Les TV Xiaomi Mi P1, l'enceinte Huawei Sound et le casque Philips PH805 : les prix CHUTENT pour ce trio !!!

Commençons par la TV Xiaomi Mi P1 qui est actuellement en promo sur toutes ses dimensions (32, 43, 50 et 55").

Les diagonales 43, 50 et 55" proposent de la 4K UHD avec support HDR10+ mais aussi la technologie MEMC qui permet de délivrer une image fluide et sans saccades.

De plus, la gamme profite d’écrans LCD 60 Hz avec bordures fines et angle de vision large de 178 degrés. Les TV disposent d’un système audio 2 x 10W avec Dolby Audio et DTS-HD, ainsi que de connectivités sans fil, WiFi et Bluetooth.

Les téléviseurs évoluent sous Android TV et permettent d’accéder à énormément de contenus comme Netflix, Amazon Prime Video mais aussi de streamer votre mobile. Ils sont aussi compatibles avec les commandes vocales.

La Mi TV P1 55" est au prix de 549 € au lieu de 699 € avec l’ODR de 50 € chez Darty mais aussi à la Fnac.

Mi TV P1 50" est au tarif de 559 € au lieu de 599 € à la Fnac mais aussi chez Darty

Mi TV P1 43" est au tarif de 379 € au lieu de 499 € avec l’ODR de 50 € à la Fnac mais aussi chez Darty

Et pour finir Mi TV P1 32" est au prix de 269 € au lieu de 299 € chez Xiaomi.



Passons ensuite à l’enceinte connectée Huawei Sound qui est actuellement à - 44 % sur le site de la Fnac.

Elle mesure 18,6 cm de haut pour un diamètre de 14,7 cm avec un poids de 2,2 kg. La Huawei Sound intègre un woofer de 4 pouces de 40 W associé à trois haut-parleurs large bande de 5 W. Elle est aussi équipée de deux radiateurs passifs pour neutraliser les vibrations.

L’enceinte souligne une puissance maximale de 144 W et une stabilité des volumes jusqu’à 90 dB. La technologie SAM et SPACE de Devialet offre un son surround de 360°.

L’enceinte connectée Huawei Sound est au tarif de 100 € au lieu de 180 € à la Fnac avec la livraison gratuite.



Finissons avec le casque audio Philips PH805 qui passe la barre des 60 € de réduction.

Avec un design sobre, il propose un confort d’utilisation grâce à la forme ovoïdale du casque. Les coussinets sont plutôt agréables et doux. Il est bien sûr compatible Bluetooth. Il possède la technologie de suppression de bruit afin de profiter un maximum de vos musiques. Il est aussi compatible avec l’Assistant Google permettant de gérer votre téléphone ou encore d’émettre des appels.

Sa batterie vous permettra de bénéficier de 30 heures d’écoute et il se recharge en moins de deux heures. Avec la suppression de bruit activé, vous bénéficiez de 25 h d’écoute.

Le casque audio Philips PH805 est au prix de 80 € au lieu de 140 € sur le site de Darty, toujours avec la livraison gratuite.





