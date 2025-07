Tout pour le gaming mobile

La marque Redmagic s'est spécialisée dans les appareils mobiles et les accessoires conçus pour le gaming. Elle déploie chaque année des smartphones dédiés aux jeux mobiles grâce à de puissantes configurations, des systèmes de refroidissement surdimensionnés et une interface aux nombreuses options pour pousser les machines dans leurs retranchements.

Les smartphones Redmagic 10 Pro ou le récent Redmagic 10S Pro, que nous avons tous les deux testés, sont ainsi à la pointe des technologies pour assurer une expérience de jeu de haute qualité. Ils sont aussi des démonstrateurs des technologies mobiles les plus avancées, à l'image du processeur Snapdragon 8 Elite Leading Version présent dans le 10S Pro.

Et pourquoi ne pas dérouler ce savoir-faire sur plus grand écran tout en conservant la disponibilité d'une console portable ? Depuis quelques années, Redmagic tente l'expérience des tablettes tactiles gaming. Le modèle Redmagic Astra Gaming Tablet en est la nouvelle itération.

Elle propose l'équivalent (ou presque, et sans la partie téléphonie) du smartphone Redmagic 10 Pro dans un format de tablette compacte en en mettant plein la vue grâce à son affichage 9 pouces. Evidemment, on ne voit pas les jeux de la même façon !

La boîte de la tablette Redmagic est compacte et reprend le coloris gris sobre des appareils Redmagic. Elle ne comprend que la tablette, un câble de charge rapide et des stickers reprenant le logo de la marque.

Vous l'avez compris, le chargeur rapide n'est pas livré et il faudra donc s'en procurer un ou utiliser un chargeur existant qui pourra ou non être compatible avec la charge rapide 80 W supportée par la tablette.

Disponible sur le site officiel de la marque, la tablette Redmagic Astra Gaming Tablet sera commercialisée le 16 juillet 2025 au prix de référence de 499 € pour la version 12 / 256 Go. Mais en la précommandant entre le 10 et le 15 juillet, il sera possible de l'obtenir au tarif spécial de 469 €, soit 30 € de remise.

A ceci, Redmagic ajoute des cadeaux : des manchons de doigts pour une précision absolue dans les jeux et un chargeur rapide 80 W pour profiter pleinement des qualités de la tablette tactile !

Une console portable sans les boutons

Pour répondre aux besoins du jeu mobile, la Redmagic Astra Gaming Tablet reprend les codes des smartphones gaming de la marque et propose ainsi un format un peu plus grand, mais restant pratique à emmener partout avec soi.

La tablette embarque un affichage OLED 9 pouces, une diagonale suffisamment large pour faire la différence avec les smartphones aux écrans 6,8 pouces. L'affichage offre un rafraîchissement de 165 Hz et une résolution 2,4K (2400 x 1504 pixels) assurant à la fois finesse des détails et animations parfaitement fluides.

L'écran au ratio 16:10 offre une luminosité pouvant grimper jusqu'à 1600 nits tout en profitant d'un contraste de 1 million:1 grâce à l'OLED. La tablette restera bien lisible et réactive grâce à un taux d'échantillonnage de 240 Hz pouvant passer à 2000 Hz pour assurer une précision optimale et sans latence des gestes sur l'écran.

Capteur photo dans la bordure, écran complètement dégagé

L'affichage est encadré par des bordures dont l'une loge le capteur photo à selfies avec un usage privilégié en mode paysage. Contrairement à la série Redmagic 10, il n'est pas caché sous l'écran, mais il n'obstrue pas pour autant l'affichage.

Le choix de l'OLED est une réponse directe aux critiques concernant la version précédente dotée d'un affichage LCD IPS avec rafraîchissement 144 Hz. La nouvelle tablette Astra monte donc clairement en gamme.

La tablette Redmagic Astra possède des tranches assez épaisses, de plus de 8 mm. Les tranches courtes logent chacune des grilles de haut-parleur pour une diffusion optimisée en mode paysage.

Elle dispose classiquement d'un bouton d'alimentation et de touches de volume rassemblées dans l'angle supérieur gauche, mais elle possède aussi le slider de couleur rouge qui active l'interface gaming faisant passer le gadget d'une tablette Android à une machine de jeux avancée.

