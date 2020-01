Bon plan : le vidéoprojecteur laser Fengmi 4K à focale ultra courte à prix réduit, et notre sélection

Le vidéoprojecteur laser Fengmi 4K entre dans la gamme des appareils avec focale ultra courte, ce qui permet donc de le placer près de l'écran ou mur, tout en bénéficiant d'un affichage de grande taille. En l'occurrence, il est possible d'obtenir une diagonale de projection de 100 pouces (2,54 m) à seulement 24 cm de l'écran. Idéal pour ceux qui ne disposent pas de beaucoup de recul.

La taille d'écran peut varier de 40 à 200 pouces, sachant qu'il est précisé que la meilleure distance de projection est pour une diagonale d'écran de 150 pouces. Avec une durée de vie de 25 000 heures, la source lumineuse est d'une puissance annoncée de 1700 lumens avec un contraste de 3000:1.

À technologie ALPD 3.0, le Fengmi 4K est équipé d'un processeur quadcore Amlogic T968 (ARM Cortex-A53 ; 1,8 GHz), associé à 2 Go de RAM (DDR3) et 64 Go de mémoire flash eMMC. Il fonctionne avec Android 6.0 et interface MIUI TV (Xiaomi).

Le décodage HDR 10 est de la partie. La connectique comprend trois ports HDMI 2.0, un port USB 3.0, un port USB 2.0, des sortiee audio analogique et audio numérique S/PDIF, une entrée analogique audio / vidéo et un port Ethernet. La connectivité couvre le Bluetooth 4.0 et le Wi-Fi dual band est intégré.

Le vidéoprojecteur laser Fengmi 4K est actuellement proposé au prix réduit de 1697 € sur Gearbest.



D'autres vidéoprojecteurs ou TV sont également en promotion chez Gearbest :

Quand elle est disponible, choisissez de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line" lors de votre commande.

