins de bruit de roulage. Enfin, le choix d'intégrer une suspension arrière se veut intéressant, mais pas forcément indispensable : Engwe avait jusqu'ici compensé son absence par des tubes de sel à amortisseurs, qui faisaient déjà parfaitement l'affaire, surtout sur ce type de vélo n'ayant pas vocation à franchir des obstacles ou à s'aventurer sur des chemins trop chaotiques. Mais c'est une avancée appréciable, donc que du bon.

à l'usage, un vrai vélo passe partout

La fiche technique est une chose. Les sensations sur le terrain en sont une autre. L'Engwe L20 3.0 Boost, avec son allure de baroudeur compact, se veut polyvalent. Est-ce le cas ?

Dès les premiers coups de pédale, le confort s'impose. La position de conduite, droite et ajustable, est un régal. Elle convient à un large panel de cyclistes. Les suspensions (avant et arrière) font un travail remarquable. Pavés, chaussées abîmées, chemins de campagne : le L20 3.0 Boost absorbe tout, ou presque. Les larges pneus "fat" ajoutent à cette douceur et offrent une stabilité rassurante.

La fourche hydraulique offre un amorti remarquable, assisté par les pneumatiques. La selle rembourrée se veut également très confortable, tandis que la suspension arrière se veut plus discrète, mais néanmoins efficace. Attention toutefois à ne pas surcharger le porte-bagages, sans quoi la suspension arrière pourrait rapidement atteindre ses limites.

Le vélo est facile à prendre en main, même pour un novice, notamment de par sa taille, mais aussi de par le choix réalisé au niveau du contrôleur, des réglages proposés et de la puissance proposée. Le capteur de couple apporte une conduite très naturelle. Si l'assistance est proposée selon 5 niveaux, on pourra choisir le niveau le plus haut tout en se positionnant sur la plus petite vitesse au dérailleur. On pourra alors moduler sa vitesse en fonction de la pression exercée sur le pédalier. A ce titre, la sensibilité est tout simplement parfaite et le temps de réaction idéal : on peut activer l'assistance en appuyant d'un doigt sur la pédale, pas besoin donc de forcer, l'ensemble offre une fluidité remarquable très appréciable.

En ville, il se faufile avec une agilité surprenante pour son gabarit, l'angle de braquage est largement suffisant pour réaliser des manœuvres précises, même sur les voies de largeur réduite. Le moteur de 250 W est vif. Son couple de 75 Nm, bien géré par le capteur de couple, offre une assistance électrique naturelle et réactive. Pas d'à-coups désagréables.

Le bouton "Boost" est un vrai plus. Il donne un coup de fouet immédiat pour les démarrages ou les montées. Certes, la limite à 25 km/h peut frustrer une fois atteinte, mais l'aide pour y parvenir est précieuse et se veut tellement fluide que l'on prend plaisir à simplement profiter du trajet. Le mode Boost permet effectivement de profiter d'une assistance survitaminée au démarrage, permettant d'atteindre plus de 20 km/h en quelques mètres seulement. Le scénario le plus évident pour l'utilisation de ce type d'assistance est celui du démarrage en côte, ou pour le démarrage au feu ou au stop en cas de trafic intense.

Le freinage ? Puissant et progressif grâce aux disques et au système hydraulique. Sécurisant. Sur des terrains plus meubles, comme les sentiers ou l'herbe, le L20 3.0 Boost continue d'étonner, parfois même sur les terrains pour lesquels il n'est pas forcément conçu... Ses gros pneus et ses suspensions lui permettent de s'aventurer hors du bitume avec aisance. Sans aller jusqu'à préconiser des balades en forêt ou de la descente, le VAE saura s'accommoder de quelques pistes légèrement dégradées. Seul point rédhibitoire pour le L20 3.0 Boost : la boue, véritable point noir pour ses pneumatiques aux dessins certes marqués, mais qui s'engorgent rapidement de boue.

L'autonomie est également la belle surprise de ce L20 3.0 Boost, enfin une demie surprise puisque nous l'évoquions, le choix du capteur de couple joue pour beaucoup ici en forçant l'utilisateur à participer à chaque moment du trajet, contrairement aux capteurs de pédalage qui permettent de simuler le pédalage simplement pour contraindre le moteur à envoyer toute la puissance disponible en permanence. Comptez environ 90 km d'autonomie avec l'assistance la plus élevée, sur piste cyclable (sans dénivelé majeur) à une vitesse située entre 20 et 25 km/h, ce qui est particulièrement confortable.

