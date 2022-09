TF1 contre Canal+ : la tension monte encore d'un cran

Depuis le 31 août, le groupe Canal+ a cessé la diffusion des chaînes gratuites du groupe TF1, à savoir TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI faute d'avoir réussi à s'entendre sur la révision de l'accord de distribution.

Si les chaînes peuvent toujours être reçues en TNT, les abonnés ne passant que par le satellite n'ont d'autre choix que d'utiliser les applications du groupe TF1 sur smartphone et tablette pour accéder au contenu audiovisuel du groupe de Bouygues. Pas simple tout de même d'accéder au programme TV sur son téléviseur dans ces conditions.

Plusieurs centaines de milliers de foyers se retrouvent donc sans accès à l'offre de TNT gratuite (ici via TNTSat), ce qui constitue une situation problématique vis à vis à de la garantie de cet accès sur tout le territoire par le législateur.

Guerre des communiqués

Par communiqués interposés, chacun se renvoie la responsabilité de l'échec des négociations, Canal+ accusant TF1 d'abuser de sa position dominante pour imposer des tarifs exorbitants pour des chaînes en accès gratuit tandis que TF1 affirme que Canal+ est le seul distributeur refusant de signer l'accord, contrairement aux autres opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free et aux plates-formes Salto et Molotov.

Le gouvernement, via la ministre de la Culture Rima Abdul Malak, s'émeut de cette situation de blocage et appelle à un "sens des responsabilités et de l'intérêt général" sans pour autant s'imposer dans ce qui est avant tout un différend commercial.

MyTF1 sur PC et smartphones ou tablettes, seul recours pour naufragés du différend TF1 / Canal+

C'est donc aux groupes de trouver un terrain d'entente et de rétablir au plus vite l'accès aux chaînes TV gratuites de TF1 à l'ensemble des foyers impactés. Le contexte est d'autant plus tendu qu'il intervient au moment où le groupe de Martin Bouygues tente de négocier sa fusion avec le groupe M6, dans des conditions difficiles et sous l'oeil circonspect du régulateur, l'Arcom.

TF1 prêt à déposer plainte

Et alors que le patron de C+ Maxime Saada semble inflexible, le groupe TF1 ajoute une pression supplémentaire en annonçant qu'il va déposer plainte contre Canal+. A Franceinfo, Didier Casas, secrétaire général du groupe TF1, a affirmé : "on ne va pas se laisser prendre de l'audience et laisser nos spectateurs sans possibilité de regarder nos antennes sans réagir".

Et de rejeter la faute sur son adversaire : "on n'y est strictement pour rien. On est comme [les téléspectateurs] complètement pris en otage par la décision de Canal+ et franchement, c'est très fâcheux".

Il ramène ainsi le différend à la logique du contrat commercial arrivé à expiration et devant être renouvelé tout en réfutant l'argument d'une hausse imposée de 50% de sa rétribution, avancé par Maxime Saada.

Didier Casas rappelle également que si la chaîne TF1 est gratuite pour les téléspectateurs, elle ne l'est pas "pour les gens qui reprennent le signal pour le vendre." Et il souligne que le contrat concernant Canal+ est le même que pour les autres distributeurs.

Il reste à voir si Canal+ va pouvoir maintenir son choix de renoncer à diffuser les chaînes de télévision de TF1 ou si les pressions de tous bords finiront par aboutir à un nouvel accord de distribution.