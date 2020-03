Bon plan : le vélo électrique Mini Fox de Engwe en promotion, mais aussi Samebike LO26, 20LVXD30 ou MY-SM26

Le vélo électrique pliable Mini Fox de chez Engwe allie petit format et petit prix en ce moment grâce à un coupon de réduction !

Le vélo électrique pliable de chez Engwe, le Mini Fox possède des roues de 12 pouces. Il est équipé d'un système avec deux suspensions au milieu et à l'avant pour absorber les chocs. Pour la sécurité, vous trouverez des freins à disque à l'avant et à l'arrière du vélo. La batterie de 8 Ah quant à elle se trouve dans le cadre sous la selle et permet une autonomie de 30 km avec une vitesse pouvant atteindre 25 km/h.

Le vélo électrique Mini Fox de Engwe adopte un format mini et par ailleurs pliable dans le but de faciliter toujours plus la vie de ses utilisateurs. Ce vélo électrique pliable est donc parfait pour les déplacements en ville ou en campagne.

Ce vélo a un poids de 24 kg, et peut supporter une charge de 120 kg. Il dispose d'un panier amovible à l'arrière pour le côté pratique, tandis qu'un support est prévu sur le guidon pour accueillir le smartphone.

Le vélo Mini Fox de Engwe est actuellement en promotion chez Gearbest à 409 € grâce au coupon de réduction T43C2DDE95A27001. La livraison est gratuite depuis la Pologne en quelques jours.



Pour rappel, quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

