Le bitcoin de retour à plus de 60 000 dollars avant l'entrée en Bourse de Coinbase

Après son record à 61 000 dollars du mois de mars, le Bitcoin était redescendu sous les 55 000 dollars, sans que cela n'inquiète outre mesure la plupart des observateurs, malgré le spectre de l'explosion d'une bulle spéculative.

La monnaie virtuelle vient de remonter au plus haut pour flirter avec son record, alors que la plate-forme d'échange de cryptomonnaies Coinbase doit entrer en Bourse le 14 avril pour être cotée au Nasdaq de New York.

C'est une première pour une entreprise totalement tournée vers les cryptomonnaies et un nouveau signal fort de l'engouement pour ce type de devise et sa pérennité, en dépit de la volonté d'une régulation plus ferme exprimée par l'administration Biden et les grandes institutions bancaires traditionnelles.

Alors que certaines entreprises sont maintenant prêtes à réaliser des transactions en bitcoins ou y diversifient leurs investissements et que les banques d'affaires préparent des offres intégrant les cryptomonnaies, tout semble paré pour une nouvelle poussée faisant grimper les valeurs à des niveaux stratosphériques...du moins tant que la confiance et l'effet d'emballement sont maintenus.

Le marché des cryptomonnaies pèse désormais plus de 2000 milliards de dollars (dont plus de la moitié de la valeur est portée par le Bitcoin) et les indicateurs sont au vert pour lui permettre de grimper très rapidement vers de nouvelles hauteurs.