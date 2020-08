Virgin Galactic dévoile l'intérieur de SpaceShipTwo, son vaisseau de tourisme spatial

L'entreprise Virgin Galactic compte bien proposer à de riches touristes la sensation forte d'une promenade dans l'espace proche grâce à son vaisseau SpaceShipTwo., lui-même amené à haute altitude par un avion transporteur VSS Unity avant d'être lâché et d'effectuer la dernièr portion du voyage aux limites de l'atmosphère terrestre.

Coronavirus oblige, la firme a tenu un événement virtuel pour présenter l'intérieur de l'habitacle du vaisseau qui accueillera des clients capables de dépenser plusieurs centaines de milliers de dollars pour ressentir la légèreté de la microgravité pendant quelques minutes.

La cabine de SpaceShipTwo comprend six sièges passagers qui pourront s'incliner de manière à libérer un maximum d'espace et permettre aux heureux élus de goûter les joies de l'apesanteur tout en admirant par les hublots la planète bleue.

Les sièges permettent également d'accompagner les différentes phases du vol et ont été conçus avec Under Armour qui a aussi imaginé les tenues des passagers. Ces derniers pourront profiter des 16 caméras embarquées haute définition et d'un miroir à l'arrière de la cabine pour garder un souvenir inoubliable de leur périple, avec la Terre en arrière-plan.

Virgin Galactic a tenté de créer un habitacle au design soigné malgré les nombreuses contraintes associées aux critères de sécurité de tels vols et qui peuvent prendre le pas sur le confort des touristes spatiaux.

Plusieurs vols d'essai resteront nécessaires avant de pouvoir prétendre à embarquer des passagers commerciaux mais les représentants de Virgin Galactic se gardent encore de donner une date précise, même s'il est déjà possible de réserver sa place avec un simple acompte de 1000 dollars, le billet final étant à plus de 200 000 dollars, ce qui n'a pas freiné l'ardeur de plusieurs centaines de volontaires.