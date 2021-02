La trottinette électrique Xiaomi Pro 2, le Samsung Galaxy A41 et le casque Sony WH-1000XM4 à prix cassé !!

Découvrez les trois offres qui ont retenu le plus notre attention aujourd'hui avec une trottinette électrique Xiaomi, un smartphone Samsung à 217 € et un casque Bluetooth haut de gamme Sony !

Le bon plan du jour concerne la trottinette électrique Xiaomi Pro 2 qui est équipée de roues pneumatiques de 8,5 pouces et d’un moteur de 300 Watts (600 W en puissance maximale) qui lui permet d'atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Elle est alimentée par une batterie de 12,8 Ah qui permet une autonomie très bonne de 45 km.

Pour la sécurité, elle est équipée d'un double système de freinage avant et arrière, d'un phare ultra-lumineux, d'un feu arrière amélioré et des réflecteurs avants, latéraux, et arrières. Elle possède un écran intégré avec un affichage en temps réel. Son poids est de 14,2 kg, ce qui reste dans la moyenne. Enfin, elle se plie et se déplie en 3 secondes.

La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Pro 2 est à 369 € au lieu de 499 € en utilisant le coupon de réduction TRENTEEUROS chez Cdiscount !



Poursuivons ce bon plan avec le smartphone Samsung Galaxy A41 qui propose un écran Super Amoled 6,1 pouces pour une définition de 2400 x 1080 pixels. Le Galaxy A41 embarque un SoC Helio P65 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Côté appareil photo, on trouve un triple capteur à l'arrière avec un capteur principal de 48 mégapixels, aidé par deux capteurs de respectivement 8 mégapixels et 5 mégapixels. À l'avant, ce sera un capteur frontal de 25 mégapixels qui assurera vos selfies. Pour la batterie, on pourra compter sur une Li-Po de 3500 mAh avec une puissance de recharge rapide de 15 watts.

En ce moment, Rakuten propose le smartphone Samsung Galaxy A41 64 Go à seulement 217 € au lieu de 299 € !



Vous pourrez également profiter du casque WH-1000XM4 de Sony qui propose une réduction dynamique du bruit environnant, avec deux microphones placés sur chaque écouteur pour enregistrer le bruit ambiant et le traiter via une puce de réduction de bruit HD QN1. Mais ce n'est pas tout, l'intelligence artificielle est également au service de la qualité sonore avec la reconnaissance des instruments et des genres musicaux, ce qui permet de restituer une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque WH-1000XM4 offre une très belle autonomie de 30 heures (ou 38 heures sans réduction de bruit), avec une charge rapide assurant 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Ce casque Sony est compatible à la technologie Bluetooth, mais aussi au NFC, qui lui permet de se connecter à deux appareils et de passer rapidement de l'un à l'autre. Enfin, on retrouvera enfin les Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 est actuellement à 284 € au lieu de 399 € chez Rakuten !



