ENGWE L20, le grand mix du vélo électrique

La marque ENGWE s'est fait connaître par ses multiples vélos à grosses roues (Fat Bike) dotés d'une batterie de grande capacité et pouvant transporter un conducteur et une charge utile non négligeable (pour faire ses courses, aller à la plage, au travail...). Nous avons ainsi déjà eu l'occasion de tester les modèles ENGWE EP-2 Pro, ENGWE Engine X et ENGWE M20.

Leurs apparences combinent généralement un cadre imposant, de grosses roues et un solide porte-bagages. Le nouveau modèle ENGWE L20 conserve une partie de ces traits fondamentaux, mais en faisant évoluer le style vers un cadre bas plus urbain et par certains côtés plus féminin.

La firme a déjà appuyé une partie de sa communication sur cet aspect pour essayer d'amener un nouveau public vers ses vélos à assistance électrique, même si ses caractéristiques, on va le voir, en font un modèle aussi polyvalent et pratique que les autres.

Avec une bonne trentaine de kilos, le vélo est à peu près aussi lourd que les autres modèles que nous avons pu tester jusqu'à présent et on remercie une nouvelle fois le livreur d'avoir accepté d'amener le lourd et volumineux colis de plus de 40 kg jusqu'à nous.

Le ENGWE L20 est arrivé bien emballé, protégé et semi-monté. Cela signifie qu'il va falloir terminer le montage grâce à la notice (en anglais, mais riche en schémas et photos) pour installer le guidon (penser à placer les câbles à gauche du cadre), la roue avant, le porte-bagages avant, la selle et les pédales.

Tout ceci demandera autour de 45 minutes, mais n'a rien de très compliqué. Le vélo est livré avec sa notice, une trousse d'outils et le chargeur pour la batterie, ainsi que quelques serre-câbles pour caler le câble du phare avant.

Une fois monté, il faudra éventuellement passer un peu de temps sur les réglages de freins et de dérailleur. Dans le cas du ENGWE L20, c'est la bonne surprise : le vélo une fois monté est déjà très bien réglé, que ce soit pour le freinage, ferme, mais sans excès, ou pour le dérailleur dont les vitesses passent sans problème.

Ce n'était pas le cas des précédents vélos ENGWE testés jusqu'ici qui avaient nécessité des ajustements, un bon point donc. Avec le ENGWE L20, on a pu partir en vadrouille dès la fin du montage.

Caractéristiques du ENGWE L20

Poids : 34 kg

Cadre alliage d'aluminium bas non pliable avec poignée de prise en main

Pneus gonflables 20 x 4 pouces Chao Yang

Moteur électrique 250 W (annoncé), couple 50 Nm

Transmission Shimano 7 vitesses (dérailleur Tourney, manettes SIS)

Ecran de contrôle LCD YL81C

Freins à disque mécaniques avant et arrière (disque 160 mm)

Suspension fourche avant réglable

Poignée d'accélération sur guidon (désactivée par défaut)

Batterie 48 V / 13 Ah amovible (624 Wh)

5 niveaux d'assistance électrique

Vitesse maximale 25 km/h avec bridage électronique

Charge maximale 120 kg

Autonomie : 140 km annoncés, entre 70 et 120 km constatés (selon poids du pilote, type de terrain, intensité d'utilisation de l'assistance électrique...).



Vous trouverez sur le site officiel de la marque le vélo électrique ENGWE L20 à 1099 € au lieu de 1199 € prix officiel avec le code ENGWEL20. La livraison se fera depuis la Pologne en 7 à 10 jours.

ENGWE L20, le design évolue

Le vélo à assistance électrique ENGWE L20 maintient certains fondamentaux des premiers vélos ENGWE tout en apportant un certain nombre de modifications et d'optimisations bienvenues.

Ce n'est donc pas une énième déclinaison d'un même modèle, même si la base reste similaire, tout en cherchant à intéresser un autre public. Cela se traduit par un cadre bas rappelant les vélos de ville et n'obligeant pas à enfourcher l'engin.

Cela peut intéresser un public féminin, mais aussi les personnes n'ayant pas beaucoup de mobilité au niveau des hanches. Le passage de la jambe est beaucoup plus bas et facile et il n'y a plus qu'à s'asseoir sur la selle rembourrée et porteuse d'amortisseurs en plastique.