Cet atout est renforcé par le chargeur rapide qui deviendra un allié de choix pour les utilisateurs intensifs. Il permet une charge complète en 1h30 environ, et plus de 25 km d'autonomie en seulement 10 minutes de charge.

Reste la question du pliage. Le mécanisme est simple. Mais le poids de 33 kg se fait sentir. Ce n'est pas le vélo idéal pour prendre le train tous les jours ou monter quatre étages sans ascenseur. Il est plutôt pensé pour être rangé facilement dans un garage ou un coffre de voiture. Les pédales non pliables sont un petit défaut à ce système, c'est d'autant plus dommage qu'Engwe y avait pensé sur les précédentes générations, mais heureusement, il est toujours possible d'en changer par la suite.

Le L20 3.0 dispose également d'une fonction Bluetooth permettant de le connecter à une application mobile. Application qui se veut basique sur ce modèle (elle est plus complète sur la déclinaison Pro du vélo, avec notamment un tracking GPS et une alarme). Ici, l'application se limite principalement à visualiser l'état de la batterie, les km parcourus ou d'activer les différents niveaux d'assistance électrique, mais elle propose également un guidage GPS et un aspect communautaire permettant de partager ses tracés. On pourra également suivre l'état de santé de sa batterie.

La navigation au sein du menu via l'écran du L20 est comme toujours assez claire. On peut y définir les différents niveaux d'assistance, visualiser la vitesse en temps réel, les km parcourus, les km totaux du vélo et la vitesse moyenne. Chose intéressante, contrairement aux autres modèles, il n'existe pas de sous-menu permettant de débrider le vélo. Les couleurs sont éclatantes et la visibilité, même en plein soleil, est excellente. Pas d'animations futiles, on touche ici à l'essentiel et c'est tant mieux !

Actuellement, aucun moyen n'est disponible pour lui permettre d'aller au-delà des 25 km/h (si ce n'est à la force du mollet). Le bridage est directement encodé dans le contrôleur du L20 3.0 et le verrou semble donc immuable. Si cela se présente comme un défaut pour certains, il représente une sécurité pour d'autres : l'appareil sera toujours homologué, idéal en cas de contrôle à l'heure où la législation se penche chaque jour un peu plus sur ces véhicules parfois controversés.

L'Engwe L20 3.0 Boost, le VAE pliant des baroudeurs urbains ?

Alors, faut-il craquer pour l'Engwe L20 3.0 Boost ?

Ce vélo électrique pliant a de très nombreux atouts. Son confort de conduite est son point fort majeur. La double suspension, les gros pneus, la selle : tout est pensé pour le bien-être du cycliste.

La motorisation est également une réussite. Contre tout apriori du fait de sa limite à 250 W, le moteur est puissant et réactif.

Le capteur de couple offre une assistance très réactive pour un rendu ultra naturel. Le bouton "Boost" ajoute une touche de dynamisme appréciable qui permettra d'éviter les coups de stress dans le trafic dense.

La batterie de 648 Wh assure une bonne autonomie. Et son chargeur ultrarapide est un avantage indéniable qui devrait séduire les utilisateurs les plus exigeants.

L'équipement de série est complet et de qualité, entre freins hydrauliques, dérailleur Shimano et suspensions ainsi qu'éclairage intégré, tout y est.

Le caractère pliable est pratique pour le rangement, même si son poids limite un peu sa portabilité au quotidien.

Certes, quelques points pourraient être améliorés : les pédales non pliables sont un petit regret. L'absence d'un port USB et de bandes réfléchissantes sur les pneus sont des détails que l'on aurait appréciés, mais tout cela ne saurait entacher les nombreux avantages proposés par ce L20 3.0 Boost.

Ainsi, on peut affirmer sans détour que l'Engwe L20 3.0 Boost est un excellent choix et une belle évolution d'une gamme qui savait déjà séduire par de nombreux atouts. Il s'adresse à ceux qui cherchent un VAE pliant confortable, puissant et polyvalent. Parfait pour la ville et les chemins. Son équipement, son autonomie et sa charge rapide en font un allié fiable. Il conviendra aux débutants comme aux cyclistes confirmés. Engwe signe ici un modèle particulièrement équilibré, un vrai plaisir pour une mobilité électrique fun et efficace.

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez en prévente le vélo électrique pliant Engwe L20 3.0 Boost au prix officiel de 1399 € avec une disponibilité pour la mi-juin 2025.