Démarchage téléphonique : l'UFC Que Choisir lance une pétition pour l'interdire

L'UFC Que Choisir appelle à l'interdiction totale du démarchage téléphonique et vous invite à signer une pétition qui vise les 50 000 signatures pour faire bouger les choses.

Recueillant depuis plusieurs années les témoignages des consommateurs concernant les nuisances liées au démarchage téléphonique et constatant l'échec patent du dispositif Bloctel, "inefficace en raison de dérogations bien trop extensives et de sanctions insuffisamment dissuasives", l'association UFC Que Choisir lance une pétition en ligne pour obtenir...l'interdiction pure et simple du démarchage téléphonique !

Affirmant que "l'exaspération des Français est à son comble" et que "les secteurs qui y ont recours sont aussi ceux qui concentrent le plus de litiges de consommation", l'association regrette une certaine forme de "complaisance" des pouvoirs publics sur cette problématique qui empoisonne la vie des consommateurs au quotidien.

Elle rappelle en outre l'incongruité d'un système "où le consentement par défaut du consommateur est admis" alors que d'autres canaux de diffusion sont soumis à l'opt-in, c'est à dire qu'il faut d'abord obtenir le consentement de l'utilisateur.

Et puisque plusieurs pays européens sont en train d'interdire ces appels non désirés et imposent le mécanisme de l'opt-in pour les appels, l'UFC Que Choisir espère obtenir 50 000 signatures avec sa pétition pour forcer le gouvernement à se tourner vers cette solution.