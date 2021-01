Vivo X60 Pro+ 5G : premiers visuels pour le smartphone sous Snapdragon 888

La marque Vivo a déjà présenté les modèles Vivo X60 et X60 Pro, premiers smartphones à exploiter un SoC Exynos 1080, mais elle a une autre variante à dévoiler avec des caractéristiques encore plus relevées.

Le Vivo X60 Pro Plus 5G devrait, selon les indications du leaker chinois Digital Chat Station, offrir une belle configuration avec un affichage 6,56 pouces AMOLED avec rafraîchissement 120 Hz et un puissant SoC Snapdragon 888 avec des configurations mémoire 8 / 128 Go ou 12 / 256 Go et donc une compatibilité 5G en sub-6 GHz et mmWave.

La bête aurait à l'arrière quatre capteurs photo avec un module principal Samsung Isocell GN1 de 50 megapixels (comme sur le Galaxy S20 Fan Edition de Samsung) offrant une ouverture f/1,6. On trouverait aussi un ultra grand angle 48 megapixels monté sur gimbal pour une stabilisation optimisée.

Les deux autres capteurs sont un téléobjectif périscopique assurant un zoom sans perte x5 et un capteur de mesure des données de profondeur pour le mode portrait. Si la capacité de la batterie n'est pas connue, la charge rapide serait de 55W.

Le smartphone est déjà listé sur le site de Vivo en Chine et il est possible de le réserver pour 50 yuans (6,5 € environ) mais les tarifs ne sont pas encore connus. Un teaser montre déjà le dos du Vivo X60 Pro+ avec ses quatre capteurs et ses coloris Orange ou Bleu profond. Il reste maintenant à attendre l'annonce officielle.