TikTok autorise des vidéos de 10 minutes

Pourra-t-on encore présenter TikTok comme une plateforme de vidéos au format court ? Comme pressenti après des tests en ce sens, le réseau social officialise la possibilité pour les utilisateurs de publier des vidéos d'une durée de 10 minutes.

Au cours de ces dernières années, cette durée maximale a régulièrement augmenté. Elle est notamment passée de 15 secondes à 60 secondes, puis elle a été portée à 3 minutes l'année dernière. La mise à jour pour jusqu'à 10 minutes devient la plus importante à ce jour.

" Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d'apporter de la valeur à notre communauté et d'enrichir l'expérience TikTok ", déclare un porte-parole de TikTok qui est dans le giron du groupe chinois ByteDance.

Bon pour la création et la monétisation

" L'année dernière, nous avons introduit des vidéos plus longues, donnant à notre communauté plus de temps pour créer et se divertir sur TikTok. Aujourd'hui, nous sommes ravis de commencer à offrir la possibilité de mettre en ligne des vidéos d'une durée maximale de 10 minutes. "

Avec cette grosse rallonge, TikTok parle de libérer encore plus de possibilités créatives pour ses créateurs du monde entier. Accessoirement… cela leur ouvre aussi la voie à davantage de possibilités de monétisation pour leurs contenus, et avec un format vidéo plus long susceptible de séduire les annonceurs.

Manifestement, TikTok cherche de nouveaux moyens pour retenir ses nombreux utilisateurs sur son application et en élargissant son public. De quoi marcher sur les plates-bandes d'un acteur établi comme YouTube qui de son côté a fait des efforts pour répondre à la concurrence de TikTok avec son format court Shorts de 60 secondes.