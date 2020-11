Vega : échec de la mission à cause d'une dégradation de la trajectoire

Très mauvaise nouvelle pour le lanceur léger européen Vega qui vient de connaître un nouvel échec après celui de juillet 2019. Si la dernière fois il s'agissait d'un échec du 2e étage, il s'agit cette fois-ci d'un échec du 4e étage.

Pour sa deuxième mission de l'année, Vega a décollé depuis le Centre spatial guyanais à Kourou à 22h52 heure locale (01h52 UTC). Huit minutes après le décollage de cette mission VV17 et immédiatement après le premier allumage du moteur du quatrième étage Avum, il a été constaté " une dégradation de la trajectoire. "



Cette anomalie a entraîné la perte de la mission. Arianespace précise que les analyses des données de la télémesure sont en cours afin de préciser les raisons d'un tel échec. En 17 lancements depuis 2012, Vega a désormais enregistré deux échecs.

Perte de deux satellites

Les deux charges utiles perdues sont un satellite SEOSAT-Ingenio d'observation de la Terre pour l'ESA (Agence spatiale européenne) et à destination du Centre espagnol pour le développement des technologies industrielles, et un satellite TARANIS (Tool for the Analysis of RAdiation from lightNIng and Sprites) du Centre nationale d'études spatiales (Cnes).

Le satellite du Cnes devait servir à " l'observation des phénomènes électromagnétiques radiatifs et lumineux survenant à des altitudes comprises en 20 et 100 km au-dessus des orages. "

Respectivement d'une masse de 750 kg et 175 kg, ces deux satellites auraient dû être déployés sur une orbite héliosynchrone au cours d'une séquence d'1 heure et 42 minutes entre le décollage et la séparation finale.

C'est un coup dur pour le lanceur européen après l'excitation du succès en septembre dernier pour l'inauguration et la validation d'un service de lancement de petits satellites SSMS (Small Spacecraft Mission Service). Lors de ce lancement partagé, 53 satellites (7 microsatellites et 46 CubeSats) avaient été mis sur orbite.

Reste que cette année est plus que délicate pour Vega en tenant également compte de retards à cause de l'épidémie de Covid-19.