Steam Deck : le SoC custom Aerith en Zen 2 / RDNA 2 se montre

Si la console Steam Deck pourra faire tourner une majorité de jeux Steam, c'est que Valve l'a dotée d'une puce relativement puissante en s'associant avec AMD sur un design custom baptisé Aerith (et aussi connu sous le nom de code AMD Van Gogh).

Il repose sur un CPU Zen 2 et un GPU RDNA 2 alors que les quelques consoles portables d'architecture similaire utilisent plutôt l'architecture graphique Vega précédente.

La configuration offre par ailleurs une basse consommation (de 4 à 15W) évitant d'avoir à ajouter un énorme système de refroidissement. Si les livraisons de la Steam Deck doivent débuter fin février, les développeurs ont pu avoir accès à des versions préliminaires pour adapter leurs titres et tester leur bon fonctionnement.

Cela a donné lieu à quelques démontages qui dévoilent l'APU Aerith marqué des logos Valve et AMD et couvert de pâte thermique. Comme l'avait indiqué Valve dans une vidéo explicative, le démontage de la Steam Deck n'est pas chose aisée du fait de l'intégration extrême des composants et est franchement déconseillée.

Même la batterie ne sera pas simple à remplacer puisqu'elle est collée au châssis. Valve indiquait d'ailleurs dans sa propre vidéo que les composants ne sont pa censés être remplacés.