Là où les précédents vélos ENGWE proposaient un cadre pliable, le modèle ENGWE L20 impose un cadre rigide. Autrement dit, si vous habitez en étage, il vous faudra pouvoir le stocker en rez-de-chaussée.

Avec ses 34 kg, monter ou descendre le vélo relève de l'exploit semi-herculéen. Acheminé sur quatre étages aux débuts du test avant de lui trouver de la place sur le plancher des vaches, on vous le confirme : c'est à éviter, même avec la poignée naturelle du dédoublement du cadre.

Le transport peut aussi être compliqué par son guidon très large qui ne passe pas les portes. Il faut ruser et passer en biais pour les franchir. Il dispose aussi de pédales de bonnes tailles non repliables qui ne faciliteront pas les manipulations en espace confiné.

Le vélo qui nous a été livré est en coloris noir (le seul disponible au moment du test), sobre et classique, mais ENGWE propose une palette intéressante pour ce modèle avec un rose Pink Flamingo, une teinte vert avocat ou un cadre blanc pour se démarquer plus nettement et s'accorder aux goûts de chacun, sachant tout de même que les porte-bagages restent de teinte noire quelque soit le coloris adopté.

Un bon point est apporté au design par rapport aux ENGWE EP-2 Pro et Engine X déjà testés : les câbles sont beaucoup moins apparents. Ils sont logés dans le cadre et n'émergent que sous la potence du guidon, améliorant l'esthétique.

La batterie étant déportée à l'arrière de la selle, le cadre est plutôt fin, mais toujours assemblé avec d'épaisses soudures. On retrouve la solide (mais lourde) construction des vélos ENGWE.

Ce placement spécifique de la batterie aura aussi un rôle à jouer dans la stabilité générale du vélo, que nous verrons plus loin. Placée verticalement plutôt que logée dans le cadre, elle permet d'assurer un accès beaucoup plus facile et visible à la serrure de contact, positionnée sur le côté.

De l'autre côté, un connecteur protégé par un cache permettra de recharger la batterie directement sur le vélo. La batterie est amovible, avec une poignée au sommet pour l'extraire.

On est ici sur une batterie de 48 V / 13 Ah (soit 624 Wh) qui assurera une belle autonomie pour le moteur estampillé 250 W sur le modèle européen, mais dont on verra qu'il cache sans doute bien plus de puissance.

Le ENGWE L20 n'est pas un vélo cargo proprement dit, mais il s'en rapproche. Avec le porte-bagages avant (jusqu'à 13 kg de charge utile) et le gros porte-bagages arrière (jusqu'à 25 kg), vous pourrez transporter 40 à 50 kg en plus du conducteur sans que le vélo n'en souffre trop (la charge utile maximale annoncée est de 120 kg).

C'est parfait pour transporter un sac encombrant autant que pour faire des courses ou acheminer un objet d'un point à un autre. La puissance du moteur laisse aussi la possibilité de tracter une petite remorque.

Le vélo propose les mêmes roues larges type Fat Bike à gros crampons 20 x 4 pouces Chao Yang habituelles qui lui assurent une belle polyvalence, sur route, voie cyclable ou piste dégagée tout en assurant un amorti naturel et une bonne stabilité.

A l'avant, la fourche comprend un système d'amortisseur réglable, présent sur la plupart des modèles ENGWE. On ne trouvera pas en revanche d'amortisseur supplémentaire sur le cadre comme pour le Engine X.

Le freinage est assuré par des freins à disque mécaniques, reprenant l'accastillage classique et d'entrée de gamme de la marque. On notera le petit rajout chic de grips sur les poignées de frein. L'un des deux n'est pas parfaitement posé dans son logement et déborde très légèrement. A voir s'il résistera à l'usure des manipulations.

La partie dérailleur fait appel à l'habituel dérailleur Tourney et au système de changement de vitesses SIS de Shimano. C'est de l'entrée de gamme et cela fera sans doute grimacer les puristes et amateurs éclairés, mais l'ensemble reste fonctionnel et assez fiable pour peu qu'on n'oublie pas de l'entretenir de temps en temps.

A part des réglages occasionnels, on ne peut pas dire qu'on a rencontré des problèmes particuliers avec ces éléments en plus de 1200 km cumulés parcourus sur Engine EP-2 Pro et Engine X (qui exploitent la même configuration) en usage standard.

