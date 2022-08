Un vaccin à ARN contre le cancer avec des résultats encourageants

La recherche contre le cancer progresse sans cesse et utilise dernièrement la technologie du vaccin à ARN, qui a été mise en lumière auprès du grand public après son utilisation pour se protéger du covid-19. Beaucoup de projets sont lancés, mais ne sont pas encore assez satisfaisants au niveau des résultats. Parmi les essais cliniques déjà lancés, l'ARN injecté arrive dans le foie qui n'offre pas une bonne réponse immunitaire. Cela peut même provoquer une inflammation de l'organe.

Afin de rendre le vaccin plus efficace, il faudrait que cet antigène circule dans le système lymphatique où circulent les globules blancs, éléments indispensables à une bonne réponse immunitaire. Le code génétique injecté permettrait aux lymphocytes de créer des anticorps et donc de lutter contre l'ARN. Étant donné qu'il est l'antigène du cancer, la lutte contre le cancer serait ainsi plus efficace.

C'est justement le succès obtenu par la Tufts School of Engineering qui a réussi à avoir des résultats très intéressants sur des souris atteintes d'un mélanome métastatique permettant à plus de 40 % des souris d'être en rémission totale et pour le reste, de réduire la taille du cancer.

Pour arriver à ce succès, l'équipe américaine a développé une nouvelle enveloppe lipidique à l'ARN. Ces petites bulles de gras se fondent dans les cellules de l'organisme et permettent donc de produire des antigènes afin d'activer les globules blancs. L'autre particularité de ce vaccin est qu'il est délivré via des nanoparticules capables de se diriger vers le système lymphatique.

Si cette technique continue de se perfectionner, elle permettrait de changer la donne dans la lutte contre le cancer. Il ne reste maintenant plus qu'à attendre les résultats des prochaines études chez l'être humain.