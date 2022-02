Aujourd’hui, nous mettons en avant la TV Xiaomi Mi P1 32" qui est actuellement en promotion sur AliExpress.

Elle est dotée d'une dalle de LED HD 32" avec bordures fines et angle de vision large de 178 degrés. La TV dispose d’un système audio 2 x 10W avec Dolby Audio et DTS-HD, ainsi que de connectivités sans fil, WiFi et Bluetooth.

La télévision évolue sous Android TV et permet d’accéder à énormément de contenus comme Netflix, Amazon Prime Video mais aussi de streamer votre mobile. Elle est aussi compatible avec les commandes vocales. Nous notons la présence de trois ports HDMI, d'un port Ethernet, d'une entrée composite et de deux ports USB 2.0.

Sur AliExpress, la TV Xiaomi Mi P1 32" est au prix de 174,90 € en activant le coupon et en ajoutant le code de réduction SDFRF109.



HP Victus 16 à 999 € chez Cdiscount (16,1", i5, 16 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3060)





