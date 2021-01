Steam : 25 millions d'utilisateurs simultanés, nouveau record

La crise sanitaire mondiale, en confinant et en limitant d'autres activités, a permis au secteur du jeu vidéo de connaître un bel essor durant l'année 2020, tant du côté du PC que des consoles.

C'est durant le premier confinement de mars 2020 que la plate-forme Steam a passé pour la première fois le cap des 20 millions d'utilisateurs simultanés et cette valeur n'a cessé de progresser depuis.

Et quoi de mieux pour démarrer l'année qu'un nouveau record de fréquentation de la plate-forme de Valve ? Ce samedi 2 janvier, elle a recensé pour la première fois plus de 25 milions d'utilisateurs connectés simultanément, donc plus de 7 millions étaient en train de jouer.

La plate-forme Steam confirme sa vitalité et profite des dernières grosses sorties comme Cyberpunk 2077, qui avait battu en décembre le record du nombre de joueurs simultanés pour un jeu en solo, et de ses campagnes de soldes.

Les autres plates-formes de téléchargement de jeux n'ont sans doute pas démérité non plus, plusieurs d'entre elles ayant proposé des jeux gratuits durant le temps des fêtes de fin d'année.

L'Epic Games Store a en particulier renouvelé son opération consistant à offrir un jeu gratuit par jour pendant une quinzaine de jours.