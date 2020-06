Vivo X50 / X50 Pro : les smartphones avec caméra gimbal

La marque Vivo officialise sa série Vivo X50 avec des smartphones de milieu et haut de gamme, la version Pro embarquant un capteur monté sur gimbal stabilisateur et la version Pro+ proposant le nouveau capteur Samsung Isocell GN1.

Le fabricant chinois Vivo lève le voile sur sa série de smartphones Vivo X50 composée de plusieurs modèles aux caractéristiques attractives positionnés en milieu et haut de gamme et dotés de certaines innovations.

Trois versions sont annoncées, Vivo X50 / Vivo X50 Pro / Vivo X50 Pro+, toutes avec un affichage 6,56 pouces FHD+ AMOLED avec poinçon dans l'écran et incurvé sur les tranches. Elles offrent un rafraîchissement d'écran de 90 Hz et le X50 Pro+ grimpe même à 120 Hz.

Vivo X50

Les versions X50 et X50 Pro embarquent un SoC Snapdragon 765G avec modem 5G et 8 Go de RAM / 128 à 256 Go de stockage.

Le Vivo X50 Pro+ propose pour sa part un SoC Snapdragon 865 5G avec 5G, 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage. Il s'agit ici de RAM LPDDR4x et de mémoire UFS 2.1.

Les trois smartphones disposent d'un système de quatre capteurs photo. Sur le Vivo X50, ils sont en alignement vertical avec un module principal 48 megapixels, un module 13 megapixels pour le mode portrait, un module ultra grand angle 8 megapixels et un capteur macro 5 megapixels avec mise au point à partir de 1,5 cm.

Vivo X50 Pro

Le Vivo X50 Pro offre lui aussi un module principal 48 megapixels qui a la particularité d'être monté sur bras stabilisateur (gimbal) pour assurer une stabilisation plus efficace.

Il est accompagné d'un module 13 megapixels (portrait), d'un capteur 8 megapixels (téléobjectif périscopique avec zoom hybride jusqu'à x60) et d'un ultra grand angle 8 megapixels.

Vivo X50 Pro+

Le Vivo X50 Pro+ est celui qui possède le nouveau capteur Samsung Isocell GN1 de 50 megapixels f/1,6 mais qui n'est finalement pas monté sur gimbal, contrairement à ce que l'on pouvait penser avec les teasers.

On retrouve un module 13 megapixels (portrait), un module 8 megapixels (téléobjectif périscopique) et un ultra grand angle 8 megapixels. Il profite également d'une batterie de 4315 mAh avec charge rapide 44W alors que les deux autres sont limités à 33W.

Les trois smartphones Vivo X50 / X50 Pro tournent sous Android 10 avec surcouche FunTouch OS 10.5.

Du côté des prix, le Vivo X50 se situe en 3500 yuans et 3900 yuans (440 € à 490 € environ). Le Vivo X50 Pro s'étend de 4300 à 4700 yuans (540 à 590 € environ). Pour le Vivo X50 Pro+, il faudra grimper de 5000 à 6000 yuans (630 à 756 € environ).