Engwe P1, à la croisée des chemins

La marque Engwe a développé toute une gamme de puissants fatbikes de 20 pouces (Engine Pro, EP-2 Pro, Engine X, Engwe L20…) avant de s’étendre à d’autres genres, du vélo de ville au VTC en passant par le petit vélo urbain léger et pliable.

Avec le modèle Engwe P1, le fabricant tente de réunir la polyvalence du fatbike avec la praticité du vélo urbain. On retrouve ainsi le style brut et anguleux des premiers fatbikes de la marque dans un format plus compact, mais aussi plus robuste que le vélo urbain, sans les compromis de ce dernier sur la solidité et l’autonomie.

Engwe rassemble ainsi deux mondes et le Engwe P1 constitue une sorte d’hybride entre les deux univers, lui conservant un format relativement peu encombrant tout en lui permettant de faire plus que de simples trajets en ville grâce à des roues élargies et à une solide batterie embarquée.

Comme toujours, le vélo est arrivé par transporteur bien emballé dans des mousses rigides et souples et en partie monté. Il faudra ajouter la selle, le guidon, installer la béquille et surtout monter la roue avant.

Le manuel est en anglais, mais les instructions sont assez claires et les manipulations évidentes. Deux vis suffisent pour placer le guidon, le reste tenant par des colliers de serrage.





Le montage de la roue avant n’est pas des plus compliqués avec sa tige et ses deux gros écrous à serrer, après quoi il suffira de positionner le garde-boue et le phare avant.

Une petite demi-heure suffit pour venir à bout des opérations. Il suffira ensuite de vérifier que rien ne frotte au niveau des roues (plaquettes bien parallèles au disque) et que les vitesses du dérailleur passent de façon fluide. On recommandera toujours de faire une première révision chez un spécialiste pour ne pas risquer de mauvaises surprises par la suite.

Dans le cas de ce vélo de test, tout était déjà quasiment parfaitement réglé hormis un petit cliquetis au passage de certaines vitesses, vite corrigé et peut-être lié au transport.

Outre la traditionnelle pochette d’outils pour le montage et la notice, Engwe propose avec ce P1 une petite sacoche à installer sur le porte-bagages et un support pour smartphone (dommage que l'ordinateur de bord ne dispose pas de prise USB). Par défaut, le vélo est livré avec un guidon standard, sans poignée d’accélération.

Toutefois, l’accessoire est bien présent dans le colis, mais il sera à monter éventuellement soi-même. Rien de difficile : il suffit de retirer le caoutchouc de la poignée à droite et de le remplacer par l’accélérateur et une demi-poignée terminale, puis de le raccorder au câble prévu à cet effet dans le faisceau à l’avant. Pour rappel, la poignée d’accélération n’est autorisée que pour une aide au démarrage jusqu’à 6 km/h maximum. L’utiliser au-delà constitue une infraction à la réglementation en vigueur.

Le test du Engwe P1 est réalisé ici dans sa configuration d’origine, à savoir sans la poignée d’accélération.

Caractéristiques du Engwe P1

Poids 25 kg

Certification EN15194

Cadre pliant (guidon et cadre)

Pneus 20 x 2,3 pouces

Moteur électrique en position arrière 250 W

Assistance électrique 5 niveaux jusqu'à 25 km/h

Batterie amovible 450 Wh (36 V / 12,5 Ah), charge en 7 heures

Autonomie supérieure à 100 km en mode mixte

Transmission Shimano 7 vitesses (dérailleur Tourney, transmission SIS)

Freins à disque mécaniques

Ecran de contrôle monochrome

Sonnette mécanique

Suspension fourche avant (non réglable)

Feu frein

Porte-bagages arrière



Pour son lancement, le vélo électrique Engwe P1 profite d'une offre spéciale qui met son prix à seulement 639 € avec le code NNNFRENGWEP1 à entrer lors de la commande sur la plate-forme Geekbuying avec le panier avant, le support pour smartphone, la petite sacoche Engwe 7 litres (uniquement pour les 100 premières commandes) et le coffret cadeau Engwe pour ses 10 ans d'existence (casquette, gilet de sécurité, shopping bag et porte-clés).

Engwe P1, l’hybride entre mini fatbike et urbain

Avec ses roues 20 pouces, le vélo électrique Engwe P1 semble plutôt taillé pour les courtes promenades urbaines ou les déplacements maison - travail. Pas excessivement lourd, assez confortable, il est bien équipé et joue la carte de la polyvalence des usages.

Le vélo est architecturé autour d’un solide cadre pliable typique de ce que propose la marque depuis ses débuts, mais dans un format plus compact. Le long rectangle central bardé de grosses soudures cache ainsi une batterie de 450 Wh (36 V / 12,5 A) pouvant être rechargée directement sur le vélo via un connecteur sur le côté ou bien à la maison en la retirant du cadre.

