La finesse en plus du gaming

Après le très puissant REDMAGIC 11 Pro que nous avions testé et son système de refroidissement liquide en plus d’un ventilateur, la gamme de smartphones gaming s’enrichit d’une nouvelle variante sous la forme du REDMAGIC 11 Air.

Comme l’an dernier, elle complète la série en proposant une version affinée et dotée de caractéristiques spécifiques permettant de faire baisser le tarif sans compromettre l’expérience ludique et les atouts de la marque et de son interface spéciale gaming.

Le REDMAGIC 11 Air mise ainsi sur son rapport qualité / prix pour séduire les joueurs mobiles cherchant un bon smartphone gaming sans forcément chercher à avoir les caractéristiques ultimes de l’ultra-premium.

Le smartphone conserve tout ce qui fait le succès et l’identité de la gamme comme le design transparent, des zones tactiles sur la tranche, le ventilateur RGB à l’arrière et l’écran sans poinçon ni encoche mais s’appuie sur un design affiné avec quelques particularités : bouton programmable au lieu du slider gaming, pas de prise casque filaire…

Livré dans son élégante boîte grise griffée de son nom avec coque de protection et chargeur rapide, le REDMAGIC 11 Air testé ici est le modèle Phantom (coloris noir transparent) armé de 16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Caractéristiques du REDMAGIC 11 Air

7,85 mm pour 207 grammes

Android 16 avec surcouche REDMAGIC OS 11 et overlay gaming

Affichage 6,85 pouces OLED 144 Hz / résolution 2688 x 1216 pixels / luminosité jusqu'à 1800 nits / verre protecteur Gorilla Glass 7i

Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran

Processeur Snapdragon 8 Elite octocore + puce dédiée RedCore R4

16 Go RAM LPDDR5x / 512 Go stockage UFS 4.1

Zones tactiles (shoulder triggers) sur la tranche + bouton programmable

WiFi 6 / Bluetooth 5.4 / GPS dual band / NFC / Infrarouge

Double capteur photo arrière :

- grand angle 50 mégapixels f/1,89 avec lentille 7P et OIS

- ultra grand angle 8 mégapixels avec OIS et anti-reflets

- grand angle 50 mégapixels f/1,89 avec lentille 7P et OIS - ultra grand angle 8 mégapixels avec OIS et anti-reflets Capteur photo avant sous l'écran 16 mégapixels f/2,0

Batterie 7000 mAh avec charge rapide filaire 80 W

Eléments lumineux RGB programmables au dos

Certification IP54 de la coque

Compatible 2G à 5G

Prix de référence :

- Phantom (coloris noir) 12 / 256 Go : 499 euros

- Phantom (coloris noir) 16 / 512 Go : 599 euros

- Prism (coloris blanc) 12 / 256 Go : 499 euros

- Prims (coloris blanc) 16 / 512 Go : 599 euros

Le smartphone REDMAGIC 11 Air peut être acheté sur le site officiel redmagic.gg avec une disponibilité prévue le 11 février 2026. Avant cela, il est possible de le précommander en achetant un Early Bird Voucher pour 1 € qui donnera droit à un bon de réduction de 30 € et un cadeau offert par le fabricant.

Cela permet également d'accélérer le traitement des commandes dès le 10 février et de gagner ainsi un jour d'avance sur la disponibilité générale.

Un format affiné mais assez complet

Le smartphone REDMAGIC 11 Air reprend les codes de la gamme avec son format de grand rectangle étiré aux angles légèrement arrondis. Ce design permet de loger un affichage AMOLED de 6,85 pouces en résolution FHD+ et offrant un rafraîchissement d’écran pouvant grimper à 144 Hz.

Il offre une luminosité maximale de 1800 nits et gère une réponse tactile de 960 MHz en continu et 2000 Hz au contact pour assurer une réactivité sans faille lors des sessions de jeu.

Comme les autres modèles de la gamme, l’affichage ne présente ni poinçon ni encoche pour la bonne raison que le capteur photo avant est placé sous l’écran et est invisible, ne créant aucune distraction pour laisser toute place au jeu.

Cette fonctionnalité est encore assez rare dans les smartphones du fait de ses limitations (la lumière doit franchir les différentes couches de l’écran avant d’atteindre le capteur) mais elle a tout son intérêt pour un smartphone gaming.

Les smartphones gaming REDMAGIC sont souvent assez épais pour loger l’ensemble des innovations techniques à bord et dépassent allègrement les 8,5 mm d’épaisseur, ce qui dénote avec les standards du marché.



