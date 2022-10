Les bonnes affaires du jour : TV LG, SSD Crucial, écran PC Samsung, brosse à dents Oral-B et NAS Qnap

Aujourd'hui, nous mettons en avant la TV LG OLED65B2, le SSD Crucial MX500 2 To, l'écran PC Samsung Odyssey G3, la brosse à dents connectée Oral-B iO 5 et le NAS Qnap TS-453D.

Commençons ce dernier top 5 avec la TV LG OLED65B2 qui profite de 50 % sur le site de Rakuten.

La dalle OLED UHD de 65" affiche une définition de 3840 x 2160 pixels avec une fréquence d’affichage de 120 Hz. Elle bénéficie des technologies FreeSync Premium et NVIDIA G-Sync qui permettent un affichage plus fluide. La TV est équipée de quatre ports HDMI et de deux ports USB2.0. Elle est compatible WiFi et Bluetooth, mais aussi avec Google Assistant et Alexa. De plus, le téléviseur est propulsé par le processeur a7 Gen5 AI 4K permettant de faire tourner l’interface maison WebOS.

La télévision LG OLED65B2 est au tarif préférentiel de 1249 € au lieu de 2499 € sur le site de Rakuten avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au SSD Crucial MX500 2 To qui est à prix réduit sur Amazon.

Il affiche un format standard de 2,5" avec une capacité de 2 To. Avec près de 560 Mo/s en lecture, et 510 Mo/s en écriture, le Crucial MX500 offre une vitesse de transfert plutôt bonne pour une utilisation classique et un IOPS de lecture de 95000 et d’écriture de 90000. Il bénéficie d'une vitesse optimisée grâce à la technologie NAND. Pour finir, le produit est garanti 5 ans.

Sur Amazon, le SSD Crucial MX500 2 To est au prix de 160 € au lieu de 224 € avec la livraison gratuite.





Poursuivons ce top 5 avec l'écran gamer Samsung Odyssey G3 S27AG300NU qui profite d'une belle réduction sur Topachat.

L'écran est pourvu d'une dalle FHD LED de 27" avec une définition de 1920 x 1080 px pour un taux de rafraichissement de 144 Hz. L'écran profite aussi de la technologie AMD FreeSync et d'un rétroéclairage LED. Il dispose d'un pied réglable en mode portrait. De plus, l'Odyssey G3 est équipé d'un DisplayPort, d'un port HDMI, d'un port VGA et d'une sortie audio.

Sur Topachat, le Samsung Odyssey G3 est au prix de 200 € au lieu de 260 € avec le code de réduction BALROG et la livraison gratuite.



Continuons avec la brosse à dents connectée Oral-B iO 5N qui profite de 47 % de réduction sur Amazon.

Cette dernière est dotée d'une brosse ronde unique d’Oral-B avec des microvibrations douces pour une sensation de fraîcheur et de propreté en bouche. De plus, elle profite de 5 modes de brossages pour s'adapter à tous vos besoins. L’Intelligence Artificielle reconnaît votre style de brossage et vous guide pour couvrir toutes vos dents, afin de ne jamais oublier une zone.

Sur Amazon, la brosse à dents connectée Oral-B iO 5N est au prix de 90 € au lieu de 169 € avec la livraison gratuite.



Finissons avec le serveur NAS Qnap TS-453D qui bénéficie de 28% de réduction sur la Fnac.

Il prend en charge l'extension PCIe ou encore des SSD M.2 pour une accélération matérielle. Il intègre le processeur Intel Celeron J4125 avec 4 Go de mémoire cache et il offre des vitesses de transfert jusqu'à 5 Gbit/s. Le NAS est compatible RAID 5. Pour finir, il est doté de deux ports USB 3.2 et d'un port HDMI 2.0.

Sur le site de la Fnac, le serveur NAS Qnap TS-453D est au prix de 390 € au lieu de 540 € avec la livraison gratuite.



