USB : allez-vous enfin comprendre les logos ?

L'USB Implementers Forum (USB-IF) est une organisation à but non lucratif. Elle contribue au soutien et à la promotion de la technologie USB pour son adoption en vertu des spécifications idoines. L'USB-IF est à l'origine d'un programme de conformité et pour des logos.

L'USB-IF dévoile de nouveaux logos en rapport avec les performances USB, les chargeurs et les câbles USB Type-C. Les logos sont en adéquation avec la spécification USB-PD 3.1 faisant partie de la version 2.1 des spécifications USB Type-C, et la possibilité de charger jusqu'à 240 W.

Des informations comme le débit proposé se mêlent à la puissance en watts. Ce sont en tout cas des informations clairement indiquées avec l'abandon de la marque SuperSpeed introduite avec l'USB 3.0 et qui pouvait ajouter à la confusion.

Des logos moins surchargés pour les consommateurs

La marque SuperSpeed était déjà en voie de disparition chez les fabricants et pour leur communication auprès du grand public. Ce ne sera du moins plus de SuperSpeed USB 20Gbps par exemple, mais simplement USB 20Gbps. Par ailleurs, USB4 40Gbps et USB4 20Gbps deviennent USB 40Gbps et USB 20Gbps.

" USB4 version 1.0, USB4 version 2.0, USB 3.2, SuperSpeed Plus, Enhanced SuperSpeed et SuperSpeed+ sont définis dans les spécifications USB, mais ces termes ne sont pas destinés à être utilisés dans les noms de produits, les messages, les emballages ou tout autre contenu à destination des consommateurs ", souligne l'USB-IF dans ses recommandations.

Rappelons qu'avec l'arrivée prochaine de l'USB4 version 2.0, il sera question d'un débit de jusqu'à 80 Gbit/s, et donc un logo USB 80Gbps pour les consommateurs.

Aux fabricants de jouer le jeu

À souligner par ailleurs que l'USB-IF recommande encore aux fabricants d'étiqueter l'USB 2.0 (et ses diverses formes USB-C, USB-A…) avec Hi-Speed USB, et sans une indication précise mentionnée pour les performances.

Un point à garder à l'esprit est que ce sont des recommandations dans le cadre d'une certification USB-IF. Il faudra voir dans quelle mesure et avec quelle rapidité les fabricants seront enclins à adopter les nouveaux logos. Ils n'ont pas d'obligation d'apposer les logos sur leurs produits.

" L'USB-IF vise à rendre tous les câbles, chargeurs et autres appareils USB certifiés facilement identifiables. L'USB-IF vous rappelle d'acheter des produits conformes auprès de sources de confiance qui affichent des logos certifiés USB-IF sur l'emballage, dans la fiche produit, sur le câble ou l'appareil lui-même ", écrit l'USB-IF.