Le REDMAGIC 11 Air se démarque ici en se limitant à un épaisseur de 7,85 mm tandis que son poids redescend à 207 grammes (contre 230 grammes pour le REDMAGIC 11 Pro). On revient ici à des dimensions plus standards dans l’industrie et cela se ressent dans la prise en main avec un smartphone qui pèse moins et s’insère plus facilement dans la paume.

La tenue en main est un peu moins ferme du fait de la plus faible épaisseur mais les tranches droites assurent un maintien de qualité et la fatigue se fera moins sentir sur de longues sessions de jeu.

Les tranches présentent les habituels boutons d’alimentation et de volume mais aussi deux zones tactiles sur la tranche à droite qui pourront faire office en jeu de touches supplémentaires, voire de combos d’actions en créant des macros.

Côté gauche, le slider permettant de passer à l’interface gaming laisse place à un bouton d’action programmable, la REDMAGIC Key, toujours identifiable à sa couleur rouge mais qui se presse au lieu de glisser d'une position à une autre.

Par défaut, il lance la surcouche gaming de REDMAGIC OS mais rien n’empêche de lui assigner d’autres fonctions dans les paramètres pour accéder à une fonctionnalité spécifique ou lancer son application préférée.

Le smartphone dispose enfin d’une grille de haut-parleur sur la tranche inférieure et d’un évent à proximité du ventilateur pour en évacuer l’air chaud. Ce qui nous amène au dos de l’appareil mobile.

Le REDMAGIC 11 Air propose une coque transparente laissant apparaître une décoration interne spécifique. Il ne présente pas de bloc photo et laisse légèrement déborder les différents éléments du dos alors que la version Pro laisse une surface unie.

Cela crée un léger déséquilibre lorsque le smartphone est posé à plat mais rien de désagréable. En revanche, si la coque transparente donne un vrai style, elle reste glissante et laisse apparaître les traces de doigts, surtout pour le coloris noir.

Le smartphone est équipé d’un double capteur photo (grand angle équivalent 24 mm et ultra grand angle équivalent 14 mm). Sous les modules photo, on trouve le ventilateur RGB puis un flash circulaire.

Capable d’atteindre 24 000 RPM, le ventilateur, nouveauté sur la gamme REDMAGIC Air, vient évacuer la chaleur accumulée au niveau du processeur et de la batterie, en plus du système de refroidissement multi-couches.

A droite des capteurs, le logo REDMAGIC peut s’illuminer en RGB. Il est possible de choisir les couleurs et le style de l’illumination dans les paramètres.

Le format affiné et plus léger du REDMAGIC 11 Air n’est pas désagréable à prendre en main tout en conservant l’impression de belle finition. Certes, les illuminations RGB attirent l’oeil et confirment sa nature particulière mais elles peuvent être désactivées et le smartphone conserve globalement un style assez discret.

Snapdragon 8 Elite et interface

Le smartphone REDMAGIC 11 Air ne s’appuie pas sur le tout dernier processeur mobile de Qualcomm (Snapdragon 8 Elite Gen 5) réservé à la série REDMAGIC 11 / 11 Pro mais fait plutôt appel au Snapdragon 8 Elite.

Cette puce est le modèle premium de 2025 qui a équipé la plupart des smartphones très haut de gamme de l’année. Elle conserve d’excellentes qualités et des performances de haut niveau, que ce soit au niveau du CPU, du GPU, de la gestion de l’IA ou des capacités de communication cellulaire et sans fil.

Pourquoi opter pour cette version plus ancienne ? Sans doute pour des questions de coût et de disponibilité mais aussi pour des contraintes techniques imposées par le design affiné du smartphone et son volume plus contraint pour loger puce et système de refroidissement REDMAGIC ICE.

Le modèle 11 Air est donc un cran en-dessous du 11 Pro au niveau des performances tout en conservant un processeur capable de faire tourner les jeux et applications les plus exigeants du moment et de profiter du très haut débit en 5G ainsi que de tous les avantages gaming (stabilité de connexion, gestion des composants…) de la plate-forme.

REDMAGIC y ajoute une puce dédiée RedCore R4 gérant directement certaines fonctions gaming, notamment le sous-système propriétaire CUBE d’optimisation et d’équilibrage des performances.

Le processeur octocore Snapdragon 8 Elite est cadencé à 4,32 GHz et dispose d’un GPU Adreno 830 cadencé à 1250 MHz, le tout associé à 16 Go de RAM LPDDR5x et 512 Go de stockage sur cette version de test.

Tout ceci produit des scores relevés en benchmark. Ils sont certes inférieurs à ceux des derniers processeurs du moment mais ils garantissent de solides performances dans tous les domaines, du jeu vidéo aux applications gourmandes, avec l'appui de la généreuse quantité de mémoire vive.

