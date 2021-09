La console Steam Deck pourra servir de manette de jeu

Avec ses joysticks, ses trackpads et ses boutons, la console de jeu Steam Deck pourra aussi être utilisée comme une manette pour les jeux sur PC.

La console Steam Deck de Valve pourra faire tourner des jeux PC et propose tout un ensemble de touches, gâchettes, joysticks et trackpad pour offrir une expérience ludique portable de qualité.

Tout ce bel ensemble permettra aussi de la faire fonctionner comme une manette pour des jeux tournant sur un PC. Valve confirme cette possibilité en indiquant qu'il suffira de la relier à un PC et d'utiliser la fonction Remote Play.

On retrouve ici l'idée du Steam Controller avec une expérience enrichie grâce au trackpad, au retour haptique et aux capteurs de mouvement intégrés, notamment gyroscopiques, ce qui permet de créer des interactions beaucoup plus faciles à déclencher que des combinaisons de touches complexes.

Dans une FAQ, Valve précise d'autres éléments comme la possibilité d'un multi-boot et d'un accès au BIOS ou le support de multiples comptes Steam sur la console, chacun ayant sa session et ses sauvegardes.

Il est également confirmé que la nouvelle interface de la console remplacera bien le mode Big Picture utilisé depuis plusieurs années dans l'application Steam, initialement pour faciliter les interactions sur grand écran mais pas forcément très adaptés aux nouveaux matériels avec écran tactile.