La clé de contact nécessaire à l’activation de la batterie, et l’utilisation de l’assistance électrique, se trouve toujours dans la partie inférieure et à proximité des câbles qui courent sous le cadre, ce qui ne la rend pas facile d’accès. On peut mettre un certain temps à trouver la serrure en farfouillant sans rien voir.

La clé sert également à déverrouiller la batterie de son logement. Un loquet métallique la maintient en place et doit d’abord être désengagé avant de pouvoir sortir la batterie, la protégeant aussi contre le vol.

Le guidon, réglable en hauteur, se plie à l'embouchure du cadre et du guidon pour réduire l’encombrement. Une fois plié, le vélo Engwe P1 occupe assez peu de place, mais ne fait pas complètement oublier son poids d’une grosse vingtaine de kilos, supérieur aux petits vélos urbains dédiés.



On retrouve toujours la protection du pédalier par un arceau qui évitera les mésaventures lorsque le vélo est plié et posé au sol.

Il utilise des pneus gonflables 20 pouces, larges de 2,3 pouces. C’est moins que les 20 x 4 pouces des gammes supérieures, mais suffisamment larges pour profiter d’un certain confort à la conduite et obtenir une meilleure stabilité sur des terrains hostiles (plaques d’égout, flaques d’eau, tapis de feuilles…).

Le freinage est assuré par des freins à disque mécaniques, suffisants pour assurer un arrêt dans de bonnes conditions, alors qu’ils peuvent montrer leurs limites sur les vélos plus lourds de la marque.

On notera la présence d’une suspension (non réglable) au niveau de la fourche avant qui amortira sensiblement les chocs et les vibrations dans les avant-bras. Il n’y a en revanche aucun système de suspension au niveau du cadre. La selle fournie, plutôt moelleuse, comprend tout de même de petits amortisseurs pour ajouter au confort.

L’assistance électrique est fournie par un moteur de 250 W positionné sur la roue arrière et assurant une vitesse maximale de 25 km/h. Le Engwe P1 comprend par ailleurs un système de dérailleur Shimano Tourney 7 vitesses avec le système SIS à bouton et gâchette très pratique et assez précis.

L’ordinateur de bord est monochrome et du même type que celui proposé sur le Engwe L20 testé précédemment. Il comprend les informations essentielles, mais n’est pas le plus ergonomique avec ses boutons + et - placés dans la tranche inférieure, peu pratiques lorsqu’il s’agit de changer fréquemment de niveau d’assistance en fonction du terrain.

Le Engwe P1 possède un éclairage à l’avant et a la bonne idée de conserver le feu frein des modèles supérieurs qui se double d’un éclairage nocturne. Les véhicules situés derrière peuvent donc savoir quand on freine, ajoutant de la sécurité au pilotage du vélo.

On trouvera également un porte-bagages arrière pouvant supporter jusqu’à 15 kg de charge utile. Engwe offre avec le vélo une sacoche de 7 litres à y attacher. Il est aussi normalement livré avec un panier à installer à l’avant, mais il n’était pas présent sur notre modèle de test.

Hauteur de guidon et de selle sont réglables, assurant une compatibilité large avec toutes les morphologies, sachant que le vélo peut supporter un pilote et son chargement jusqu’à 120 kg maximum.

Le vélo est disponible en plusieurs coloris et le modèle est ici en teinte argent, sachant qu’il existe aussi en blanc ou noir. Avec ses lignes assez brutes et ses grosses soudures, le Engwe P1 conserve l’esprit un peu sauvage des Engwe EP-2 Pro, Engine X ou Engine Pro dans un format plus léger et plus facilement manipulable.

Et cela tombe bien, car sa configuration lui permet d’aller plus loin que la simple évolution intra-urbaine !

Le passe-partout, de la ville à la piste

Le vélo électrique Engwe P1 joue sur plusieurs tableaux. Il reprend les caractéristiques d'un vélo urbain pliant avec un format compact qui prendra peu de place une fois replié et peut facilement rentrer dans le coffre d'une voiture ou se faire discret en étant rangé dans un coin.

Plié (jusqu'aux pédales qui peuvent aussi être rabattues), il pourra rentrer dans un ascenseur, mais le grimper sur plusieurs étages par l'escalier reste une épreuve du fait de son poids de plus de 20 kg qui se fait rapidement sentir, même avec sa poignée sur le cadre.

D'un autre côté, il exploite certaines facilités des vélos de type Fatbike de la marque en proposant des pneus un peu plus larges que la normale, en ajoutant une suspension avant et en offrant une belle autonomie ainsi qu'une assistance électrique performante.

A l'usage, le vélo se montre ainsi réactif et assez confortable. La suspension avant encaisse bien les chocs et allège la pression sur les poignets et les avant-bras. Hauteur de siège et de guidon sont réglables, mais le vélo tend à se piloter avec un siège haut et un guidon bas pour garder de l'amplitude au pédalage.

