Temps moyen de visionnage : TikTok commence à dépasser YouTube

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, le temps moyen de visionnage par utilisateur pour TikTok tend à dépasser YouTube.

Spécialiste de l'analyse du marché des applications mobiles, App Annie note que sur des marchés comme les États-Unis et le Royaume-Uni, le temps moyen de visionnage passé par utilisateur sur TikTok est devenu supérieur à celui consacré sur YouTube.

C'est en tout cas un constat qui est dressé avec des chiffres ne prenant en compte que les smartphones Android. S'il n'est donc pas nécessairement représentatif de l'ensemble des utilisateurs mobiles, App Annie estime que TikTok a bouleversé le paysage du streaming et des réseaux sociaux.

Aux États-Unis, la moyenne mensuelle par utilisateur de TikTok est de plus de 24 heures de contenu en juin, contre plus de 22 heures sur l'application de la plateforme de vidéos de Google. Au Royaume-Uni, la prise de pouvoir de TikTok par rapport à YouTube est encore plus manifeste, avec près de 26 heures contre un peu moins de 16 heures.

À l'échelle mondiale (sans la Chine) et au global pour le premier semestre, YouTube demeure la première application (Android) de la catégorie réseaux sociaux et divertissement pour le temps passé par les utilisateurs. Une première place maintenue depuis 2018.

Suivent Facebook, WhatsApp et Instagram. TikTok est cinquième devant Messenger. L'application Netflix est par exemple à la huitième place. YouTube dispose en tout de 2 milliards d'utilisateurs, alors que c'est presque 700 millions pour TikTok.

Avec le format court Shorts, YouTube tente de surfer sur la popularité de TikTok et le fort engagement pour cette plateforme. Dans le même temps, TikTok envisage de son côté de rallonger la durée maximale de ses vidéos.