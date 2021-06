Ticketed Spaces et Super Follows : Twitter introduit ses fonctionnalités payantes

Les nouveaux outils de monétisation Ticketed Spaces et Super Follows de Twitter débarquent. La vente de billets d'entrée pour des événements audio et des abonnements pour du contenu exclusif.

Auprès d'un petit groupe d'utilisateurs et pour le moment aux États-Unis, Twitter débute le test de ses fonctionnalités de monétisation Ticketed Spaces et Super Follows. Une question qui avait été évoquée en début d'année lors du rendez-vous annuel du groupe pour les investisseurs.

Ticketed Spaces est présenté comme un moyen d'aider à gagner de l'argent depuis des expériences audio exclusives en direct dans Twitter Spaces. Quant à Super Follows, il s'agit de la possibilité d'un abonnement mensuel payant pour l'accès à du contenu exclusif et un niveau d'interaction supplémentaire.

Ticketed Spaces permet de vendre des billets d'entrée pour des salons audio privés entre 1 $ et 999 $, et avec l'invitation de seulement cinq personnes ou une centaine. Pour Super Follows, ce sont des abonnements mensuels de 2,99 $, 4,99 $ ou 9,99 $.

Pour les deux fonctionnalités de monétisation Ticketed Spaces et Super Follows, Twitter indique qu'il ne prélèvera pas plus de 3 % des recettes totales jusqu'à un seuil de 50 000 $. Au-delà, le réseau social de microblogging touchera une commission de 20 %.

Le test de Ticketed Spaces concerne l'application sur iOS et Android, tandis que c'est uniquement l'application sur iOS pour Super Follows. Ces outils entrent dans la quête de diversification des sources de revenus pour Twitter, en dehors de la publicité.

Rappelons qu'en Australie et au Canada, Twitter a introduit l'offre d'abonnement payant Twitter Blue permettant d'avoir accès à des fonctionnalités supplémentaires.