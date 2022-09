TF1 : quel effet sur l'audience après la coupure de diffusion chez Canal+ ?

En désaccord sur la rétribution à appliquer pour diffuser les chaînes gratuites issues de la TNT, le groupe Canal+ a interrompu la diffusion de plusieurs chaînes TV de TF1 (TF1, TMC, TF1 Séries Films et LCI) au début du mois de septembre, s'engageant dans un bras de fer.

Pendant que Canal accuse TF1 de forcer les prix à la hausse en profiant de sa position dominante, ce dernier a annoncé vouloir déposer plainte pour la perte d'audience (et donc de revenus publicitaires) subie.

La tension est palpable alors que cette semaine est justement celle des auditions par l'Autorité de la Concurrence autour de la question de la fusion entre TF1 et M6.

La rentabilité financière y sera forcément discutée et le groupe de Martin Bouygues cherche depuis plusieurs années maintenant à tirer des revenus supplémentaires de la diffusion de ses chaînes gratuites.

La plate-forme Molotov en a fait les frais antérieurement et ne diffuse plus les chaînes du groupe que via sa formule premium. Ce qui ne l'empêche pas d'appuyer les critiques de Canal+ sur la statégie de TF1 pour tenter d'obtenir une révision des tarifs.

Et quatre jours après l'interruption du signal, 'les impacts d'audience très importants" pointés du doigt par Didier Casas, secrétaire général de TF1, se font sentir à plusieurs niveaux.

L'audience se resserre

Les différentes mesures d'audience de ces derniers jours montrent déjà des baisses sensibles sur les fleurons de TF1, à savoir les journaux télévisés, avec des reculs des journaux du week-end de Claire Coudray comme ceux du 13h avec Marie-Sophie Lacarrau, avec plusieurs points d'audience en moins et des scores affaiblis par rapport à la période avant interruption du signal.

Et ca fait au contraire les affaires de France Télévisions qui voit les audiences de ses propres journaux télévisés remonter et même dépasser à l'occasion ceux de son concurrent, non seulement le soir mais aussi sur le journal du 13 heures qui a fait en début de semaine l'un de ses meilleurs scores.

Le divertissement grimace

Les jeux télévisés, réguliers comme Les 12 coups de midi ou plus séquentiels comme Mask Singer, sont également à la peine et affichent des courbes en baisse. Plus globalement, la part d'audience de TF1 a tombée à 17,1%, selon les mesures de puremedia.fr, contre un peu plus de 19% avant coupure du signal chez Canal+.

D'autres émissions de divertissement, habituellement rassembleuses, comme Quotidien sur la chaîne de télévision TMC, enregistrent aussi logiquement des pertes de télespectateurs, tandis que certains formats en prime time ont assuré des scores décevants malgré la reprise de la saison avec son lot de nouveaux programmes.

Est-ce uniquement dû à la coupure de diffusion de ses chaînes ? La situation en rappelle tout de même une autre lorsque, en 2018, Canal+ avait déjà coupé le signal de TF1 dans ses offre pour les mêmes motifs, entraînant un plongeon de l'audience.