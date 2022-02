TikTok n'écarte pas l'idée de vidéos de 10 minutes

Alors que les vidéos TikTok étaient d'une durée de 15 secondes à l'origine, le format a tendance à s'allonger et pourrait atteindre jusqu'à 10 minutes.

L'été dernier, la plateforme de vidéos au format court TikTok a annoncé le déploiement d'un outil pour permettre la création de vidéos plus longues. En l'occurrence, pour la mise en ligne et l'édition de vidéos d'une durée maximale de 3 minutes au lieu de 60 secondes.

Il s'avère que TikTok a mené en réalité plusieurs essais auprès d'utilisateurs avec des vidéos de 5 minutes depuis août, et même des vidéos d'une durée de 10 minutes qui ont impliqué un petit groupe de bêta testeurs.

De quoi s'interroger sur les motivations de TikTok qui perdrait en quelque sorte ce qui fait son identité… et a suscité divers clones comme par exemple les Shorts du côté de YouTube, les Reels avec Instagram et plus récemment Facebook avec un format vidéo d'une minute.

Balance entre les revenus et le stress d'utilisateurs

Le cas échéant, de telles vidéos au format long sur TikTok pourraient faire l'objet d'une section à part entière, et ainsi une manière de jongler sur deux tableaux à la fois avec en tête la question des revenus publicitaires.

C'est probablement le nerf de la guerre avec des annonceurs qui disposeraient de davantage de latitude. Dans le même temps, ce pourrait aussi être un moyen d'élargir l'audience de TikTok à des utilisateurs plus âgés. Sait-on jamais.

Reste que d'après une étude interne de TikTok consultée par Wired, près de la moitié des utilisateurs de médias sociaux ont considéré que les vidéos de plus d'une minute sont stressantes à regarder. Un stress qui serait en lien avec la capacité de concentration accordée.