Sur le benchmark AnTuTu, le REDMAGIC 11 Air atteint un score de 3,32 millions de points, ce qui est bien sûr en-dessous des 3,9 millions de points du modèle 11 Pro mais pas si loin des 3,68 millions de points d'un OnePlus 15 avec Snapdragon 8 Elite Gen 5, soit la génération suivante du processeur mobile et en belle progression par rapport aux 2,7 millions de points de la version standard du Snapdragon 8 Elite de 2025.

Sur Geekbench 6, le smartphone atteint des scores de 3075 points en test single core et 9934 points en test multicore, au même niveau que le REDMAGIC 10 Pro testé l'an dernier et qui constituait la version de référence la marque.

La partie GPU s'en sort tout aussi bien sur le benchmark 3DMark :

Wild Life Extreme : 6872 points / 41,15 fps

/ 41,15 fps Solar Bay : 12 040 points / 45,76 fps

/ 45,76 fps Steel Nomad Light : 2548 points / 18,88 points

Le test GPU de Geekbench 6 le crédite également d'un score de 19 151 points.

La base matérielle sera donc très confortable pour profiter de tous les jeux et services sur mobile sans jamais se sentir à l'étroit.

Interface standard de REDMAGIC OS

Mais ce qui fait l'intérêt des smartphones REDMAGIC, c'est aussi l'interface gaming dédiée REDMAGIC OS. Accessible depuis le bouton rouge sur la tranche ou activée automatiquement au lancement d'un jeu, elle offre tout le nécessaire pour jouer dans les meilleures conditions en optimisant le fonctionnement du processeur et du GPU, des connexions sans fil et cellulaires et des distractions des appels et notifications.

Interface gaming de REDMAGIC OS

REDMAGIC revendique notamment un maintien du framerate en jeu supérieur à celui de la concurrence, avec des variabilités plus fiables et des chutes de fps moins marquées.

L'interface peut également donner un coup de pouce aux joueurs en intégrant une bilbliothèque de plug-ins qui permettront d'obtenir des améliorations sur le temps de latence, l'ambiance sonore (mieux entendre le bruit des pas, par exemple) ou la précision des gestes et l'identification des adversaires.

Elle peut également offrir les services d'un coach tactique pouvant donner des conseils stratégiques sur certains jeux ou activer des ensembles de touches à la voix.

On a déjà évoqué dans des tests précédents l'interface gaming et son overlay en jeu pour gérer rapidement les différentes possibilités ainsi que l'environnement Gravity X pour relier facilement un périphérique (manette, moniteur, clavier, souris...).

Comme toujours, on retrouve l'assistante virtuelle Mora qui peut devenir une source de recommandations et/ou de distractions sur le smartphone tout en étant capable de répondre à toutes les interrogations, en français, s'il vous plaît.

Son niveau de présence est modulable, de même que son accoutrement et ses réactions.

Entre le rafraîchissement d'écran de 144 Hz disponible sur une sélection de jeux, les touches latérales, le processeur mobile haut de gamme, l'interface gaming et sa bibliothèque de plugins, son système de vibration haptique 4D et pour la première fois sur ce modèle affiné le ventilateur RGB, le REDMAGIC 11 Air est bien un pur smartphone gaming performant, même sans avoir la dernière puce mobile, et sait limiter la chauffe même pendant de longues sessions, le smartphone restant tiède tout au long des parties.

Il intègre une batterie de 7000 mAh, une capacité supérieure à la génération précédente, associée à une charge rapide de 80 W. Cela permet d'offrir une belle autonomie malgré le format affiné du smartphone, avec la possibilité de le recharger à bloc en moins d'une heure.

Le smartphone offre une bonne journée et demie de fonctionnement et peut assurer plusieurs heures de jeu sans souci et avec un échauffement léger et plutôt maîtrisé.

La partie photo

La partie photo n'est historiquement pas le point fort des smartphones REDMAGIC et le changement de capteurs entre le 10 Air et le nouveau modèle 11 Air peut a priori faire craindre le pire.

En effet, là où la version précédente proposait un double capteur (grand angle et ultra grand angle) de 50 mégapixels, le REDMAGIC 11 Air bascule sur un double capteur constitué d'un module principal de 50 mégapixels et d'un ultra grand angle de 8 mégapixels.

Toutefois, entre-temps, l'intelligence artificielle s'est invitée partout et notamment dans le traitement photographique, en traitement direct des clichés et en post-traitement.

