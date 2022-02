Énorme promotion sur la TV Samsung The Frame 55" qui perd 591 €, soit une baisse de 46 %. Elle est accompagnée des écouteurs Apple AirPods 2, du casque Sony WH-1000XM4, du PC portable MSI Katana GF76 et de la tablette HUAWEI MatePad 11.

Commençons ce top 5 par les écouteurs Apple AirPods 2 qui bénéficient d'une très belle réduction sur le site de Rakuten.

De type intra-auriculaire et de couleur blanche, les écouteurs sont équipés d’une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Les AirPods 2 sont fournis avec leur boite de rangement permettant aussi de les recharger. Ils détectent quand vous les retirez de vos oreilles pour mettre votre musique en pause.

Grâce à la technologie Bluetooth, ils profitent d’une connexion deux fois plus rapide et plus stable. Vous pouvez profiter des écouteurs pendant maximum 24 heures avec une écoute de 5 heures par écouteur.

Les écouteurs Apple AirPods 2 sont au tarif de 94 € au lieu de 179 € avec le code APP10 et la livraison gratuite depuis la France.



Passons maintenant au casque Sony WH-1000XM4 qui bénéficie d'une belle promotion sur Rakuten.

Le casque est doté de la technologie de réduction dynamique du bruit environnant, accompagnée de deux microphones qui sont placés sur chaque écouteur. De plus, l'intelligence artificielle restitue une partie du spectre perdu par la compression.

Le casque permet jusqu'à 30 heures d'écoute (ou 38 heures sans réduction de bruit), et la charge rapide permet 5 heures de fonctionnement en 10 minutes de charge. Il est doté de la technologie Bluetooth et du NFC. Pour finir, nous pouvons utiliser Google Assistant ou Alexa pour la reconnaissance de commandes vocales.

En ce moment le casque Bluetooth Sony WH-1000XM4 est à 240 € au lieu de 399 € avec le code APP10 et la livraison gratuite depuis le site de Rakuten.



Continuons avec le PC gamer MSI Katana GF76 qui est à prix réduit chez Cdiscount. Il profite d'un écran de 17,3" est en Full HD avec une définition de 1920 x 1080 et un taux de rafraichissement de 144 Hz. Le PC intègre le processeur Intel Core i7-11800H accompagné de 16 Go de RAM et 512 Go d’espace disque.

Le PC est équipé d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3060. Le MSI Katana est compatible avec la technologie WiFi 6 et Bluetooth 5.1. De plus, il est équipé d’une batterie de 53,5 Wh et d’un chargeur de 180 W permettant de le charger en une heure.

Vous trouverez le PC gamer MSI Katana GF76 à 1150 € au lieu de 1600 € chez Cdiscount.



Poursuivons avec la tablette HUAWEI MatePad 11 qui est actuellement à prix réduit sur le site officiel.

Elle embarque un écran LCD de 11" avec une définition de 2560 x 1600 pixels pour un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elle est équipée d'un processeur Snapdragon 865 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Vous profitez du système d’exploitation Harmony OS. De plus, la tablette MatePad 11 est pourvue d’une batterie de 7250 mAh qui offre une douzaine d’heures d’autonomie pour un peu plus de deux heures de charge.

Sur le site officiel, la tablette HUAWEI MatePad 11 est au prix de 305 € au lieu de 400 € en vous connectant sur votre compte HUAWEI pour activer les 5 % de réduction supplémentaire.



Finissons avec l'écran TV Samsung The Frame qui profite d'une énorme réduction sur Rueducommerce. La TV est dotée d'une dalle QLED de 55" qui bénéficie d'un double rétroéclairage qui améliore les contrastes pour un rendu plus réaliste. Elle embarque le processeur Quantum Processor 4 K qui offre une expérience TV 4K rapide et puissante.

La télévision profite aussi de la technologie Multi View qui permet de regarder deux contenus simultanément. Nous notons la présence de quatre ports HDMI et de deux ports USB.

La TV Samsung The Frame est au prix de 699 € au lieu de 1290 € avec l'ODR de 200 €.



