L'arme ultime pour entretenir sa piscine

L'été arrive et avec lui les joies de la piscine et le plaisir de sauter dans une eau propre et rafraîchissante. C'est encore plus vrai avec le dôme de chaleur échauffant l'Hexagone depuis fin juin et faisant grimper les températures à des niveaux historiques.

Encore faut-il avoir procédé à l'entretien de sa piscine et se donner la peine de le poursuivre très régulièrement. Les températures très élevées peuvent très vite en faire un bouillon de culture verdâtre et il est impératif de ne pas trop laisser traîner l'entretien au risque d'en perdre le contrôle.

La corvée du ramassage des débris et poussières dans l'eau est plus que jamais nécessaire, mais, à l'épuisette, à la brosse et à l'huile de coude en plein soleil, c'est de plus en plus compliqué et délicat alors qu'il est possible de confier cette tâche ingrate à un robot piscine.

De nombreux modèles existent sur le marché, plus ou moins complexes et surtout à l'efficacité variée. Entre ceux à tuyau qui finissent par s'auto-neutraliser avec un joli nœud, ceux qui nettoient obstinément le même petit carré en oubliant tout le reste et ceux de fabrication quasi artisanale qui vont tomber en panne au bout de quelques mois à cause de composants bas de gamme, l'univers du robot piscine peut être impitoyable.

Mais il y a des solutions parfois très abouties, comme le Beatbot AquaSense 2 Ultra qui se revendique comme un robot piscine 5 en 1, rien que ça. Armé d'une intelligence artificielle pour cartographier les fonds, de puissants moteurs pour entretenir fonds, parois et ligne d'eau et d'un système de filtration haut de gamme, il peut s'occuper de tout l'entretien de la piscine sans fil à la patte.

L'Aquasense 2 Ultra, version ultime de la gamme AquaSense 2 dévoilée en début d'année, est-il le robot piscine idéal pour un été tranquille ? Découvrons ceci en détail.

Le robot piscine arrive bien emballé dans un carton d'une vingtaine de kilos comprenant la machine elle-même, mais aussi sa base de charge, un bloc d'alimentation et toutes les instructions pour sa mise en route.

Le robot est livré avec une housse anti-poussière et étanche, mais aussi avec un crochet qui facilitera sa récupération une fois le nettoyage terminé, et un réservoir de clarifiant qui aidera à maintenir la transparence de l'eau.

La préparation est à compléter par le téléchargement de l'application Beatbot sur les portails de téléchargement Google Play Store ou App Store. Elle permettra de paramétrer le robot et de planifier un certain nombre de tâches.

Caractéristiques du robot piscine Beatbot AquaSense 2 Ultra

Dimensions : 454 x 439 x 278 mm pour 13,2 kg

Design avec chenilles latérales

6 brosses motorisées (2 à l'avant, 2 à l'arrière, 2 latérales)

Caméra IA à l'avant avec éclairage et capteurs ultrasoniques de positionnement

Moteur-pompe brushless 200 W, volume d'eau filtrée 5500 GPH

Batterie embarquée : 13 400 mAh

Temps de fonctionnement annoncé : 10 heures

Temps de charge : 4,5 heures

Nettoyage fond, parois, ligne d'eau

Système de filtration de l'eau intégré

Volume panier de filtration : 3,7 litres

Conviens à tout type et forme de piscine

Planification autonome de parcours de nettoyage (HybridSense + ClearNav)

Compatible WiFi dual band et Bluetooth

pH recommandé : 7,0 à 7,8

Profondeur max : 3 mètres

Smart Surface : attend en surface à la fin du nettoyage

Prix de référence : 3850 €, mais actuellement en promotion sur le site officiel à seulement 3079 € ou encore chez Amazon

Un robot piscine de compétition

Dès le premier abord, le robot piscine Aquasense 2 Ultra de Beatbot impressionne. Ce gros scarabée noir est imposant et prend de la place. C'est un mini-char d'assaut monté sur chenilles et pourvu de deux grandes double brosses montées à l'avant et à l'arrière, tandis que de petites brosses latérales sont installées sur la partie supérieure à l'avant, soit 6 brosses motorisées au total !

Elles serviront pour le nettoyage de la ligne d'eau, mais permettent également de créer un flux d'eau pour aspirer les débris en surface afin de les stocker dans son panier de filtration constitué en réalité d'un double panier pour renforcer la capacité de filtration.

