Tineco : journée de la marque chez AliExpress avec jusqu'à 62% de réduction !

Du 4 au 7 octobre 2022, vous pouvez profiter de très bonnes réductions sur la marque Tineco avec un maximum de 62% de réduction. Elle a été fondée en 1998 en lançant son premier aspirateur. Elle fait partie de la filiale de la marque Ecovacs. Actuellement, elle est implantée dans 20 pays. En 2019, elle lance le premier aspirateur intelligent au monde possédant la technologie iLoop qui permet à l'aspirateur d'adapter sa puissance en fonction de l'état de saleté du sol.

Pendant ces quatre jours, AliExpress propose plusieurs codes de réduction sur la marque :

12 € de réduction dès 120 € avec le code 12EXD

20 € dès 200 € avec le code 20EXD ou le code 20TIN

30 € dès 300 € avec le code 30EXD ou le code 30TIN

Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée à Tineco sur AliExpress.



Prenons par exemple l'aspirateur nettoyeur balai Tineco Floor One S3 qui profite d'une énorme réduction.

Ce dernier est doté d'un réservoir d’eau propre qui offre une capacité de 600 ml et d'un réservoir d'eau sale de 500 ml. Il dispose de la technologie iLoop qui permet de détecter le niveau de salissure et d'optimiser son nettoyage. De plus, le One S3 est pourvu d'un écran LCD indiquant le niveau de batterie, la puissance de nettoyage et quelques indicateurs d’obstruction.

Cet aspirateur intelligent possède son application mobile qui permet d'accéder à de nombreux réglages et autres statistiques sur son utilisation. Et pour finir, il est accompagné d’une batterie de 4000 mAh offrant une autonomie maximum de 35 minutes.

Sur AliExpress, l'aspirateur laveur Tineco Floor One S3 est au prix réduit de 277 € au lieu de 409 € avec le coupon et le code 20TIN et la livraison gratuite.



Voici les autres bons plans que vous pouvez trouver sur le site d'AliExpress pour les journées de la marque Tineco, pensez à activer les coupons vendeurs ! :