Avec ses 25 kg, le Engwe P1 évolue facilement sur du plat, mais aura relativement besoin de l'assistance électrique dès que la pente se fait plus forte, à moins d'avancer à faible allure.

Les vitesses du dérailleur se passent très facilement grâce au système de bouton-poussoir et de manette comme on le trouve régulièrement sur les vélos de la marque, ce qui laisse de belles possibilités d'adaptation de la vitesse à des conditions rapidement changeantes comme le milieu urbain.

L'assistance électrique se déploie sur cinq niveaux jusqu'à 25 km/h et remplit bien son rôle. Avec le moteur de 250 W (qui semble en réalité un peu plus puissant) et la batterie de 450 Wh, les niveaux 4 et 5 qui permettent d'atteindre respectivement 21 et 25 km/h sont réactifs.

La batterie est amovible, mais elle ne peut être sortie de son logement qu'avec une clé. Pour la récupérer, il faut plier le vélo, ce qui peut être moins pratique et plus long que pour d'autres modèles où elle est simplement déclipsée de son logement.

Même en pente, on sent bien la poussée qui apportera le coup de pouce supplémentaire. Le déclenchement de l'assistance électrique se fait après un quart de tour de pédalier et on n'a pas ici le raffinement d'un capteur de couple.

Cela peut être préjudiciable au démarrage, à moins d'installer et d'activer la poignée d'accélération sur le guidon. On apprécie également la présence du petit porte-bagages, souvent absent des vélos purement urbains, qui pourra accueillir une sacoche.

Le vélo Engwe P1 sait se faufiler en ville, mais sa polyvalence permet de l'utiliser aussi pour des promenades plus longues et l'on peut se retrouver à faire plusieurs dizaines de kilomètres sans gros efforts ni mal au derrière grâce à sa selle plutôt confortable.

Attention tout de même à ne pas trop lui en demander. Son guidon et son cadre muni d'une charnière ne sont pas forcément faits pour subir des chocs violents en cas de vadrouille sur des terrains escarpés.

L'autonomie est conséquente et on a atteint sans grande difficulté les 100 kilomètres en usage ville et piste cyclable sur des circuits plats ou légèrement vallonnés. Costaud, le vélo peut supporter jusqu'à 120 kg de charge utile (pilote et sacoches), ce qui ne le limite pas à des petits gabarits.

Toutefois, avec des roues de 20 pouces, il ne faudra pas espérer rejouer le Tour de France. C'est un vélo qui fonctionne de façon optimale entre 20 et 25 km/h et il restera difficile de dépasser les 30 km/h.

De fait, la présence de freins à disque mécaniques, et non hydrauliques, n'est pas préjudiciable, en tout cas beaucoup moins que pour des modèles plus lourds de la marque. Et cela sera toujours plus facile à entretenir.

L'éclairage avant est correct sans être surpuissant et on apprécie toujours autant la présence du feu frein bien visible accroché au porte-bagages.

Conclusion

Le modèle Engwe P1 est une bonne surprise et une belle addition à une gamme déjà bien fournie. Jouant sur ce qui fait le succès de ses fatbikes pliants tout en apportant un format urbain plus compact, il permet de profiter des deux mondes.

Le vélo se montre réactif avec son assistance électrique jusqu'à 25 km/h et sa batterie de 450 Wh lui assure une autonomie d'une centaine de kilomètres, ce qui évitera de devoir la recharger sans arrêt, d'autant plus que le temps de charge, de 7 heures, est plutôt long.

On apprécie la suspension avant et la selle moelleuse qui permettent d'évoluer en ville, mais aussi de se promener plus longuement. Avec ses pneus 20 pouces larges de 2,25 pouces, le Engwe P1 sait aussi s'aventurer un peu hors du bitume, dans les limites de son format léger et pliable.

La présence d'un porte-bagages et d'un feu frein sont des atouts appréciés qui n'en feront pas qu'un simple vélo de déplacement et les 7 vitesses du dérailleur Shimano remplissent correctement leur fonction pour un vélo aux roues de 20 pouces.

Les freins à disque mécaniques sont suffisamment efficaces sur ce petit gabarit pour se sentir en sécurité. On n'est pas super fan de l'écran de contrôle avec ses boutons sur la tranche inférieure, surtout sur ce modèle amené à changer souvent de régime électrique au gré des obstacles sur la route, mais il reste efficace.

Le Engwe P1 joue de façon heureuse sur les compromis pour offrir un entre-deux entre le petit vélo urbain et un mini fatbike confortable et réactif. Et le résultat est plutôt savoureux !

Dans le cadre de son lancement, vous trouverez le vélo électrique Engwe P1 à seulement 639 € avec le code NNNFRENGWEP1 chez Geekbuying avec en prime le panier avant, le support pour smartphone, la petite sacoche Engwe 7 litres (uniquement pour les 100 premières commandes) et le coffret cadeau Engwe pour ses 10 ans d'existence (casquette, gilet de sécurité, shopping bag et porte-clés).