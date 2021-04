"Twitter vit bien sans Donald Trump"

Pour Twitter, le nombre d'utilisateurs monétisables actifs par jour atteint 199 millions au premier trimestre. Une progression de 20 % sur un an et un gain de 7 millions sur les trois premiers mois de l'année. La répartition est de 38 millions aux États-Unis (+15 % sur un an) et 162 millions à l'international (+22 %).

Le réseau social de microblogging définit l'utilisation active quotidienne monétisable comme le nombre d'utilisateurs de Twitter qui se connectent à leur compte ou s'authentifient d'une autre manière, et ont accès à Twitter un jour donné via Twitter.com ou des applications Twitter avec une exposition à la publicité.

" Les gens se tournent vers Twitter pour voir et parler de ce qui se passe, et nous les aidons à trouver plus rapidement ce qui les intéresse tout en facilitant le suivi et la participation aux conversations ", déclare Jack Dorsey, le cofondateur et patron de Twitter.

Le groupe réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 1,04 milliard de dollars en progression de 28 %, avec les recettes publicitaires qui représentent 899 millions de dollars. Twitter dégage un bénéfice net de 68 millions de dollars, contre une perte nette de 8,4 millions de dollars il y a un an à la même période.

Sans Donald Trump et avec l'ATT d'Apple

Hormis le chiffre d'affaires, les chiffres de Twitter pour le premier trimestre ont toutefois déçu les attentes des analystes. Pour autant, il semble que les résultats de Twitter n'ont pas souffert du bannissement à vie du jadis très actif 45e prédisent américain Donald Trump.

Pour 2021, Twitter anticipe que " les revenus totaux augmenteront plus rapidement que les dépenses, en supposant que la pandémie mondiale continue de s'améliorer et que nous voyons un impact modeste par le déploiement des changements associés à iOS 14.5. "

Il est bien évidemment fait référence à l'App Tracking Transparency d'Apple contre le ciblage publicitaire.