La nouvelle idée pour se distinguer

La marque REDMAGIC s’est fait une spécialité des smartphones gaming en y intégrant les processeurs les plus puissants et les dernières technologies mobiles. C’est l’un des rares fabricants à proposer régulièrement des appareils mobiles avec ventilateur intégré en plus de leur système de refroidissement embarqué.

Les REDMAGIC 10 Pro et 10S Pro, que nous avions testés, ont occupé le terrain du gaming cette année, le second exploitant par exemple la variante Leading Version du SoC Snapdragon 8 Elite, aux cadences gonflées.

Avec l’arrivée du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, REDMAGIC annonce logiquement leur successeur sous la forme du REDMAGIC 11 Pro qui ne se contente pas d’intégrer la nouvelle puce mais ajoute un système de refroidissement inédit sur smartphone afin de pousser les performances encore plus loin sans sacrifier l'autonomie.

La boîte, toujours sobre, comprend le smartphone, un chargeur rapide et son câble USB-C adapté et une coque de protection.

Caractéristiques du REDMAGIC 11 Pro

8,9 mm d'épaisseur pour 230 grammes



Android 16 avec surcouche Redmagic OS 11 et interface gaming dédiée



Affichage 6,85 pouces FHD+ 144 Hz avec luminosité max 1800 nits



Lecteur d'empreintes ultrasonique sous l'écran



Processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 octocore 4,8 GHz



Refroidissement ventilateur RGB 24 000 RPM + refroidissement liquide AquaCore



16 Go RAM / 512 Go stockage (variante Subzero)



Coprocesseur RedCore



Touches tactiles sur la tranche (should triggers) + slider dédié gaming



WiFi 7 / Bluetooth 5.4 / dual GPS / NFC / USB 3.2 Gen 2 / prise casque filaire



Triple capteur photo arrière :

capteur grand angle 50 mégapixels équivalent 23 mm

capteur ultra grand angle 50 mégapixels équivalent 13 mm

capteur 2 mégapixels

Capteur photo avant 16 mégapixels sous l'écran



Batterie 7500 mAh avec charge rapide filaire 80 W et sans fil 80 W



Elements lumineux RGB sur la coque et la tranche



Certification IPx8 (l'appareil peut être immergé 30 min dans 1,5 mètre d'eau douce)



Compatible 2G à 5G



Prix de référence :

- finition Cryo 12 / 256 Go : 699 euros

- finition Nightfreeze 16 / 512 Go : 799 euros

- finition Nightfreeze 24 Go / 1 To : 999 euros

- finition Subzero 16 / 512 Go : 799 euros

- finition Subzero 24 Go / 1 To : 999 euros





Annoncé le 3 novembre, le smartphone sera commercialisé le 19 novembre 2025. Les différentes versions du REDMAGIC 11 Pro sont disponibles sur le site officiel du fabricant. En confirmant une commande entre le 13 et le 18 novembre, les acheteurs seront prioritaires pour finaliser leur commande et pour une livraison en avance. Ils recevront également un cadeau offert par REDMAGIC.

Un design qui a fait ses preuves

Avec le REDMAGIC 11 Pro, on ne change pas une équipe qui gagne. Le smartphone gaming reprend les codes des générations précédentes avec un style toujours très rectangulaire permettant de profiter au maximum du grand affichage AMOLED.

Comme la version précédente, il fait le choix d’un capteur à selfie caché sous l’écran pour ne laisser aucune zone morte ou élément gênant lors des sessions de jeu. Sa présence est indiscernable sauf avec certaines couleurs de fond d’écran qui laissent apparaître un cercle légèrement foncé.

Sous l’écran aussi se cache le lecteur d’empreintes ultrasonique. Sa grande surface de contact conduit à le placer assez haut sur l’écran. Il faudra donc porter le pouce légèrement plus haut qu'avec les smartphones standards.

L’affichage offre un beau ratio de 95,3% grâce à des bordures très fines et profite d’un rafraîchissement de 144 Hz. Il est enchâssé dans une coque en alliage d’aluminium toujours un peu épaisse de 8,9 mm mais c’est pour la bonne cause puisque l’une des tranches embarque toujours des zones tactiles faisant office de boutons supplémentaires pour le jeu en mode paysage.