Ce dernier est accessible depuis le capot, en avant de la poignée de préhension. A l'arrière de ce même capot, une autre ouverture donne accès au kit de produit clarifiant. Il fera partie des consommables à renouveler régulièrement.

On remarque rapidement la présence sur la face avant d'un œil rond qui n'est autre que la caméra IA entourée d'éclairages LED. Une zone en dessous cache des capteurs ToF (Time of Flight pour la mesure des distances) permettant la cartographie et la détection de débris. L'Aquasense 2 Ultra a en effet la particularité d'intégrer une intelligence artificielle pour optimiser le nettoyage de la piscine.

Un tel déploiement de brosses en tous genres doit permettre de collecter plus de débris que la moyenne à chaque passage, ce qui réduira également le temps de nettoyage d'une surface donnée, avec un impact positif sur l'autonomie.

Le robot piscine est doté d'un puissant moteur-pompe de 200 W lui permettant de grimper les parois à la verticale et de se maintenir à fleur d'eau, que ce soit pour en assurer le nettoyage, la filtration ou bien pour être récupéré facilement une fois ses tâches accomplies.

Le robot piscine se pilote depuis une série de boutons présents sur la partie supérieure et exprime son état de fonctionnement depuis une bande colorée. C'est de là (ou depuis l'application mobile), que l'on peut choisir les modes (fond seulement ou fond, paroi et ligne d'eau et mode Pro qui fait tout avec le nettoyage en surface en plus).

Pour optimiser son fonctionnement, le robot est doté d'un haut-parleur lui permettant d'exprimer oralement l'état de charge de la batterie, la fin des cycles de nettoyage ou la présence d'un problème. Pratique pour avoir une idée de ce qui se passe quand on ne se souvient plus des codes couleur de l'interface ou qu'on n'a pas le robot piscine directement en vue.

La station de charge est un large bloc sur lequel on insère le robot, à la verticale. Il assure la charge de la batterie embarquée de 13 400 mAh en 4h30 environ, le robot lui-même étant alors capable de fonctionner durant plusieurs heures.

Le choix d'une station verticale veut garantir un positionnement précis du robot et éviter la problématique des connecteurs d'alimentation mal insérés ou qui peuvent s'abîmer avec le temps à force de les manipuler. Cela permet également de réduire l'empreinte au sol du robot, ce dernier étant déjà de bonne taille.

Le robot piscine peut s'adapter à tout type de piscine, qu'elle soit rectangulaire, ronde ou bien entre les deux, et à n'importe quel revêtement. Ses chenilles et son système de guidage, appuyé par 27 capteurs ultrasoniques (autour et sous le robot pour détecter les différences de niveau), lui assurent de savoir se débrouiller sans assistance.

Des technologies de pointe à l'oeuvre

Avec l'AquaSense 2 Ultra, Beatbot a multiplié les technologies de pointe dans un robot piscine. Il dispose de 11 moteurs internes pour assurer la rotation des brosses et le déplacement précis est assuré par six roues de guidage sur les côtés qui plaquent le robot contre la paroi et facilitent les manœuvres dans les coins et les zones généralement difficiles d'accès, d'autant plus qu'il n'a pas de câble ou de tuyau dans lequel s'emmêler.

La caméra IA et les différents capteurs embarqués permettent d'assurer la cartographie 3D du bassin afin de planifier un itinéraire optimal de nettoyage. Elle utilise les technologies HybridSense et CleverNav utilisant la fusion des données des capteurs pour se repérer et savoir où nettoyer sans repasser toujours aux mêmes endroits.

La caméra embarquée, avec détection d'objets, permet également au robot piscine de détecter visuellement la présence de débris et de se diriger directement vers eux afin de gagner en efficacité.

Pas besoin ici d'attendre que le robot se décide à repasser par la zone salie au fil de son nettoyage, il est capable de s'y diriger tout seul ou de vérifier qu'il n'a rien laissé derrière lui à la fin du cycle de nettoyage.

Les doubles brosses à chaque extrémité de l'appareil contribuent à capter plus de débris aussitôt avalés par un évent situé sous le robot piscine. De la même façon, il utilise les brosses latérales pour attirer les débris en surface et les aspirer dans le panier. Il reste possible de guider manuellement le robot vers une zone de débris en le pilotant depuis l'application mobile Beatbot.