Le slider pour activer l'interface gaming par défaut ou lancer son application préférée

En revanche, Redmagic fait l'impasse sur les zones tactiles que l'on peut trouver sur les smartphones de la marque. Peut-être le format plus large est-il moins propice au positionnement des doigts.

Le port USB-C, compatible USB 3.2 Gen 2 assurant du haut débit (10 Gbps) pour les transferts de fichiers, est présent sur l'une des tranches courtes, mais dans une position décentrée qui doit permettre d'y insérer un câble de charge sans trop gêner la main lorsque la tablette est en mode paysage.

Le dos de la tablette est en métal mat ne laissant pas de traces de doigts et il présente une fenêtre transparente en verre montrant l'intérieur (en réalité un dessin imitant un circuit électronique), mais aussi le ventilateur et le capteur photo avec son flash.

Car la Redmagic Astra Gaming Tablet ne fait pas l'impasse sur le fameux ventilateur RGB qui s'illuminera donc lorsque le processeur de l'appareil est fortement sollicité. Curieusement, et à l'inverse des smartphones, il n'y a pas de grille de sortie directement en relation avec le ventilateur.

La chaleur évacuée suit-elle un autre chemin ? Mystère. Toujours est-il qu'il s'active lors des tests de benchmarks et à la demande pour les jeux avec ses 20 000 rpm venant refroidir le processeur.

On peut choisir la ou les couleurs du logo RGB dans les paramètres

Le ventilateur n'est pas seul à pouvoir s'illuminer et changer de couleur. Dans la bande vitrée, le logo Redmagic peut lui aussi devenir lumineux, avec un paramétrage et un choix des couleurs accessible depuis les paramètres.

Du fait de son épaisseur, la tablette tactile est relativement lourde en main, mais se cale bien entre les doigts, les tranches épaisses permettant de la caler dans les paumes tout en gardant une bonne précision des doigts.

De la puissance à revendre

Comme la Nova avant elle, la tablette tactile Redmagic Astra mise sur le dernier processeur disponible, à savoir le SoC Snapdragon 8 Elite que l'on retrouve dans bon nombre de smartphones premium et gaming, à commencer par les Redmagic 10.

Le processeur offre une belle puissance CPU, GPU et IA grâce à sa gravure en 3 nm et l'utilisation de cœurs custom Oryon de deuxième génération (la première étant dans les processeurs Snapdragon X des PC portables ARM).

Il est accompagné d'un coprocesseur RedCore R3 Pro déchargeant le processeur principal de certaines tâches, comme le rendu de l'affichage, la gestion thermique et l'optimisation de la tablette pour le jeu. Le fabricant indique que cela permet au Snapdragon 8 Elite de délivrer la totalité de ses performances sur des tâches énergivores.

Redmagic y ajoute un système de refroidissement multi-couches (il y en a 13 !) ICE-X combinant une chambre à vapeur double couche, du Liquid Metal 2.0 s'activant quand la température du processeur atteint 50 degrés Celsius, et accompagnée de couches de graphène et de cuivre.

Tout cet attirail vise à évacuer efficacement la chaleur du processeur et l'empêcher d'arriver à ses limites thermiques qui l'amèneraient à basculer dans du throttling le temps de redescendre en température.

Cette couche sert également à refroidir la batterie pour assurer une charge plus rapide et efficace. Enfin, le ventilateur à l'arrière, élément emblématique des produits Redmagic, peut aussi entrer en action pour contribuer à la dissipation thermique.

Avec une telle combinaison, il sera possible de faire tourner tous les jeux les plus gourmands en qualité maximale et sur des temps longs grâce au refroidissement actif de la tablette tactile.

Quels résultats peut obtenir la tablette Redmagic Astra en benchmark ? Sur Geekbench 6, le test CPU fournit des résultats de 2650 points en test single core et 8130 points en test multicore.

Ce sont des valeurs élevées...mais moins que d'autres tablettes tactiles sous Snapdragon 8 Elite, et d'une façon significative (plusieurs centaines de points). Redmagic a-t-il voulu trouver un équilibre entre performances, chauffe et autonomie sur le CPU en s'appuyant sur le coprocesseur pour réaliser certaines tâches ?