Sur le guidon, on trouvera une petite sonnette mécanique, un écran de contrôle YL81C spécifique et de nouveau une poignée d'accélération. Elle est désactivée par défaut lors de la livraison du vélo, mais son activation est très simple en quelques manipulations détaillées sur Internet.

Elle peut être utilisée pour faire rouler le vélo en pur électrique sans avoir besoin de pédaler, mais on sort alors du cadre du vélo à assistance électrique pour entrer dans celui du scooter électrique avec les contraintes associées.

Elle a aussi une vraie utilité pour lancer le vélo à l'arrêt à un feu, dans une pente ou même pour franchir rapidement une intersection et elle constitue alors un véritable atout en matière de sécurité par rapport à un vélo qui peut demander une certaine inertie avant de lancer l'assistance électrique, surtout sur un vélo aussi lourd que celui-ci.

A noter enfin la présence d'éclairages à l'avant et à l'arrière. Celui à l'avant est assez standard (sans les fioritures d'éclairage latéral et juste devant le vélo pour éviter les obstacles) tandis que celui à l'arrière s'éclaire aussi lors de l'activation des freins, ajoutant une information et une sécurité supplémentaires pour les véhicules derrière vous.

Dans l'ensemble, on retrouve la patte des vélos ENGWE, avec leur impression de solidité, un accastillage d'entrée de gamme, mais fonctionnel et fiable, une grosse batterie et un moteur puissant, et enfin la poignée d'accélération.

Pas de cadre pliable ici, ce qui va jouer fortement sur son encombrement lors du stockage, mais une plateforme très stable grâce à des pédales larges et un guidon qui donne l'impression d'être aux commandes d'un chopper, et des porte-bagages généreux pour du semi-cargo.

ENGWE L20, un vrai confort de pilotage

La prise en main du vélo à assistance électrique ENGWE L20 est quasiment immédiate. On retrouve l'assise spécifique qui permet d'avoir le dos droit et les grosses roues crantées pour évoluer sur routes et chemins carrossables.

Avec son guidon très large, ses grandes pédales et et le groupe batterie / moteur électrique répartissant le poids à l'arrière, l'assise est très stable et donne immédiatement confiance.

Le ENGWE L20 est un vélo de promenade ou de déplacement utile avant tout et comme d'autres modèles, il faudra une assistance électrique presque constante pour évoluer, le vélo pesant lourd.

Pas question ici de piquer des pointes de vitesse à moins de pousser l'assistance électrique à fond, mais ce n'est alors plus vraiment du vélo. Cela laisse toutefois la possibilité de choisir entre une pratique plus ou moins exigeante en bicyclette ou un déplacement fortement assisté pour aller au travail sans transpirer ou se promener sans y laisser toutes ses forces dans le cadre d'une pratique occasionnelle.

Sur terrain plat, il est possible d'atteindre les 20 à 25 km/h sans trop d'efforts, mais la moindre pente ou faux plat imposera d'activer l'assistance électrique. C'est le revers de la médaille de sa conception qui lui donne un côté "SUV du vélo électrique".

Le vélo ne comptant que 7 vitesses, on aura de toute façon tendance à pédaler dans le vide au-delà de 30 à 35 km/h et les freins perdent de leur efficacité au-delà de cette limite, allongeant les distances de freinage.

Par défaut, le vélo, en version européenne, est annoncé avec un moteur de 250 W et est livré avec la limitation de 25 km/h et la poignée d'accélération désactivée. Il n'est pas très difficile de trouver comment lever ces restrictions et l'on s'apercevra rapidement que le moteur est en réalité bien plus puissant que la valeur annoncée.

En mode débridé, on se rapproche de la catégorie du speed bike (sans y entrer complètement) avec en principe toutes les contraintes correspondantes (immatriculation, assurance, port du casque, interdiction de piste cyclable et forestière...). Un accident causé ou subi en vélo débridé peut coûter très cher !

En revanche, en mode promenade, c'est un régal de circuler avec ce vélo qui offre un vrai confort de pilotage tout en étant capable d'embarquer un sac ou un chargement.

Si la puissance du moteur peut évidemment être mise à profit pour atteindre une vitesse élevée, elle sert aussi pour tracter jusqu'à 120 kg de charge utile (conducteur + chargement éventuel).

