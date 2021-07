La TV LG OLED 65 pouces 65BX3 bénéficie d’une réduction de 500 euros soit -25 %. Nous avons aussi sélectionné plusieurs bons plans chez Amazon, Cdiscount, Rueducommerce, etc.

La TV LG OLED 65BX3 est un écran de 65" (164 cm) avec une résolution de 3840 x 2160 pixels pour un format d'affichage en 4K UHD. Du côté des connectiques, il est pourvu de 4 ports HDMI, de 3 ports USB, d'un port Ethernet, d'une sortie audio numérique, et d'une sortie casque.

Le système d'exploitation installé sur la TV est webOS 5.0 et LG ThinQ AI, le tout permettant d'installer divers logiciels comme Netflix, Disney +, Prime Amazon, etc. Il est aussi possible de contrôler la télévision grâce à Alexa ou Google Assistant.

Du point de vue du son, la TV supporte les technologies OLED Surroung et Dolby Atmos avec une alimentation de 40 watt.

Actuellement Cdiscount fait une super promotion sur la télévision LG 65BX3 à 1400 € au lieu de 1900 € avec le code 200TVCDAV pour les membres Cdiscount à volonté.

C'est le moment de faire deux bonnes affaires en prenant aussi l'abonnement au CDAV avec 6 mois de Spotify Premium offerts



