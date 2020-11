Le tournevis électrique Wowsitck TRY 21 en 1 est à moins de 15 € !

Le tournevis électrique de Xiaomi, le Wowstick TRY 21 en 1 est actuellement en promotion et vous assure une qualité professionnelle !

Le bon plan du jour concerne le tournevis électrique Wowstick TRY de Xiaomi qui profite d'une promotion chez Gearbest. Effectivement, son prix est de 14 € seulement.

Le tournevis électrique 21 en 1 de Xiaomi qui est un tournevis électrique compact se veut idéal pour réparer les plus petits composants. Ce tournevis électrique sans fil vous assure un travail à haute efficacité grâce à sa vitesse de 150tr/min. Pour les pièces les plus délicates, vous pourrez varier entre la partie électrique tout en ajoutant une rotation manuelle.

Pour utiliser le tournevis, rien de plus simple, tout se passe avec un bouton. Ce tournevis est adapté pour les professionnels. Dans un souci de protéger les vis, un verrouillage automatique et un entraînement à cliquet sont mis en place. Enfin, le tournevis Wowstick TRY est équipé de 3 lumières LED pour pouvoir travailler même dans les endroits les plus sombres.

Vous pourrez profiter du tournevis électrique sans fil Wowstick Try 21 en 1 à 14 € seulement chez Gearbest.



Poursuivons avec un autre tournevis électrique de Xiaomi, le Wowstick 1F+, qui est également un tournevis de précision idéal pour les entreprises et les particuliers qui manipulent de l’électronique. Ce tournevis vous permettra l'assemblage et la réparation des composants électroniques en un temps record comparés aux autres tournevis plus traditionnels. Pour l'utiliser, vous aurez accès à un bouton double qui permettra de passer de la fonction visseuse à la fonction dévisseuse en un instant.

Pour plus de sécurité, le tournevis est équipé d'un moteur modulé afin d’éviter les actions trop violentes. Il pourra donc intervenir sur les composants fragiles sans problèmes. Le produit est livré avec une boîte de rangement et de nombreux embouts, justifiant son appellation 64 en 1, afin de permettre à son utilisateur d’intervenir sur un large panel d’appareils différents. Enfin, le tournevis fonctionne avec des piles AAA, il ne sera donc pas nécessaire d’attendre sa recharge lors d’une utilisation de longue durée.

Le tournevis électrique Wowstick 1F+ est actuellement à 32 € seulement chez Gearbest.

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant les smartphones OnePlus 8, Poco X3 et Poco F2 Pro en promotion, mais aussi le Samsung Galaxy A41 à prix réduit !