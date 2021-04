La Turquie interdit les transactions en cryptomonnaies

Si le marché des cryptomonnaies connaît une croissance fulgurante, pesant désormais plus de 2000 milliards de dollars, sa grande crainte reste celle de régulations limitant ou interdisant ses usages.

Pendant que les Etats-Unis laissent planer une telle menace et que les grandes institutions bancaires alertent sur la volatilité de ce type d'actif, entreprises et fonds d'investissement s'y intéressent de plus en plus et accroissent la confiance dans les monnaies virtuelles.

L'introduction en Bourse de la plate-forme Coinbase a permis au Bitcoin de battre une nouvelle fois son record historique en grimpant jusqu'à plus de 64 0000 dollars. La menace de régulation reste toutefois présente et la Turquie en donne un exemple.

La Banque centrale turque vient d'interdire les transactions en cryptomonnaies dans le pays alors que certaines entreprises commençaient à accepter ce type de paiement.

Les raisons sont toujours les mêmes : l'absence de supervision et de contrôle en font un véhicule trop risqué pour des transactions autres que spéculatives et risquent d'affaiblir la confiance dans les outils de paiement en général.

La nouvelle a fait frémir la valeur du Bitcoin qui a perdu 3% pour redescendre vers 61 000 dollars. La crainte est bien sûr que d'autres instances ne suivent le mouvement et ne commencent à freiner les perspectives des monnaies virtuelles.

Reuters note que le volume des transactions en cryptomonnaies a atteint l'équivalent de 27 milliards de dollars sur la période février-mars, contre un peu moins de 1 milliard de dollars sur la même période l'an dernier, dans un contexte de forte inflation de la valeur de la livre turque (16,2%) et de fort chômage (13,4%).

La prise de position de la banque centrale turque intervient alors que les autorités turques ont commencé à demander des informations sur les utilisateurs des plates-formes d'échange de cryptomonnaies.