Tourisme spatial autour de la Lune : Yusaku Maezawa cherche huit membres d'équipage

Avec une future fusée Starship, le milliardaire japonais Yusaku Maezawa sera le premier passager privé à se rendre avec SpaceX autour de la Lune en 2023. Âgé de 45 ans, l'homme finance ce projet dearMoon qui comprendra 10 à 12 personnes en tout. Il va inviter 8 personnes à participer au voyage de six jours.

Starship ; crédits : SpaceX / dearMoon

Initialement, Yusaku Maezawa avait prévu d'inviter 6 à 8 artistes du monde entier pour son vol lunaire. Il avait également lancé une étrange campagne Full Moon Lovers pour trouver une partenaire de vie, avant de l'annuler.

Désormais, son invitation pour 8 membres d'équipage s'adresse à " toute personne faisant quelque chose de créatif " et qui peut ainsi être appelée artiste. Il précise avoir acheté tous les sièges pour ce voyage privé.

Deux critères de sélection en particulier : les personnes qui peuvent repousser leurs limites pour aider les autres et la société d'une manière ou d'une autre, les personnes prêtes à soutenir d'autres membres d'équipage qui partagent les mêmes aspirations.

Pour la mission dearMoon, Elon Musk souligne le premier vol spatial privé et premier vol spatial commercial avec des humains au-delà de l'orbite terrestre. Le fondateur et patron de SpaceX se dit très confiant d'atteindre le niveau orbital plusieurs fois avec Starship avant 2023 et avec une sécurité suffisante pour un vol habité en 2023.

Les préinscriptions pour dearMoon sont ouvertes jusqu'au 14 mars, avec une première sélection le 21 mars. Un entretien final et un examen médical auront lieu fin mai.