TousAntiCovid : une conversion automatique pour le pass sanitaire européen

L'application TousAntiCovid a été téléchargée par plus de 21 millions de Français et dépasse sa seule fonction initiale de traçage des cas contacts. C'est une application polyvalente pour tout ce qui concerne l'information et la gestion autour de la crise sanitaire du Covid-19.

Disponible sur Android et iOS, l'application avec sa fonctionnalité TousAntiCovid Carnet se met au diapason du pass sanitaire français qui se mue en pass sanitaire européen dans le cadre d'une harmonisation pour le Vieux Continent. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet.

Ce pass sanitaire européen a pour objectif de " faciliter la vérification et l'acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement dans tous les États membres de l'Union européenne. "

Depuis le 25 juin, ce sont des certificats de vaccination et de test au format européen qui sont mis à disposition. Si le QR Code avait déjà été téléchargé dans l'application TousAntiCovid, il n'y aura rien à faire avec une mise à jour au format européen qui sera automatique. Le cas échéant, un drapeau européen apparaît avec la mention " Certificat Covid Numérique UE. "

Depuis le 25 juin, vous pouvez récupérer votre certificat de test et de vaccination ?? sur :

→ https://t.co/H1M1rwAc9k

→ https://t.co/zSg0BrzYZV

Depuis le 25 juin, vous pouvez récupérer votre certificat de test et de vaccination sur attestation-vaccin-ameli.fr et sidep.gouv.fr. Si vous l'avez déjà téléchargé dans TousAntiCovid, vous pourrez le mettre à jour au format européen directement dans l'application.

Le gouvernement souligne que les certificats de test et de vaccination émis jusqu'au 25 juin demeurent lisibles lors d'une utilisation du pass sanitaire activités sur le territoire français. La récupération du certificat au format européen est par contre nécessaire pour voyager en Europe.

Rappelons la possibilité de récupérer le certificat au format européen en se rendant sur attestation-vaccin-ameli.fr pour une preuve de vaccination complète ou sur le portail SI-DEP (sidep.gouv.fr) pour une preuve de test de dépistage. Il peut être utilisé au format papier.

Le certificat Covid numérique de l'UE contient un QR Code avec signature numérique. Chaque organisme émetteur dispose de sa propre clé de signature numérique. Le stockage se fait dans une base de données sécurisée dans chaque pays.

" La Commission européenne a construit une passerelle à travers laquelle toutes les signatures de certificats peuvent être vérifiées dans toute l'UE. Les données personnelles du titulaire du certificat ne transitent pas par la passerelle, car cela n'est pas nécessaire pour vérifier la signature numérique ", indique le gouvernement.