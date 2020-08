Virgin Galactic présente son projet d'avion supersonique pouvant atteindre Mach 3

La firme Virgin Galactic sera vraisemblablement l'une des premières à se lancer dans le tourisme spatial avec la mise en service de son vaisseau SpaceShipTwo capable d'atteindre la frontière de l'atmosphère terrestre pour quelques minutes de bonheur offert à de riches passagers mais d'autres projets sont en maturation.

L'entreprise veut préparer, comme plusieurs autres, un retour aux avions supersoniques commerciaux, quelque peu abandonnés après le Concorde, en misant sur les nouveaux technologies disponibles.

Un projet d'avion supersonique capable d'atteindre Mach 3 a été officiellement présenté par Richard Branson. L'appareil, très profilé et doté d'un museau pointu, a été conçu avec le fabricant de moteurs Rolls Royce et pourra accueillir dans sa version finale entre 9 et 18 passagers à une altitude supérieure à 60 000 pieds (18 300 mètres d'altitude)

Virgin Galactic en profite pour annoncer la signature d'un protocole d'accord (MOU ou Memorandum of Understanding) avec Rolls Royce pour le design et le développement du système de propulsion.

Les premières étapes du design de l'avion supersonique ont reçu le soutien de la NASA, qui travaille aussi sur des projets similaires afin d'en améliorer l'efficacité et d'en réduire le " bang " lors du franchissement du mur du son (c'est le projet "low boom" QueSST pour Quiet Supersonic Transport).

Virgin Galactic annonce que son futur avion est pensé pour offrir un confort de vol de qualité pour les passagers tout en offrant tout le côté pratique et sécurisé d'un vol commercial.

Tout indique que, comme SpaceShipTwo, l'avion supersonique restera réservé à une clientèle très aisée et capable de payer au prix fort son billet.