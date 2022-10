Bon plan : la Vivlio Touch HD Plus et notre sélection de liseuses en promotion

Le livre électronique date déjà des années 2000, les utilisateurs étaient un peu timides, car ils pensaient que rien ne pouvait remplacer le papier. Aujourd'hui, les liseuses ont pris une bonne place dans les ménages grâce à tous les avantages qu'elles apportent. Nous avons sélectionné pour vous une série de liseuses à prix réduit.

Par exemple, la Vivlio Touch HD Plus profite d'une belle réduction sur le site de Rakuten.

Cette dernière est dotée d'un écran de 6 pouces avec une définition 1072 x 1448 pixels avec la présence d'un rétroéclairage et d'un filtre lumière bleue pour lire la nuit. Elle est étanche et permet aussi d’accéder aux contenus audio et donc de convertir un livre classique en livre audio.



Elle affiche un poids de 155 grammes qui permet une prise en main facile pour des lectures de longue durée. Pour finir, elle est dotée d’une énorme mémoire interne de 16 Go et d’une connectique micro-USB.

Sur le site de Rakuten, la liseuse Vivlio Touch HD Plus est au prix de 139 € au lieu de 160 €.