En revanche, le résultat de Geekbench sur le test GPU est plutôt élevé : 19 000 points, ce qui dépeint le tableau d'une partie graphique poussée assez loin pour garantir des performances optimales et en mettre plein la vue.

Sur 3DMark, orienté GPU, les valeurs sur les différents tests sont en revanche conformes aux attentes :

Wild Life Extreme : 6113 points / 36,61 fps

/ 36,61 fps Solar Bay : 10 759 points / 40,91 fps

/ 40,91 fps Steel Nomad Light : 2335 points / 17,30 fps

Avec PCMark, qui teste plutôt les qualités de l'interface et de la navigation, la tablette atteint un gros score de 25 385 points, aidée par son format compact avec écran 9 pouces.

Au quotidien, la tablette Redmagic Astra est extrêmement fluide et réagit au quart de tour aux sollicitations, qu'il s'agisse des applications quotidiennes ou des jeux, avec des niveaux de détail et d'animations poussés au maximum.

Avec son format 9 pouces au ratio 16:10, elle peut répondre à de multiples scénarios, de la consultation de contenus à la productivité (certes avec un ratio classique moins pratique que d'autres formats) en passant bien sûr par les jeux et les applications gourmandes en ressources.

Des titres comme Asphalt (Gameloft) ou Genshin Impact (HoyoLabs) passent comme une lettre à la poste, tout en détails et en réactivité. Mais la puissance brute ne fait pas tout.

La position de jeu est bonne en mode paysage avec une prise en main de la tablette sans fatigue dans le temps du fait de son format compact et d'un poids modéré, et ce même sans les zones tactiles sur la tranche. L'expérience de jeu sur écran OLED est évidemment un gros plus en permettant de se remplir les yeux de chaque animation et événement à l'écran.

La capacité de la batterie de 8200 mAh promet 33 heures de fonctionnement en lecture vidéo et entre 5 et 6 heures de jeu gourmand, comme Genshin Impact. Dans la pratique, l'usage tend vers ces valeurs et la charge rapide de la tablette permettra de regonfler la batterie dans un temps réduit (ou de continuer à jouer pendant qu'elle charge).

La seule contrainte est de disposer d'un chargeur compatible capable d'assurer les 80 W de charge filaire. Il n'est pas fourni dans la boîte.

Et si l'écran de 9 pouces ne suffit pas, le connecteur USB-C haut débit est compatible DisplayPort pour une diffusion sur grand écran, avec des options pour doper le framerate à 120 fps en diffusion 2K 240 Hz.

La qualité audio n'est pas en reste. Si les jeux mobiles AAA recommandent généralement d'utiliser un casque audio pour une meilleure immersion, les haut-parleurs de la tablette Redmagic Astra produisent un son ample et harmonieux, mais manquant de basses, plus restituées par les vibrations dans la coque que par un ressenti audio.

Le son peut devenir un peu criard à haut volume, les aigus prenant trop le dessus, ce qui, avec l'amplification du son se répercutant en sortie sur les mains, peut finir par hérisser les oreilles.

La partie photo n'est pas le point le plus fort de la tablette tactile. Néanmoins, le module photo principal permet d'obtenir des images plutôt agréables et colorées. Sa possibilité de zoom x2 est satisfaisante pour focaliser l'attention sur un détail.

L'application propose également un zoom x5 qui sera beaucoup plus post-traité avec un rendu moins qualitatif, mais qui reste utile pour capter un élément précis d'une scène, sans chercher à faire de la photo d'art, et tant que la luminosité est suffisante.

En faible lumière, le résultat se dégrade rapidement avec du lissage et de la perte de détail, mais le module photo reste tout de même utilisable ponctuellement.

Tout pour le gaming

La tablette Redmagic Astra est une tablette Android 15 avec surcouche Redmagic OS. Par défaut, elle présente un écran d'accueil classique avec un tiroir d'applications et un centre de contrôle aux nombreuses options.

L'interface est relativement épurée et propose à la première configuration d'installer une foultitude de jeux et d'applications. Heureusement, il est possible de choisir ce que l'on veut installer (ou de ne rien installer), histoire de ne pas engorger la tablette dès le début.