A noter que l'envergure du robot assure des passages de 30 cm de large, ce qui demandera là encore moins de répétitions de passage sur les zones pour assurer l'entretien.

Ces différents modes de nettoyage permettent de ne rien laisser derrière là où beaucoup de robots piscines sont spécialisés dans une fonction ou une capacité de nettoyage (entretien du fond, par exemple) au détriment des autres.

Le robot piscine est compatible WiFi et Bluetooth pour les échanges d'instructions, les mises à jour et le pilotage distant en surface.

A noter qu'il saura se débrouiller avec les piscines présentant différentes profondeurs, sous réserve d'avoir suffisamment de hauteur d'eau pour faire fonctionner le moteur-pompe, soit une trentaine de centimètres. Ses capteurs sous la coque lui permettent d'en identifier les limites et de ne pas tomber lors de son nettoyage.

L'AquaSense 2 Ultra est capable de nettoyer le fond, les parois en se positionnant à la verticale grâce à son moteur-pompe mais aussi la ligne d'eau. Une fois à la surface, le robot se met à l'horizontale et fait entrer en action ses petites brosses latérales. Finie la corvée du décrassage de la ligne d'eau.

L'une des particularités de ce modèle haut de gamme de robot piscine tient dans son système de filtration optimisé ClearWater capable d'agglomérer les particules fines et promettant de clarifier l'eau 4 fois plus vite que les systèmes de filtration traditionnels.

Beatbot met l'accent sur la capacité de son système de filtration capable de récupérer de gros débris (feuilles, brindilles) mais aussi des particules en suspension qui passent souvent à travers les tamis des robots traditionnels.

Enfin, comme tous les robots piscine de la série AquaSense 2, la version Ultra dispose du mode Smart Surface qui le fait flotter en fin de session de nettoyage en vidant son eau pour le récupérer plus facilement.

Un crochet reste livré dans la boîte pour une récupération en profondeur à l'aide d'une perche. Attention tout de même, le robot est assez lourd (13 kg environ) et, même s'il sait se vider automatiquement de son eau, cela représente une masse conséquente à sortir de l'eau si la piscine est hors sol et lors des manipulations pour le recharger à sa base par exemple.

ça marche comment ?

Le fonctionnement du robot piscine Beatbot AquaSense 2 Ultra est très simple. Cela peut passer par les touches sur le capot de l'appareil ou bien via l'application mobile Beatbot disponible sur Android et iOS.

L'application mobile permet de paramétrer le robot piscine, de disposer d'indications sur la charge restante et les détails des cycles de nettoyage. Cela passe par une visualisation directe sur l'écran ou bien par des notifications indiquant le déroulé des opérations.

Depuis l'application, il est possible de lancer différents modes de nettoyage, avec de l'entretien rapide, standard ou pro en fonction des besoins :

Mode Fond : nettoie seulement le fond

: nettoie seulement le fond Mode Standard : nettoie fond, parois et ligne de flottaison

: nettoie fond, parois et ligne de flottaison Mode Pro : nettoie fond, parois, ligne de flottaison + nettoyage en surface

On trouve également un mode Eco et un mode Custom pour choisir soi-même ce que l'on veut faire faire au robot piscine.

Le robot peut donc travailler en mode tout automatisé ou bien en suivant les directives données selon les besoins. L'application offre un suivi des différents cycles de nettoyage, avec leur temps et la surface nettoyée, ce qui permettra de mieux appréhender l'entretien du robot piscine.

Comme un robot aspirateur, l'application affiche la carte de la piscine et les passages du robot lors de son cycle de nettoyage, ce qui peut aider à voir si des zones ont été ignorées.

Il est enfin possible de programmer des sessions de nettoyage de la piscine à différents horaires et en sélectionnant le mode désiré. Le robot piscine peut donc s'activer même en l'absence du propriétaire et lui assurer une piscine propre lorsqu'il revient pour en profiter.

Le robot piscine AquaSense 2 Ultra dispose également de boutons directement sur le capot avec les mêmes modes fond, standard, pro et custom activables d'un appui. L'état de fonctionnement du robot est indiqué par une longue ligne LED changeant de couleur selon l'état de charge de la batterie ou pour alerter sur un événement.