Si l’ensemble pèse tout de même 230 grammes, REDMAGIC annonce une certification IPx8 lui assurant une protection contre les infiltrations de poussière et les éclaboussures. Le dos est en verre transparent laissant apparaître une décoration interne.

Sur les tranches, on retrouve les boutons d’alimentation et de volume mais aussi un slider de couleur rouge permettant de basculer directement vers l’interface gaming spécifique du REDMAGIC 11 Pro.

Le fabricant ne fait toujours pas l’impasse sur la prise casque filaire et l’on retrouve toujours une double fente pour évacuer l’air chaud depuis l’intérieur du smartphone. Les deux zones tactiles sur la tranche droite ne sont actives que lorsque le smartphone est en mode jeu.

L’arrière du smartphone est une nouvelle fois la zone la plus étonnante du smartphone. Pour la variante Subzero testée ici (il y a aussi Cryo, sans transparence, et Nightfreeze, aux coloris sombres), la finition est gris métallisé avec des effets de métal brossé.

Contrairement à la plupart des smartphones, le bloc photo ne dépasse pas de la coque et permet ainsi de poser le REDMAGIC 11 Pro à plat pour jouer ou se divertir. A droite des différents capteurs, le logo de la marque peut s’illuminer et produire des effets RGB.

La grande nouveauté du nouveau modèle, c’est son système de refroidissement liquide AquaCore, une première sur smartphone. Il est représenté par un grand cercle avec une animation d’un liquide circulant à l’intérieur (avec de petites bulles trahissant le flux) et une jauge en-dessous.

Entre le bloc photo et le système de refroidissement AquaCore, on retrouve le ventilateur RGB, élément “signature” des smartphones de la marque et capable d’atteindre 24 000 rpm.



Il éjecte l’air chaud de l’intérieur par une ouverture sur le côté et s’active à la demande où lorsque le smartphone passe en mode performance.

L’ensemble est toujours de belle facture et la finition Subzero ne manque pas de charme. Le smartphone reste assez lourd en main, tout en restant équilibré. En mode paysage, il devient une véritable petite console portable pensée pour de longues sessions de jeu.

Performances sans concession et interface gaming

REDMAGIC suivant de près les évolutions des processeurs premium de Qualcomm, il n’est pas étonnant de trouver à bord du REDMAGIC 11 Pro la puissante puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, dévoilée il y a peu.

Avec ses coeurs Oryon de 3ème génération, la bête gravée en 3 nm peut atteindre 4,6 GHz sur son meilleur coeur et promet une amélioration des performances de 20% pour le CPU et de 30% pour le GPU, le tout avec une grosse partie IA mais aussi de nombreuses fonctionnalités dédiées au gaming (performances poussées à leur maximum, stabilité des connexions, amélioration des graphismes…).

A ceci, REDMAGIC apporte sa propre solution avec le composant REDMAGIC RedCore R4, une puce dédiée à la gestion de la consommation d’énergie pour optimiser l’autonomie en jeu. Son système Energy Cube 3.0 optimise également les performances pour tirer le meilleur du processeur et surpasser la concurrence, même dotée de la même puce.

Tout ceci ferait du smartphone une véritable poêle à frire s’il n’y avait pas un puissant système de refroidissement pour maintenir le smartphone au frais. REDMAGIC cumule les dispositifs sur le REDMAGIC 11 Pro puisque l’on compte :

Liquid Metal 3.0 : pour des échanges thermiques rapides avec le processeur

Chambre à vapeur de 13 116 mm2, la plus grande du marché

Ventilateur de 24 000 RPM pour disperser la chaleur

Refroidissement liquide AquaCore, une première sur smartphone

Le refroidissement liquide est la grande nouveauté et constitue un attribut des PC pour refroidir CPU ou GPU mais qui demande généralement de la place. L’une des difficultés a donc été de miniaturiser le système de refroidissement liquide pour l'adapter au smartphone, de la micropompe piezoélectrique aux canaux dans lesquels circulent le liquide et dont la précision de découpe relève du micron.