L'assistance assistance se pilote depuis l'écran de contrôle avec deux boutons + et - pour activer entre 3 et 5 niveaux d'assistance. Les touches sont petites et placées sur la tranche inférieure de l'écran, ce qui ne les rend pas très faciles d'accès. L'idée est donc plutôt de se caler sur un niveau d'assistance et de s'y tenir, à moins de gros changements sur le trajet.

La poignée d'accélération est un plus apprécié sur les vélos ENGWE dans la mesure où elle peut offrir une plus grande réactivité aux intersections ou lors de franchissements de voie. Elle peut aussi aider à relancer le vélo sur une pente sans avoir à changer de niveau d'assistance.

L'écran lui-même présente toutes les informations utiles habituelles : vitesse, distance, charge restante de la batterie, niveau d'assistance électrique...C'est aussi de là qu'il est possible de modifier un certain nombre de paramètres, dont celui de la vitesse maximale.

L'assistance électrique est réglée par défaut sur cinq niveaux. Elle se déclenche avec un petit délai au pédalage ou immédiatement via la poignée d'accélération. L'assistance apportée est franche et le contrôleur semble avoir été mis à jour pour offrir plus de réactivité.

Si le premier niveau permet de lancer le vélo ou de rouler à faible vitesse en environnement urbain dense, les autres niveaux offrent des accélérations consistantes et maintenues même en cas de pente légère.

Ce qui nous amène à la question de l'autonomie. ENGWE promet 140 km de portée avec la batterie 48 V / 13 A. Le fabricant précise que cela vaut sur terrain plat avec un pilote de 75 kg et avec une température de 25 degrés Celsius.

Avec un conducteur de 90 kg et par 30 degrés Celsius de moyenne sur terrain plat ou légèrement vallonné, le vélo ENGWE L20 est tout de même parvenu à se rapprocher des 90 km en ne se privant pas sur l'assistance électrique (souvent en niveau 2 et 3).

Avec un peu plus d'effort musculaire, le vélo doit pouvoir atteindre les 100 à 120 km dans les mêmes conditions (à savoir une utilisation de vélo musculaire d'abord, à assistance électrique ensuite sur les portions plus difficiles), comme les autres vélos ENGWE que nous avons pu tester.

Tout dépendra bien sûr de la charge utile, du type de terrain et de l'intensité d'utilisation de l'assistance électrique, ce qui pourra très bien ramener l'autonomie vers 60 à 70 km seulement, même si ce n'est déjà pas si mal.

ENGWE L20, tout pour se promener

Le vélo à assistance électrique ENGWE L20 reprend les ingrédients qui ont fait le succès des premiers modèles avec un style Fat Bike à grosses roues et moteur puissant pour avaler des kilomètres et rouler un peu partout, de la route aux chemins.

En proposant un cadre non pliable et bas, un guidon large et une assise très stable et confortable, il veut intéresser plus particulièrement un public féminin avec un style plus vélo de ville et un peu moins testostéroné que d'autres modèles.

C'est pourtant bien quasiment la même expérience de pilotage qui est proposée du fait d'un moteur estampillé 250 W, mais qui cache bien son jeu (débridage possible). La présence de la poignée d'accélération, désactivée par défaut, peut être un véritable atout si elle est correctement utilisée.

La puissance du moteur est aussi là pour permettre le transport d'une charge utile non négligeable grâce aux porte-bagages avant et arrière pouvant embarquer jusqu'à 40 kg.

Avec 50 Nm de couple et une grosse batterie amovible, le vélo ENGWE L20 pourra être de toutes les sorties, qu'elles soient utilitaire ou de promenade, sans avoir à recharger trop souvent.

Certes, l'autonomie annoncée de 140 kilomètres est plutôt optimiste, mais elle autorise de longues balades sans trop se restreindre sur l'assistance électrique qui est plutôt réactive et franche...et surtout indispensable au vu des 34 kg de l'engin.

Les composants du vélo (freins à disque mécaniques, accastillage Shimano Tourney / SIS) sont classiques et fonctionnels et l'écran de bord offre une lisibilité correcte, même si les boutons + et - de l'assistance électrique, placés sur la tranche inférieure, sont moins accessibles que les commandes directement sur le guidon d'autres modèles.

Le ENGWE L20 est un excellent vélo de promenade et de transport pour un tarif très raisonnable au regard de tout ce qu'il propose. Il ne vous laissera pas tomber et peut même se montrer nerveux sur les niveaux d'assistance électrique élevés, même si ce n'est pas forcément son but premier.