De fait, le fabricant assure que l'IA permet de plus que compenser le choix du module 8 mégapixels pour l'ultra grand angle. Un élément intéressant de la fiche technique vient aussi de la stabilisation optique appliquée aux deux capteurs photo, ce qui doit fournir un meilleur rendu en limitant le flou lors de la prise de vue.

L'application photo propose par défaut des focales de 14 mm pour l'ultra grand angle et de 24 mm pour la photo standard. Elle peut ensuite fournir un zoom hybride allant jusqu'au x10.

L'offre photo du REDMAGIC 11 Air est relativement simple mais elle n'est finalement pas désagréable. Avec l'aide de l'IA et de la stabilisation, le capteur photo principal s'en sort correctement pour les clichés en plein jour et reste utilisable pour de la photo en intérieur ou peu éclairée.

Le rendu est plus compliqué en photo de nuit mais il suffit d'un peu de lumière résiduelle pour offrir un résultat exploitable. L'ultra grand angle s'en sort correctement également même si son ouverture ne permet de capter autant de lumière que le module principal.

Le zoom est exploitable en x2 qui reste naturel et devient plus artificiel au-delà. Au zoom maximum (x10), l'image est floue avec des teintes fades mais cela permettra éventuellement de capter un élément d'une scène...s'il n'est pas trop détaillé.

Cela vaut également pour le capteur photo avant de 16 mégapixels. Caché sous l'écran, l'atout de sa discrétion est contrebalancé par les différentes couches de l'écran que la lumière doit traverser avant d'arriver au module lui-même.

L'emplacement du capteur photo avant, invisible en temps normal

Jusqu'à présent, cela donnait souvent des résultats vaporeux et peu lumineux. Sur le REDMAGIC 11 Air, les selfies s'améliorent même si le traitement est très lourd et cela se voit.

Certes, l'image gagne en luminosité en faible condition de luminosité mais l'image obtenue est très modifiée, donnant un teint de cire assez peu naturel et une surexposition des détails typique d'effets dont les curseurs ont été poussés trop loin.

La partie photo reste donc un élément secondaire du REDMAGIC 11 Air mais avec des améliorations notables par rapport aux générations précédentes, même si la palette des scénarios d'usage reste limitée.

Conclusion

Le smartphone REDMAGIC 11 Air est une addition intéressante dans la gamme des smartphones gaming de la marque. Moins puissant que le reste de la série 11 du fait de son processeur Snapdragon 8 Elite (et non Snapdragon 8 Elite Gen 5), il n'abandonne pas pour autant ce qui fait l'essence de cette série de smartphones.

On retrouve ainsi la coque transparente, l'interface gaming activable d'un bouton dédié, les shoulder triggers et pour la première fois sur un modèle Air le ventilateur RGB pour refroidir le processeur.

De plus, le REDMAGIC 11 Air apporte la finesse qui peut manquer sur les autres modèles de la gamme et en fait un smartphone guère plus épais qu'un modèle standard avec un style qui dénote.

L'absence du processeur mobile de dernière génération peut constituer une contrainte lorsque l'on s'adresse à un milieu gaming adessé à disposer des dernières technologies mais le Snapdragon 8 Elite offre largement de quoi répondre aux attentes et intègre toutes les fonctionnalités attendues pour être au top du jeu et même au-delà grâce aux optimisations matérielles et aux bibliothèques de plug-ins de l'interface, sans compter la présence d'une puce dédiée RedCore R4.

REDMAGIC OS se décompose toujours en deux entités, l'une pour l'utilisation au quotidien, assez simple et modérément épargnée par les applications pré-installées tout en renforçant la présence de l'IA, et l'autre taillée pour le gaming avec son overlay donnant accès rapidement à un ensemble de fonctionnalités et d'outils pour performer en jeu.

On apprécie la présence de la batterie de 7000 mAh avec charge rapide 80 W qui assure de longues sessions de jeu malgré la finesse du smartphone.

Au final, le REDMAGIC 11 Air s'avère un excellent compromis pour qui veut découvrir l'univers chatoyant des smartphones gaming sans se ruiner ou bien pour s'équiper à moindre frais...et qui n'a pas trop besoin de la partie photo, en voie d'amélioration mais encore restreinte.

En étant proposé au tarif d'un bon millieu de gamme, le REDMAGIC 11 Air offre de vrais atouts, une différenciation lumineusement discrète et des capacités gaming portées à la fois par le matériel et le logiciel, avec de solides possibilités de personnalisation.

Proposé à 499 € en version 12 / 256 Go ou 599 € pour le modèle 16 / 512 Go, le REDMAGIC 11 Air sera commercialisé durant le mois de février 2026.