Seuls des dossiers applications et jeux resteront présents avec les applications installables à l'intérieur. Par défaut, la tablette se limite à quelques applications pré-installées mais rien d'excessif.

Quelques utilitaires sont également présents, comme un coffre-fort pour protéger ses fichiers sensibles, un nettoyeur d'espace de stockage ou une application de transfert de données.

L'intelligence artificielle est modérément présente sous la forme de l'application Gemini de Google, mais aussi avec l'environnement Redmagic AI à activer dans les paramètres.

Il permet d'activer une barre latérale de raccourcis vers des applications Google. On trouvera enfin un traducteur IA automatique. L'intelligence artificielle épaule la tablette dans d'autres segments, mais il n'y a pas vraiment de mise en avant spécifique.

La bibliothèque de plugs-in pour transformer l'expérience ludique

Elle dispose de l'interface spéciale Redmagic OS activable depuis la Magic Key personnalisable présente sur la tranche. Elle est taillée pour le jeu mobile en permettant de configurer de nombreux paramètres pour optimiser l'expérience ludique, des performances jusqu'aux connectivités en passant par le contrôle des notifications.

L'interface est similaire à celle présente sur les smartphones de la marque et offre comme eux une bibliothèque de plugs-in pour étoffer les fonctionnalités et créer des macros de touches, remapper pour déplacer les contrôles ou faciliter le streaming des exploits ludiques sur les réseaux sociaux.

Il est possible de paramétrer finement chaque jeu en fonction de ses attentes pour pousser le processeur et le GPU à fond, limiter les notifications ou créer des combinaisons de touches spécifiques.

Cela peut se faire depuis l'écran de démarrage, mais il existe aussi une surcouche apparaissant par-dessus le jeu où tout est accessible. Autant dire que cela peut apporter certains avantages en jeu, surtout quand il est question de précision ou de réactivité pour battre l'adversaire.

Comme sur les smartphones encore, l'assistante virtuelle Mora de Redmagic est présente et pourra être affichée sur l'écran d'accueil pour s'extasier devant les exploits des joueurs et émettre des recommandations.

On retrouve ici toute l'expérience gaming et les commodités des smartphones Redmagic. La tablette est ainsi un véritable équipement de gaming offrant les mêmes qualités et les mêmes réglages que les autres produits de la marque.

Conclusion

La tablette Redmagic Astra Gaming Tablet est une tablette Android complète qui offre en plus une interface riche pour le jeu mobile. Dotée d'un bel écran OLED, elle est suffisamment compacte pour pouvoir être emmenée partout avec soi.

Son épaisseur de plus de 8 mm n'en fait pas la tablette la plus fine du marché, mais cela assure une prise en main sans faille, bien calée entre les paumes. Redmagic fait le choix sensé de ne pas intégrer les zones tactiles sur les tranches, mais n'oublie pas le slider activant l'interface gaming Redmagic OS.

Cette dernière apporte tout le nécessaire pour jouer de façon optimale en modifiant les réglages de fonctionnement des CPU et GPU, mais aussi la qualité de la connexion et la perturbation des notifications.

On retrouve la bibliothèque de plug-ins pour créer des macros ou ajouter des possibilités in-game. Hors interface gaming, la tablette Redmagic Astra reste par ailleurs une tablette Android 15 tout à fait exploitable pour de la productivité ou du divertissement.

Elle n'a a pas à rougir de son autonomie grâce à sa batterie de plus de 8000 mAh et l'on ne regrettera que l'absence d'un chargeur rapide à la hauteur de sa recharge rapide 80 W.

L'autre point indubitablement fort de la tablette, c'est son prix : 499 € dans sa configuration de base (12 / 256 Go) lorsqu'elle sera commercialisée le 16 juillet 2025.

Mais si vous commandez la tablette tactile Redmagic Astra Gaming Tablet sur le site officiel entre le 10 et le 15 juillet, le tarif spécial de 469 € vous attend, avec en cadeau des manchons de doigts pour ne jamais manquer sa cible et un chargeur rapide 80 W offerts !