Il a également fallu s’assurer de la fiabilité d’un tel dispositif et du choix du liquide de refroidissement, de sorte qu’il ne soit pas conducteur (en cas de fuite) et résistant à des conditions extrêmes (de -40 à +70 degrés).

Cet ensemble processeur + refroidissement permet d’obtenir de solides performances, comme en témoignent les résultats en benchmark. Sur Geekbench 6, le REDMAGIC 11 Pro atteint des scores de 3715 points en test single core et 11 430 points en test multicore.

Sur 3DMark, les benchmarks graphiques fournissent également de belles performances :

Wild Life Extreme : 6951 points / 41,62 fps

/ 41,62 fps Solar Bay : 12 349 points / 46,96 fps

/ 46,96 fps Steel Nomad Light : 2941 points / 21,79 fps

Avec le benchmark PCMark, le résultat atteint 28 569 points. On a eu quelques inquiétudes lors des benchmarks en sentant le smartphone chauffer significativement au niveau du processeur mais cela n'a plus été le cas lors de véritables sessions de jeu.

Le smartphone REGMAGIC s'est alors montré remarquablement stable, n'affichant qu'une légère tiédeur même après une heure sur des jeux exigeants.

Le ventilateur, lorsqu'il est activé, est silencieux mais on entend discrètement le flux d'air sortant du smartphone, comme un léger souffle régulier. Le système de refroidissement n'émet pas de bruit.

On en voit la représentation à l'arrière du smartphone par le motif encadrant le cercle de la charge sans fil. On y voit circuler l'équivalent de bulles d'air pour signaler son fonctionnement.

Et ce qui permet au smartphone d’offrir également une belle autonomie, c’est aussi sa généreuse batterie de 7500 mAh, contre 7050 mAh pour le 10S Pro, associée à une charge rapide filaire de 80 W et sans fil de 80 W également.

Cela laisse un jour et demi à deux jours d’utilisation normale et de la réserve pour jouer sans se priver.

Le REDMAGIC 11 Pro tourne sous Android 16 et propose une interface spéciale Redmagic OS. Elle se décompose en deux parties, l'une pour l'usage quotidien et l'autre pour le jeu.

Au jour le jour, la surcouche offre une expérience fluide et relativement dépouillée. Elle n'est pas aussi riche que celles de certains grands noms du smartphone mais elle fait le job et offre une belle fluidité en toute circonstances, aidée par l'affichage 144 Hz.

On regrette toujours un peu l'intégration d'applications pré-installées mais il est possible pour la plupart d'esquiver l'installation effective lors de la configuration. Le smartphone intègre un widget spécial pour activer manuellement le ventilateur RGB et des boutons dans le panneau de contrôle pour mettre en service ou non ventilateur et refroidissement liquide.

REDMAGIC intègre de l'intelligence artificielle dans son interface en faisant appel à Gemini de Google, permettant de proposer des fonctions avancées d'édition vidéo ou musicale, de recherche photo, de traduction en temps réel, sans oublier le Circle to Search.

Mais le plus intéressant reste bien sûr la partie gaming. Le slider rouge dédié sur la tranche met immédiatement le smartphone en mode jeu avec de nombreux réglages à disposition qui vont de l'activité des CPU et GPU à la gestion des appels et notifications en passant par l'ajout possible de fonctions spéciales grâce à une bibliothèque de plug-ins.

Le style et le fonctionnement changent peu par rapport à la génération précédente et l'on retrouve toutes les options à portée de doigt ainsi que la possibilité de créer des macros (combinaisons de touches) activables par exemple depuis les zones tactiles de la tranche.

Hors jeu et en jeu, l'interface offre énormément de possibilités pour régler les paramètres ou partager ses exploits ludiques. REDMAGIC ajoute même des astuces pour avoir un temps d'avance sur l'adversaire, comme l'amplication des bruits de pas, le mode chasseur pour détecter plus facilement un ennemi dans le décor ou la loupe qui facilitera la visée.

