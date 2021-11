Tim Cook : le sideloading, c'est pour Android, pas pour iOS

Installer des applications en dehors de l'App Store, très peu pour iOS. Tim Cook, patron d'Apple, redit son refus d'autoriser le sideloading et invite à se tourner vers Android pour les réfractaires.

Hors de la sécurité de l'App Store, point de salut. Tim Cook, CEO d'Apple, a de nouveau évoqué son refus d'autoriser le sideloading, ou installation d'applications venant de sources externes (et pas toujours vérifiées), sur les iPhone.

Dans un entretien tenu lors d'un événement pour le New Tork Times, il se compare à un constructeur automobile qui proposerait des véhicules sans ceinture de sécurité et sans airbag.

Pour Apple, la pratique est simplement trop risquée pour des questions de sécurité et de danger pour les données personnelles. La marque veut au contraire garantir ces aspects sur ses smartphones.

Toujours pas de sideloading sur iOS

De fait, pour les tenants du sideloading, il ne reste qu'une option : se tourner vers les smartphones Android. Par cette affirmation, Tim Cook indique qu'Apple ne compte pas transiger sur ce point ni maintenant ni plus tard, alors que les pressions sont multiples sur ses pratiques.

Pour justifier son marqueur App Tracing Transparency qui impose l'accord de l'utilisateur pour un suivi publicitaire, le patron d'Apple réaffirme que le respect des données personnelles est un droit humain fondamental et que les utilisateurs doivent pouvoir choisir quelles données et quel traçage ils sont prêts à accepter ou non.

Il met en avant cette liberté d'un choix qui ne semble plus si évident au temps des GAFA...et qui met à mal leur modèle économique en compliquant le suivi des performances des campagnes marketing.