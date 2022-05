Deux dirigeants de Twitter évincés

Depuis l'annonce du rachat de Twitter à 44 milliards de dollars par Elon Musk, c'est le plus gros chamboulement qui touche l'équipe dirigeante du réseau social de microblogging. Respectivement responsable consommateur et responsable des produits apportant des revenus, Kayvon Beykpour (cofondateur de Periscope) et Bruce Falck ont été écartés.

Patron de Twitter, Parag Agrawal a confirmé le départ effectif cette semaine de ces deux hauts responsables. Tous les deux ont souligné qu'il ne s'agissait de leur propre décision.

Dans un mémo envoyé aux employés et consulté par The Verge, Parag Agrawal a écrit : " Au début de la pandémie en 2020, la décision a été prise d'investir de manière agressive pour obtenir une forte croissance de l'audience et des revenus, et en tant qu'entreprise, nous n'avons pas atteint les étapes intermédiaires qui permettent d'avoir confiance dans ces objectifs. "

Avant les grandes ambitions d'Elon Musk pour Twitter

Au premier trimestre 2022, Twitter a enregistré un chiffre d'affaires de 1,20 milliard de dollars en hausse de 16 % sur un an, avec un bénéfice net de 513 millions de dollars. Le nombre d'utilisateurs monétisables a atteint 229 millions avec une progression de 31,4 millions sur un an.

Suite au mouvement touchant les responsables de Twitter, un porte-parole du groupe Twitter indique que " la plupart des embauches et remplacements sont suspendus, sauf pour les rôles essentiels. " Il ajoute : " Nous réduisons les coûts non salariaux pour nous assurer d'être responsables et efficaces. "

Après son rachat de Twitter, Elon Musk aurait l'ambition de quintupler le chiffre d'affaires de l'entreprise d'ici 2028, en mettant l'accent sur les revenus en lien avec les abonnements. Il viserait dans le même temps 931 millions d'utilisateurs.