On retrouve également l'espace Gravity X offrant tout le nécessaire pour connecter un clavier, une souris, un écran et faire du REDMAGIC 11 Pro un hub de divertissement qui saura aussi accéder aux principaux services de cloud gaming.

L'interface gaming comprend toujours l'assistante virtuelle Mora qui peut accompagner l'utilisateur au quotidien et ajoute une couche d'IA permettant d'engager la discussion.

En jeu, Mora peut aussi fournir des recommandations stratégiques et, sur certains jeux, prédire un taux de victoire en analysant performances et statistiques. Il sera même bientôt possible de la piloter à la voix lors d'une prochaine mise à jour.

La partie photo, on en parle ?

Smartphone gaming avant, le REDMAGIC 11 Pro n’est pas forcément très à l’aise en photo par rapport à d’autres modèles aux possibilités plus riches. On retrouve ici la combinaison d’un double capteur photo 50 mégapixels, avec un grand angle et un ultra grand angle.

Il présente également un troisième capteur 2 mégapixels pour la profondeur de champ et l’optimisation des clichés pris depuis les capteurs standards.

Le résultat est bon dans de bonnes conditions de luminosité, que ce soit pour le capteur principal ou l’ultra grand angle. A défaut d’avoir des couleurs très naturelles, le rendu est précis et propre, avec des déformations modérées à la marge de l’image pour l’ultra grand angle.

Le capteur principal sert également au zoom et, comme sur les versions précédentes, il ne faut pas trop lui en demander. Capable d’un grossissement maximal x10, il est vite dépassé au-delà de x4.

En faible luminosité, le rendu devient plus moyen en grand angle et pas terrible en ultra grand angle. Il existe un mode Pro pour tenter d’améliorer soi-même le résultat et l’application propose un certain nombre de modes prédéfinis (feu d’artifice, ciel nocturne, etc).

Le capteur à selfie est toujours handicapé par la faible quantité de lumière devant traverser les différentes couches de l’écran. Il faudra donc beaucoup de lumière pour obtenir un résultat valable.

Conclusion

Le REDMAGIC 11 Pro profite des dernières technologies mobiles pour pousser plus loin l’expérience du jeu mobile tout en conservant les bases de la gamme. Le design général évolue peu avec toujours un grand bloc rectangulaire et un affichage immaculé grâce au capteur à selfie caché sous l’écran.

Le dos transparent (pour la version Subzero testée ici) conserve son attrait, avec toujours la présence du ventilateur RGB mais aussi, pour la première fois, du système de refroidissement liquide (ou du moins de sa représentation).

Smartphone gaming par excellence, tout est pensé pour le jeu, des zones tactiles sur la tranche au slider d’activation de l’interface gaming en passant par les très nombreuses possibilités de personnalisation afin de jouer dans les meilleures conditions.

L’avatar Mora est toujours de la partie et l’interface REDMAGIC OS offre toujours autant de possibilités pour adapter finement le gaming.

Le smartphone conserve les mêmes forces et faiblesses que ses prédécesseurs : surpuissant grâce au Snapdragon 8 Elite Gen 5 et ses puces dédiées et doté d’une belle autonomie grâce à la batterie de 7500 mAh, il reste assez lourd et encombrant au quotidien, tandis que la partie photo reste son point faible. Mais ce n’est toujours pas son ambition première.

Annoncé le 3 novembre, le REDMAGIC 11 Pro sera disponible le 19 novembre 2025. Il est possible d'obtenir une commande prioritaire entre le 13 et le 18 novembre et de confirmer l'achat avant le reste du monde, mais aussi de recevoir un cadeau spécial.

Le REDMAGIC 11 Pro est commercialisé à 699 € dans la finition Cryo (non transparente) en 12 / 256 Go.

Les versions Nightfreeze (transparent, coloris noir) et Subzero (transparent, coloris argent) sont commercialisés au tarif de 799 € en version 16 / 512 Go ou 999 € pour les modèles 24 Go / 1 To, vous pourrez l'acheter sur le site officiel de REDMAGIC.