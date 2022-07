Sélection de vélos électriques à moins de 1000 euros, comme le JANOBIKE E20

Commençons avec le fat bike Janobike E20 qui profite d'une belle réduction sur le site de Gogobest.

Il est doté de deux grosses roues de 20 x 4 " équipées de freins à disque. Ces dernières sont propulsées par un puissant moteur de 1000 W capable de vous accompagner sur des chemins en montagne même enneigés. Sa structure en aluminium permet de supporter une charge de 200 kg.

Le Janobike E20 est doté d'une batterie de 12,8 Ah permettant de vous accompagner pendant 30 km (100% electrique) à 70 km (assistance). Il vous faudra 6 heures pour recharger le vélo. Pour finir, notons la présence d'un écran LCD qui nous indique la vitesse de croisière, le reste de batterie ou encore le nombre de kilomètres parcourus.

Sur le site de Gogobest, le fat bike Janobike E20 est au prix réduit de 985 € avec la livraison gratuite depuis l'Europe.





Continuons avec le vélo électrique BEZIOR M26 qui bénéficie d'une belle réduction sur le site de Gogobest.

Il est doté de deux roues increvables de 26" et de freins à disque. Le vélo possède également un dérailleur Shimano offrant 21 vitesses. De plus, le vélo est composé d’un cadre en aluminium pliant et est capable de supporter un poids maximal de 150 kg. Le BEZIOR M26 est équipé d'un moteur électrique d'une puissance de 500 W qui permet de prendre des montées avec une pente maximale de 25° pour une vitesse maximale de 35 km/h.

Notons aussi la présence d'un écran LCD qui indique le niveau de batterie, la vitesse ou encore le nombre de kilomètres parcourus. Pour finir, le vélo de ville électrique profite d'une batterie amovible de 10 Ah permettant une autonomie maximale de 80 km en assistance électrique et de 40 km en 100% électrique, pour un temps de recharge de 4 h.

Sur Gogobest, le vélo électrique BEZIOR M26 est à seulement 879 € avec le code JC3Z86W99EK1. La livraison est gratuite et le produit expédié depuis l'Europe en quelques jours.



Passons enfin au vélo électrique NIUBILITY B14 qui est équipé d'un moteur d'une puissance de 400 Watts qui offre une vitesse maximale de 25 km/h et vous donne la possibilité de prendre des pentes de jusqu'à 25°. Nous notons la présence de deux roues de 14" qui supportent une structure en aluminium pliable capable de supporter un poids de 120 kg maximal.

Au niveau de l'autonomie, sa batterie de 15 Ah permet de rouler jusqu'à 100 km en mode assistance ou 65 km en mode électrique pur. Il est équipé de feux LED avant et arrière ainsi que de freins à chaque roue. Pour finir, le vélo est associé à une application qui permet de verrouiller votre vélo à distance.

Le vélo électrique NIUBILITY B14 est au prix réduit de 585 € avec le code 06E4MZ3TJC6K et la livraison gratuite en quelques jours depuis l'Europe.



Voici également notre sélection des meilleurs bons plans sur les vélos électriques de Gogobest :



Et n'oubliez pas de consulter nos précédents bons plans avec Cdiscount qui lance sa 4e démarque pour les Soldes d'été ou encore le lancement de la Ortur Laser Master 3, une nouvelle référence en matière de gravure laser.