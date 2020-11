TikTok a jusqu'à 4 décembre pour vendre ses activités américaines

À la suite d'une prolongation de 15 jours accordée avant la mi-novembre, le groupe chinois ByteDance avait jusqu'à demain pour la vente des activités américaines de TikTok, et ce dans la lignée d'un décret signé le 14 août par le président des États-Unis Donald Trump.

Le Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (Committee on Foreign Investment in the United States ; CFIUS) vient d'accorder un délai supplémentaire de 7 jours à ByteDance qui a désormais jusqu'au 4 décembre pour cette vente en lien avec son application de vidéos au format court outre-Atlantique.

Selon Reuters, ByteDance a fait une nouvelle proposition afin de répondre aux inquiétudes du gouvernement américain. Le CFIUS se donne du temps pour examiner ce qui est présenté comme une proposition révisée.

Un feu vert de Tump ou une future décision de Biden ?

Aux États-Unis, TikTok compte plus de 100 millions d'utilisateurs. Sous prétexte d'une menace à la sécurité nationale des États-Unis, via le partage de données personnelles d'utilisateurs américains avec le gouvernement chinois, Donald Trump a exigé une vente forcée des activités de TikTok aux États-Unis.

Pour répondre aux préoccupations américaines, tout en contestant les allégations formulées, ByteDance envisage la création d'une entité TikTok Global basée sur le sol américain. Elle serait détenue par Oracle (partenaire technologique), Walmart (partenaire commercial) et des investisseurs américains de ByteDance.

TikTok Global aurait la charge de la gestion des données des utilisateurs et de la modération des contenus de TikTok aux États-Unis. Manifestement, il y a encore quelques réticences américaines. Par ailleurs, la Chine aura son mot à dire, notamment au sujet de l'algorithme de recommandation de vidéos de TikTok qui est soumis à une licence d'exportation de technologie.

À voir si cette affaire risque encore de se prolonger et si le dénouement passera de l'administration Trump à l'administration Biden.