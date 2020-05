iQOO Z1 : le premier smartphone 5G avec SoC Dimensity 1000 Plus

La marque iQOO (appartenant à Vivo) est la première à proposer le nouveau SoC Dimensity 1000 Plus de MediaTek, annoncé début mai, et c'est donc le smartphone iQOO Z1 qui en profite.

Comme attendu, il s'offre donc un affichage 6,57 pouces FHD+ avec rafraîchissement d'écran 144 Hz, dont le support est l'une des nouveautés du processeur mobile, avec la possibilité de rebasculer vers du 90 Hz ou même du 60 Hz.

L'écran est poinçonné pour loger le capteur photo avant de 16 megapixels et le processeur s'accompagne de 6 à 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage, le tout étant alimenté par une batterie de 4500 mAh avec charge rapide de 44W.

A l'arrière, on trouvera un triple capteur photo avec module principal de 48 megapixels mais aussi un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur additionnel de 2 megapixels.

La prise jack 3,5 mm est préservée et le smartphone supporte le NFC. Le modèle iQOO Z1 dual SIM 5G est annoncé en Chine aux tarifs de 2198 yuans (282 € environ) en version 6 / 128 Go, 2498 yuans (321 € environ) en version 8 / 128 Go ou 2798 yuans (360 € environ) en version 8 / 256 Go.