Ligne lumineuse verte, le robot piscine est chargé !

Elle passe ainsi du vert au jaune puis au rouge pour signifier la charge restante de la batterie du robot piscine. Elle peut prendre une teinte violette si le clarifiant vient à manquer ou clignoter en orange en cas de dysfonctionnement du robot. Rien de bien compliqué à appréhender.

Concernant le fonctionnement proprement dit, une fois le robot lancé, il n'y a plus rien à faire une fois qu'il s'est lancé dans le nettoyage de la piscine. Il gère seul ses passages pour opérer sur l'ensemble de la surface et grimpe aux parois très facilement jusqu'à atteindre la ligne d'eau avant de se mettre à l'horizontale et de poursuivre le nettoyage avec les brosses latérales supérieures.

Ce type de robot est conçu pour l'entretien quotidien d'une piscine déjà propre ou peu sale et il peut aller un peu plus loin en récupérant les gros débris. Sa force par rapport à d'autres modèles plus basiques vient de sa capacité à nettoyer en plus l'eau en surface de la piscine tout en contribuant à la maintenir cristalline grâce à son réservoir de clarifiant.

Son double panier permet une filtration de particules assez fines, plus que la moyenne, mais il aura tout de même du mal à gérer les micro-particules très fines. Pour une piscine déjà verdie, il faudra déjà appliquer un traitement choc avant d'espérer voir le robot piscine avoir une action complémentaire de finalisation, puis d'entretien courant.

NB : merci à J.P. pour le prêt de sa piscine et les photos live !

Conclusion

Avec le robot nettoyeur de piscine AquaSense 2 Ultra, Beatbot veut proposer le meilleur en la matière avec une machine sans fil et autonome. Là où de nombreux robots piscine proposent déjà une cartographie intelligente, le modèle Ultra ajoute une caméra IA permettant de détecter la présence de débris et d'optimiser le nettoyage afin de n'ignorer aucun résidu après ses passages.

Doté d'un puissant moteur-pompe permettant de gravir les parois et d'aller jusqu'à la ligne de flottaison qu'il pourra aussi nettoyer, le robot ne laisse rien passer grâce à ses six brosses motorisées et ses multiples évents attirant feuilles, brindilles et insectes au fond...mais aussi en surface !

Il offre un riche programme "5 en 1" de nettoyage : fond, parois, ligne d'eau, surface et clarification de l'eau !

Plus besoin d'épuisette pour finir le travail du robot piscine. Le modèle AquaSense 2 Ultra se distingue également par une forte capacité à retenir les particules à l'aide de son double bac de récupération.

La filtration de l'eau par le robot est renforcée par un réservoir de clarifiant afin de maintenir l'eau transparente, en plus des capacités de filtration de la piscine. Le contrôle du robot se fait très simplement depuis les boutons en façade et une ligne RGB indiquant le statut par couleur ou via l'application mobile qui permettra en plus de programmer les sessions de nettoyage.

L'AquaSense 2 Ultra assure plusieurs heures d'autonomie en mode standard, mais tout dépendra bien sûr de l'intensité du nettoyage demandé. La fonction Smart Surface, qui fait flotter le robot à la fin de l'entretien en le vidant de son eau, est très pratique, mais le robot reste lourd à manipuler.

La recharge à la verticale sur son socle est une bonne idée pour réduire son encombrement au quotidien, mais il y a de quoi se faire les muscles. Il ne manquerait plus qu'il puisse sauter à l'eau tout seul !

Outre le poids, il faudra aussi penser aux consommables, le liquide clarifiant sera à renouveler régulièrement.

Selon la fréquence d'utilisation et des conditions physico-chimiques de la piscine qui peuvent agresser les plastiques, il reste aussi à voir combien de temps les chenilles, brosses et roues de guidage resteront opérationnelles, mais pour information la garantie constructeur sur ces composants étant de 3 ans vous avez de quoi voir venir.

Le robot piscine AquaSense 2 Ultra reste un produit haut de gamme avec un tarif conséquent. Bonne nouvelle, il se voit significativement réduit avec les offres Prime Day !

Sur le site officiel de la marque, vous trouverez en effet le robot piscine Beatbot AquaSense 2 Ultra à seulement 3079 € au lieu de 3850 €, soit une économie de 771 € ! Vous le trouverez également chez Amazon.