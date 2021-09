Twitter permet de donner des pourboires en bitcoins

Le soutien financier à des comptes Twitter via des dons libres est officiellement déployé. Twitter en profite pour ajouter les dons en bitcoins.

Twitter annonce le déploiement de sa fonctionnalité Tips (ou Dons) pour tous les utilisateurs majeurs sur iOS, puis pour ceux sur Android dans les semaines à venir. Elle avait l'objet d'un test en tant que Tip Jar auprès de certains comptes afin de faire des dons à des créateurs en guise de soutien.

Les dons se font via des services de paiement tiers avec des liens qui peuvent être ajoutés au profil. Twitter ne perçoit aucune commission sur les paiements et n'impose pas de limite sur le montant des dons. À souligner qu'un don ne donne pas droit à du contenu premium ou exclusif.

En fonction de leur localisation, les utilisateurs de Twitter dans le monde auront accès aux dons par le biais d'applications comme Bandcamp, Cash App, Chipper, GoFundMe, Patreon, PicPay, Razorpay, Venmo et Wealthsimple Cash.

Aussi pour des dons en bitcoins

Une nouveauté introduite est la possibilité de faire des dons en bitcoins via Strike avec une application de portefeuille Bitcoin qui fonctionne sur le protocole Lightning Network (une surcouche de la blockchain Bitcoin).

Twitter indique que Strike est disponible pour les personnes au Salvador et aux États-Unis (sauf Hawaï et New York).

En plus de leur nom d'utilisateur Strike, les utilisateurs de Twitter pourront ajouter leur adresse Bitcoin à leur profil. " Vous pouvez utiliser n'importe quel portefeuille Bitcoin Lightning pour envoyer des dons au compte Strike d'une personne. "